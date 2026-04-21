Policija privodi preglede škola kraju, sve dojave do sad lažne: Reagirao i Tomašević

Policijska uprava zagrebačka rekla nam je da policija mora pregledati još jednu ili dvije škole te da su sve dosadašnje dojave bile lažne.

Policijska uprava zagrebačka potvrdila nam je da privode preglede škola kraju te da su do sad sve dojave o bombama u zagrebačkim gimnazijama bile lažne.

'Ja to najoštrije osuđujem'

Podsjetimo, gimnazije u Zagrebu primile su prijeteće poruke o postavljenoj bombi malo nakon 7 sati u utorak ujutro, prije početka nastave. Zbog toga nastava je na vrijeme odgođena, a policija je brzo započela provjeravati škole. Situaciju je komentirao i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Što se tiče broja škola nemamo detaljne informacije jer ih objedinjuje policija, a ne Grad. Međutim to se stalno mijenja, ali ovo nije prvi put da je dojava bombe u zagrebačkim školama nažalost. Bilo je dojave i u shopping centrima i više puta u Gradskoj upravi, mislim čak šest puta u zadnjoj godini dana. Bilo kakve dojave o bombama na sreću su se do sad pokazale lažnima. Takve prijave bomba su kazneno djelo. Ja to najoštrije osuđujem jer to remeti opću sigurnost građana, a posebice kad se u školama unosi nemir među djecom. Najprije je stvar policije da to istraži i nadam se da će identificirati ljude koji to rade jer ponavljam to je kazneno djelo za kaznu zatvora, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije.

Nakon 8:30 u utorak prijeteće dojave stigle su i na adrese 18 škola u Dubrovniku. Policija je već pregledala sve škole i ustanovila da su sve dojave ondje bile lažne.

Za ovakve lažne dojave predviđena je kazna do tri godine zatvora

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih priopćili su da sustav mora reagirati na svaku prijetnju, pa i onu najmanju.

- Osuđujemo ovakve nepromišljene postupke koji unose paniku i strah te su nam u potpunosti nejasni motivi onih koji to čine. Nadamo se da će policija vrlo brzo pronaći počinitelje i da će ih pravosuđe brzo i adekvatno kazniti kako nikome više ne bi palo na pamet takvo što činiti, navode iz Ministarstva.

Među adresama na koje je poslana dojava nalaze se i adrese niza novinarskih redakcija te policijskih postaja. Prema Kaznenom zakonu 'tko lažno obavijesti policiju ili drugu javnu službu koja osigurava red ili pruža pomoć o događaju koji iziskuje hitno djelovanje te službe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.'