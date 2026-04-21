Učenik održao dramatičan govor u Hrvatskom saboru: 'Moji vršnjaci ne planiraju obitelj jer ih je strah'

Igor Barić iz Ekonomske i upravne škole u Splitu nije održao prijavljeni govor, već je izravnije govorio o brigama koje muče učenike poput stanovanja.

U Hrvatskom saboru danas je održana simulirana sjednica u kojoj su učenici iz 57 škola diljem Hrvatske zamijenili saborske zastupnike. Na sjednici je sudjelovalo 160 učenika-zastupnika i još dvije učenice koje su preuzele ulogu tajnice i zamjenice tajnice Hrvatskog sabora.

Na dnevnom redu 13. simulirane sjednice bio je Prijedlog strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine. Učenici-zastupnici održali su četiri izlaganja u ime saborskih odbora i 38 u ime klubova zastupnika te još 16 u pojedinačnoj raspravi.

Jedan od zastupnika se 'odmetnuo' i održao posve drugačiji govor

U pojedinačnoj raspravi pažnju je privukao govor sedamnaestogodišnjeg Igora Barića iz Ekonomske i upravne škole u Splitu, koji nije održao govor koji je poslao na uvid, već govor u kojem iskrenije govori o, kako je nama rekao, 'stvarnosti koju mladi svakodnevno osjećaju'.

- Govor koji sam poslao Povjerenstvu bio je korektan, čak i izvrstan. Ali ga danas nećete čuti. Zašto? Zato što je bio pristojan, ali nije bio istinit. Strategija prepoznaje tri ključna područja djelovanja: obitelj, upravljanje migracijama i uravnoteženi regionalni razvoj. I to je njezina snaga. Ali, ironično - tu snaga Strategije staje, započeo je govor Barić.

'Oni najbolji i najpametniji su već otišli'

Naglasio je da Strategija traži 'poticajno okruženje za mlade' i ravnomjeran regionalni razvoj', međutim da je problem što iste mjere vrijede za sve dijelove Hrvatske, od Zagreba do Like. Rekao je da se stoga ne bi trebalo čuditi što ruralna i gorska Hrvatska nestaju.

- Dopustite da vam kažem kako to izgleda u Splitu i njegovoj okolici. Moji vršnjaci ne planiraju obitelj. Ne zato što ne žele, nego zato što ih je strah. Boje se hoće li sutra imati posao. Boje se hoće li moći otplatiti stan jer za stan od 60 kvadrata danas možete kupiti najnoviji, najopremljeniji Maybach. Mladi žive s roditeljima u tridesetima. I vi im kažete: 'imat ćemo veće rodiljne naknade'. Genijalno rješenje! Kakva je korist od naknade bez sigurnog posla? Kakva je korist vrtića kad u njima nema mjesta? A oni najbolji i najpametniji — oni su već otišli, poručio je Barić.

Što mladima znači sigurnost?

Naglasio je da mladima nedostaje sigurnost, koju im mogu pružiti države u koje emigriraju. Barić objašnjava da tu sigurnost čini kombinacija institucionalne podrške, poreznih olakšica i drugih mjera daju rezultate. Naglašava da kako bi mladi ostali u Hrvatskoj, Hrvatska mora preuzeti te mjere.

- Velik dio onih koji su otišli nema namjeru vratiti se u skorije vrijeme. I zato pitanje nije kako vratiti one koji su otišli — nego kako zadržati one koji su još tu. Zato vam neću dati još jednu opću mjeru. Dat ću vam tri konkretne stvari koje će, ako ih usvojite, danas-sutra promijeniti život ljudi koji u ovoj državi žive, najavio je Barić.

Predlaže tri mjere

Kao prvu mjeru predložio je dostupnije stanove za mlade obitelji kroz dugoročni najam uz mogućnost otkupa. Druga mjera koju želi uvesti su automatske porezne olakšice za poslodavce koji zapošljavaju mlade roditelje. Kao treću i po njemu najvažniju mjeru, treba otvoriti one-stop centar u svakoj županiji. Riječ je o mjestu koje nudi pravnu i administrativnu podršku, a takav ured trenutačno je otvoren samo u Zagrebu te nudi pomoć samo stranim radnicima i migrantima.

- Ova Strategija je kao auto bez motora. Ima apsolutno sve, ali ne ide nikamo i neće nas dovesti u 2033. godinu. Demografska politika nije trošak. Ona je ogledalo onoga što ova zemlja misli o svojoj budućnosti, o mladima i svima koji u njoj žive - a mi mladi jako dobro pratimo što to ogledalo odražava. Zato vas molim - nemojte danas glasati zato što morate. Pomno razmislite o svakom tko je otišao. I o svakom tko je ostao.Jer svaka mlada osoba koja ode nije izgubljeni slučaj. Nego izgubljena prilika. Nažalost, ta vam se prilika vrlo vjerojatno više nikada neće vratiti, poručio je Barić na kraju govora.

Unatoč govoru simulirani Sabor je prihvatio Strategiju

Nakon Barićevog uslijedila su još dva govora, a zatim je nastupilo glasanje o usvajanju Prijedlogu strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine. Unatoč njegovim nastojanjima da se ne prihvati ovakav oblik strategije, ona je prihvaćena s 85 glasova za, 17 glasova protiv i 7 suzdržanih glasova, dok ostali zastupnici nisu glasali. Time je na simuliranoj sjednici strategija prihvaćena.

Inače Igor Barić je predsjednik građanske inicijative Puls mladih. Riječ je o udruzi mladih iz Splita i okolice koji, kako pišu na svojoj web stranici, žele aktivno sudjelovati u oblikovanju zajednice kroz projekte, dijalog i zajedničko djelovanje.

Nagrađeni učenici koji su znali najviše o Saboru

Vodeće uloge u Saboru preuzele su učenice četvrtog razreda Upravne škole Zagreb. Predsjednica je bila Ana Burazin, tajnica simulirane sjednice Marija Mužar, a njena zamjenica Lea Kordej.

Neposredno prije otvaranja sjednice predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković učenicima je podijelio nagrade za sudjelovanje u natjecanju 'Koliko poznaješ Hrvatski sabor. Natjecanje se održalo u tročlanim timovima, na razini osnovnih i srednjih škola. Učenici OŠ Kneževi Vinogradi osvojili su prvo mjesto, drugo su zauzeli učenici OŠ Ivane Brlić Mažuranić iz Ogulina, a treći su bili učenici OŠ Viktorovac iz Siska.

Od srednjih škola, najbolji su bili učenici Gimnazije Jurja Dobrile u Pazinu, drugo mjesto zauzeli su učenici Gimnazije Karlovac, a na trećem mjestu bili su učenici III. gimnazije u Osijeku.