Zbog cjelodnevne škole uvodi se novi nacionalni ispit: Traže se učitelji za posao od 6.600 eura

U 2023. godini u šezdesetak je osnovnih škola uveden eksperimentalni program cjelodnevne škole. Osim većih promjena u strukturi nastavnoga dana, do izmjena je došlo i u ponudi predmeta za učenike. Među ostalim, učenici koji pohađaju cjelodnevnu školu više nemaju Prirodu i društvo, nego je taj predmet podijeljen u dva - Prirodoslovlje i Društvo i zajednica.

Uvodi se novi nacionalni ispit za učenike u eksperimentalnom programu

Zato se uvodi i novi nacionalni ispit za učenike četvrtog razreda u 2026./2027. školskoj godini i to iz Prirodoslovlja.

- U školskoj godini 2026./2027. nacionalni ispit iz Prirodoslovlja pisat će učenici uključeni u eksperimentalni program cjelodnevne škole. Za ostale učenike i dalje ostaje predmet Priroda i društvo, objašnjavaju iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Drugih razlika u provedbi nacionalnih ispita za učenike koji sudjeluju u eksperimentalnom programu u odnosu na druge učenike, dodaju, neće biti.

- Polazište za sastavljanje ispita iz Prirodoslovlja, kao i kod drugih nacionalnih ispita, predstavlja temeljni dokument – Kurikulum, koji obuhvaća sve propisane ishode učenja te služi kao osnova za izradu ispitnih zadataka. Ispit će se temeljiti na navedenim ishodima i odgovarajućim sadržajima. Sve relevantne informacije o strukturi ispita, uključujući ogledne zadatke i smjernice za učitelje i učenike, bit će pravovremeno objavljene u Vodiču kroz sadržaj i strukturu nacionalnih ispita u četvrtome i osmome razredu, navode iz NCVVO-a.

Podsjetimo, trenutačno nacionalne ispite pišu učenici četvrtih i osmih razreda osnovnih škola, nisu za ocjenu, ali se postignuće učenika unosi pod bilješku u e-Dnevnik. Četvrtaši posljednjih godina pišu Hrvatski, Matematiku i Prirodu i društvo, dok osmaši rješavaju nacionalne ispite iz Hrvatskog i prvog stranog jezika, Matematike, Biologije, Fizike, Kemije, Geografije i Povijesti. Iz NCVVO-a navode kako u ovome trenutku nisu planirane druge izmjene po pitanju nacionalnih ispita u idućoj školskoj godini.

Traže se učitelji koji će sastavljati ispit iz Prirodoslovlja

A novi nacionalni ispit iz Prirodoslovlja treba, prije svega, sastaviti. NCVVO je tako ovih dana otvorio javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi ispita iz Prirodoslovlja, kao i popratnih materijala, te biti po potrebi angažirani na ocjenjivanju i provedbi edukacije za ispravljače.

U radnu skupinu bit će imenovano najviše pet stručnjaka, a naknada za rad iznosi 6.600 eura neto i dijeli se na jednake dijelove svakom od članova. Oni koji će držati edukacije ostvaruju još i 250 eura naknade po edukaciji. Dodatno se plaća trošak smještaja i putni trošak.

Kandidati koji se prijavljuju trebaju imati završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili studij kojim se prema ranijim propisima stjecala visoka stručna sprema. Nužno je imati i najmanje pet godina radnoga iskustva u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u području predmeta Prirodoslovlje ili Priroda i društvo, od kojih su tri u posljednjim trima godinama. Kandidati moraju imati napredne vještine korištenja računala i paketa MS Office.

Uz to, ne smiju imati srodnike u prvome stupnju koji će u 2026./2027. pristupiti nacionalnim ispitima za četvrte razrede. Cijeli javni poziv možete proučiti ispod, a nužni obrasci za prijavu su ovdje.