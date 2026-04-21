Ispostavilo se da je dojava o bombi u 18 škola lažna: Traži se tko je iza prijetećih mailova

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska objavila je da su završili pregled u 18 škola i ustanovili da su dojave o bombi bile lažne.

Dojava o eksplozivnoj napravi postavljenoj u neke od škola u Dubrovniku ispostavila se lažnom, potvrdili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

- U niti jednoj od 18 obrazovnih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije koje su jutros zaprimile elektroničku poštu o postavljenim eksplozivnim napravama, policijskim protueksplozijskim pregledom takva sredstva nisu pronađena, objavili su na stranici PU Dubrovačko-neretvanske.

Dodaju da je u tijeku kriminalističko istraživanje koje ima za cilj utvrditi identitet osobe odgovorne za lažne dojave o bombama.

Lažna dojava o eksplozivnoj napravi stigla je jutros nešto iza 8:30 sati na adrese 18 škola u toj županiji, kao i na adrese policije i nekih medijskih redakcija.

Također i škole u Zagrebu primile su prijeteće poruke o eksplozivnoj napravi, a policija i dalje provjerava škole kako bi ustvrdila da nema opasnosti za učenike.