Sve dojave o bombama u Zagrebu bile su lažne: Reagirao i Tomašević

Ispostavilo se da je dojava o bombi u 18 škola lažna: Traži se tko je iza prijetećih mailova
Policijska uprava dubrovačko-neretvanska objavila je da su završili pregled u 18 škola i ustanovili da su dojave o bombi bile lažne.
11:30 1 d 21.04.2026
21. travanj 2026.
Policijska uprava zagrebačka rekla nam je da policija mora pregledati još jednu ili dvije škole te da su sve dosadašnje dojave bile lažne.
Policijska uprava zagrebačka potvrdila nam je da su sve dojave o bombama u zagrebačkim gimnazijama bile lažne.
- Sve provjere su dovršene i utvrđeno je da su sve dojave bile lažne, rekli su nam iz Policijske uprave zagrebačke u utorak oko 17:15 sati.
Dojave o bombama u školama u dva grada bile su lažne
Na adrese više gimnazija u Zagrebu i škola u Dubrovniku stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama. Policija je na terenu i provodi provjeru.
09:15 1 d 21.04.2026
Podsjetimo, gimnazije u Zagrebu primile su prijeteće poruke o postavljenoj bombi malo nakon 7 sati u utorak ujutro, prije početka nastave. Zbog toga nastava je na vrijeme odgođena, a policija je brzo započela provjeravati škole. Situaciju je komentirao i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
- Što se tiče broja škola nemamo detaljne informacije jer ih objedinjuje policija, a ne Grad. Međutim to se stalno mijenja, ali ovo nije prvi put da je dojava bombe u zagrebačkim školama nažalost. Bilo je dojave i u shopping centrima i više puta u Gradskoj upravi, mislim čak šest puta u zadnjoj godini dana. Bilo kakve dojave o bombama na sreću su se do sad pokazale lažnima. Takve prijave bomba su kazneno djelo. Ja to najoštrije osuđujem jer to remeti opću sigurnost građana, a posebice kad se u školama unosi nemir među djecom. Najprije je stvar policije da to istraži i nadam se da će identificirati ljude koji to rade jer ponavljam to je kazneno djelo za kaznu zatvora, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije.
Nakon 8:30 u utorak prijeteće dojave stigle su i na adrese 18 škola u Dubrovniku. Policija je već pregledala sve škole i ustanovila da su sve dojave ondje bile lažne.
Dojava o bombama u školama: Policija je izašla na teren
Jutros oko 9 sati školama i medijima stigao je mail o postavljenim bombama, no nije navedeno u kojima. Policija nam je otkrila detalje.
09:22 2 d 20.04.2026
Zagrebačka škola ponovno evakuirana: Dojava o bombi i ovaj put je bila lažna
Roditelj nam javlja da je u OŠ Jelkovec stigla dojava o bombi. Dojava je kao i prošli put u toj školi bila lažna.
11:45 40 d 13.03.2026
Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih priopćili su da sustav mora reagirati na svaku prijetnju, pa i onu najmanju.
- Osuđujemo ovakve nepromišljene postupke koji unose paniku i strah te su nam u potpunosti nejasni motivi onih koji to čine. Nadamo se da će policija vrlo brzo pronaći počinitelje i da će ih pravosuđe brzo i adekvatno kazniti kako nikome više ne bi palo na pamet takvo što činiti, navode iz Ministarstva.
Među adresama na koje je poslana dojava nalaze se i adrese niza novinarskih redakcija te policijskih postaja. Prema Kaznenom zakonu 'tko lažno obavijesti policiju ili drugu javnu službu koja osigurava red ili pruža pomoć o događaju koji iziskuje hitno djelovanje te službe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.'
Isprobala sam trik za učenje omiljenog nastavnika: Testirala sam znanje prije i poslije, evo rezultata
Moja metoda učenja nikad nije bila sofisticirana. Kad je popularni nastavnik Nemčić objavio trik za pametnije učenje, znala sam da ga moram isprobati.
15:50 8 h 22.04.2026
Dosadan i zastario studij bez perspektive? Studenti su nam rekli što je mit, a što istina o njihovom faksu
O svakom faksu kruži hrpa mitova, a ni Agronomski nije iznimka. Pitali smo njihove studente koliko u njima ima istine, a koliko predrasuda.
16:20 7 h 22.04.2026
Zašto bi svaki izlazak bio isti? Donosimo nove opcije za zabavu već od 5 eura u tri velika grada
'Petica za zabavu' nova je studentska i srednjoškolska ponuda s kojom za samo 5 € možete isprobati bowling i laser tag, a dobijete i popuste na piće.
13:30 1 d 21.04.2026
Pokrenut doktorski studij u jednom od najtraženih područja: Predaju međunarodni profesori, a upisi su otvoreni
Studenti će raditi na naprednoj infrastrukturi i surađivati s mentorima iz više zemalja kroz hibridni oblik nastave. Predstavljanje je 30. travnja.
00:01 3 d 20.04.2026
Dobra plaća, iskustvo, nova poznanstva? Pitali smo učenike strukovne škole što očekuju od prvog posla
Dok se bliži kraj srednje škole, mnogi učenici razmišljaju o prvim poslovnim koracima. Neki već imaju plan, dok drugi još traže svoj smjer.
16:20 5 d 17.04.2026
Zagrebački studenti pobijedili konkurenciju s Cambridgea i Oxforda na međunarodnom matematičkom natjecanju
U konkurenciji 100 studenata iz 20 zemalja i sveučilišta poput Cambridgea i Oxforda, na prvom Delta natjecanju slavila je domaća ekipa.
14:30 5 d 17.04.2026
Maturanti, muči vas opća kultura na prijemnom za arhitekturu? Ovo vam može pomoći
Opća kultura mnogima je najnepredvidiviji dio prijemnog za arhitekturu. Arhitektica Leila Nanuk zato maturantima pomaže kroz besplatan newsletter.
13:50 6 d 16.04.2026
Studenti su ovo godinama željeli, a sad je konačno njihovo: Planiraju totalno promijeniti studentski život
Sadašnji studenti Sveučilišta u Puli ostavljaju nasljeđe budućim generacijama - otvoren je prostor za učenje, druženje i zabavu, sve pod istim krovom.
08:00 6 d 16.04.2026
Užasavajuća poruka prekinula nastavu u dijelu Hrvatske, oglasila se policija
Dojava o postavljenim bombama danas je stigla dijelu škola u Rijeci i okolici. Kao i prethodnih dana, policija je ustvrdila da je riječ o laži.
15:29 8 h 22.04.2026
Rigorozna mjera: Rođenima nakon 2008. godine uvode doživotnu zabranu pušenja
Ujedinjeno Kraljevstvo uvodi zabranu cigareta svima rođenima nakon 1. siječnja 2009. godine i to doživotno. Žele stvoriti 'generaciju bez pušenja'.
14:56 9 h 22.04.2026
Poznato kad idući naraštaj ročnika stiže u vojarne: Bit će ih 100 više nego sad
Novi ročnici u vojarne stižu 18. svibnja, a u tom naraštaju bit će 100 ročnika više. U kolovozu otvara se i vojarna u Vinkovcima sa 100 kadeta.
13:25 10 h 22.04.2026
Zbog cjelodnevne škole uvodi se novi nacionalni ispit: Traže se učitelji za posao od 6.600 eura
Prva generacija četvrtaša u cjelodnevnoj školi iduće će godine pisati novi nacionalni ispit iz Prirodoslovlja. Ostalima ostaje Priroda i društvo.
11:06 13 h 22.04.2026