Doznajte kada izlaze rezultati nacionalnih ispita u 2026. godini

Učenici četvrtih i osmih razreda pisali su nedavno nacionalne ispite, a NCVVO nam je otkrio kada će učenici doznati rezultate.

Učenici osmih i četvrtih razreda osnovnih škola već odavno su napisali nacionalne ispite. Prema ranije objavljenom rasporedu sredinom travnja svoj su posao završili i ocjenjivači, pa smo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) pitali kada će biti objavljeni rezultati tih ispita.

- Rezultati nacionalnih ispita bit će objavljeni u prvome tjednu lipnja, odgovorili su nam iz NCVVO-a.

Podsjetimo, niti ove godine nacionalni ispiti nisu bili za ocjenu koja bi utjecala na završni uspjeh učenika niti su element vrednovanja osmašima koji upisuju srednje škole. No, postignuće učenika ipak se unosi u u rubriku bilješki u e-Dnevniku. I protekle godine rezultati su objavljeni s početkom lipnja, a učenici, roditelji i predmetni učitelji mogli su ih vidjeti u e-Dnevniku i CARNET data sustavu.

Unutar CARNET data i e-Dnevnika ranije je bilo moguće vidjeti rezultate na razini pojedinog učenika, a u CARNET data sustavu, ravnateljima škola bili su dostupni i izvještaji o rezultatima nacionalnih ispita na razini škole te usporedba s nacionalnim prosjekom uz grafičke prikaze pa je za očekivati da će isto biti i ove godine.

Podsjetimo, u ožujku su četvrtaši pisali Hrvatski, Matematiku i Prirodu i društvo, dok su osmaši rješavali nacionalne ispite iz Hrvatskog i prvog stranog jezika, Matematike, Biologije, Fizike, Kemije, Geografije i Povijesti. U idućoj se godini za dio učenika u cjelodnevnoj školi uvodi novi nacionalni ispit, o čemu više možete čitati na poveznici.