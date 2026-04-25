Roditelji lažu da su djeca bolesna pa si produlje praznike: 'Kazna je do 1.000 eura'

Milijuni sati izostanaka naših učenika, njih čak 40.198.448, i ove su godine nezaobilazna tema. Prosječno je u protekloj godini učenik izostao 89,82 sata, ali uvjerljiva većina je zapravo opravdana. Prosječni broj neopravdanih iznosi tek 1,56.

U Hrvatskoj roditelji bez liječničke ispričnice mogu opravdati tri uzastopna dana i to neograničen broj puta u godini. Ako kažu da je dijete bilo bolesno, to ne moraju nikako dokazivati. Ministarstvo je najavilo ograničavanje broja sati koje roditelji mogu pravdati, no nakon pobune liječnika od toga su odustali, što je izazvalo revolt dijela javnosti, poglavito djelatnika škola.

Nedavno se u medijima pojavila vijest o tome da je njemačka policija uhvatila dio tamošnjih roditelja koji su lagali da su im djeca bolesna pa si tako produljili proljetne praznike. Ondje je za to propisana novčana kazna.

Da je riječ o nemalom broju takvih slučajeva, za srednja.hr potvrđuje i granična policijska inspekcija zračne luke Memmingenu u Bavarskoj, koja je odgovorna za nadzor vanjske zračne granice. Ističu da provode sveobuhvatne granične kontrole na dolaznim i odlaznim letovima izvan Schengenskog prostora, kao i Schengenske kontrole neovisno o postojanju sumnje.

- U sklopu tih kontrola službenici redovito identificiraju djecu školske dobi i mlade prije i nakon školskih praznika. Ta se kršenja prijavljuju nadležnim obrazovnim tijelima ili tijelima za provedbu zakona. U tom kontekstu svake godine na zračnoj luci Memmingen evidentiramo nekoliko stotina slučajeva. Odluka o visini novčane kazne u nadležnosti je odgovarajućih tijela za provedbu zakona i stoga varira. U Bavarskoj kazna može iznositi do 1.000 eura, odgovorio nam je Hans Willbold iz Granične policijske inspekcije u Memmingenu.