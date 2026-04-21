Na dojave o bombama u školama reagiralo i Ministarstvo: 'Unose paniku i strah'

Od ponedjeljka se nižu dojave o bombama u školama, a sada je reagiralo i Ministarstvo obrazovanja. Osuđuju postupke koji unose paniku i strah.

Najprije su u ponedjeljak u niz škola Splitsko-dalmatinske županije stigle dojave o postavljenim bombama, a pregledom policije ispostavilo se da su lažne. Jutros iste dojave stižu i u škole u Zagrebu te Dubrovniku. Nastava je prekinuta, policija provodi preventivni protueksplozijski pregled ustanova, a stigla je i reakcija Ministarstva obrazovanja.

- Vezano uz sve učestalije slučajeve dojave o bombama u školama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ističe kako sustav mora reagirati na svaku prijetnju, pa i onu najmanju, i to će uvijek činiti, poručuju iz Ministarstva.

Dodatno naglašavaju - sigurnost svih u sustavu je na prvome mjestu.

- Osuđujemo ovakve nepromišljene postupke koji unose paniku i strah te su nam u potpunosti nejasni motivi onih koji to čine. Nadamo se da će policija vrlo brzo pronaći počinitelje i da će ih pravosuđe brzo i adekvatno kazniti kako nikome više ne bi palo na pamet takvo što činiti, navode iz Ministarstva.

Među adresama na koje je poslana dojava nalaze se i adrese niza novinarskih redakcija te policijskih postaja. Prema Kaznenom zakonu 'tko lažno obavijesti policiju ili drugu javnu službu koja osigurava red ili pruža pomoć o događaju koji iziskuje hitno djelovanje te službe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.'