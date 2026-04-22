Poznato kad idući naraštaj ročnika stiže u vojarne: Bit će ih 100 više nego sad

Novi ročnici u vojarne stižu 18. svibnja, a u tom naraštaju bit će 100 ročnika više. U kolovozu otvara se i vojarna u Vinkovcima sa 100 kadeta.

Pred kadetima na vojnom roku preostala su još dva i pol tjedna obuke. Ministarstvo obrane objavilo je da idući naraštaj ročnika u vojarne dolazi 18. svibnja, a broj kadeta povećat će se na 900.

Vojarna u Kninu primit će 100 ročnika više, ukupno 300. Kao i u prvom naraštaju, u Požegi će biti smješteno 400 ročnika, a u Slunju 200. U kolovozu otvara se i vojarna u Vinkovcima u koju će biti smješteno 100 ročnika, pa će se ukupni kapacitet povećati na 1.000.

MORH je priopćio da se kapaciteti povećavaju između ostalog zbog odličnog odaziva mladih ljudi na temeljno vojno osposobljavanje jer se za prvi naraštaj prijavilo 446 dragovoljaca, što je više od pola ukupnog broja ročnika. Također među 354 mladića koji su regrutirani bilo je samo 10 prigovora savjesti.

Ministar je zadovoljan tijekom obuke

Ministar obrane Ivan Anušić 21. travnja obišao je vojarnu 'General Andrija Matijaš-Pauk' u Kninu gdje su ročnici vježbali upravljanje dronovima, taktiku na poligonu te kretanje na bojištu i izvlačenje ranjenika. Anušić je rekao da je zadovoljan tijekom obuke.

- Sve što sam danas imao priliku vidjeti još je jedna potvrda koliko smo uspješno proveli projekt povratka obveznog vojnog osposobljavanja. Hrvatska na to može biti ponosna jer je vojnu obuku uspješno i u relativno kratkom roku vratila prije mnogih članica NATO-a i Europske unije, rekao je ministar Anušić.

Na vojni rok u svibnju bit će pozvani mladići koji su 2007. godište, odnosno 19-godišnjaci. Poziv neće dobiti studenti ni srednjoškolci. Svi će prije regrutacije morati obaviti liječničke preglede, na kojima će dobiti ocjenu 'sposoban' ili 'nesposoban' za služenje vojnog roka.

Kako izgleda obuka?

Oni koji dobiju ocjenu 'sposoban', ali iz vjerskih ili moralnih razloga ne žele u vojarnu, mogu se pozvati na priziv savjesti te će proći obuku u civilnoj zaštiti, što traje tri mjeseca ili u jedinicama lokalne i regionalne uprave, što traje četiri mjeseca.

Tijekom dva mjeseca ročnici moraju naučiti osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, upravljati FPV dronovima te prvu pomoć. Vojnički život znači buđenje u šest i odlazak na spavanje u 22 sata, a mobitele mogu koristiti u slobodno vrijeme.