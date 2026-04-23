Ne znate gdje upoznati curu ili dečka? Hrvate osvojio način koji nema veze sa 'svajpanjem'

Pitali smo srednjoškolce biraju li veze ili 'sheme': 'To nam pruža napetost i zabavu'
06:15 194 d 11.10.2025
23. travanj 2026.
Ništa 'svajpanje', ništa dopisivanje. Mladi partnere žele upoznati uživo, a jednu od zanimljivijih prilika za to imaju 26. travnja.
Prijatelji izrađuju prezentacije o svojim single prijateljima, a onda ih u pet minuta predstavljaju publici. Rezultat? Minglanje, razmjenjivanje brojeva, prvi dejtovi. Na ideju ovakvog načina upoznavanja partnera, daleko od dejting aplikacija, u Hrvatskoj su došli Filip Georgiev-Štimec i Katia Kozina, a svoj događaj nazvali su Slajd. Sljedeći, treći po redu, namijenili su upravo mladoj publici, od 18 do 25 godina, a održat će ga u nedjelju 26. travnja 2026. u zagrebačkom Saxu - klubu hrvatskih glazbenika.
Generaciji Z je, čini se, dojadilo 'svajpanje', jer Filip i Katia su već na prvom Slajdu, čija je dobna granica bila 21, primili niz upita o ovakvom događaju za mlađe generacije.
- Kad smo uz to dobili još nekoliko upita, znali smo da moramo organizirati neki poseban event za mlade. Slajd ostaje poseban kao i prvi put. Prezenteri u petominutnim slajdovima predstavljaju svoje single prijateljice i prijatelje, a u publici su ljudi koji ih žele upoznati, podržati, ili se samo dobro zabaviti u nedjelju navečer, pričaju nam Filip i Katia.
Za njihova imena možda ste već čuli. Oni su ujedno i autori prvog hrvatskog true crime podcasta Mjesto zločina i društvene igre Murder mystery. Iako oni tematski nisu bliski Slajdu, imaju svoju poveznicu s njim. Filip i Katia objašnjavaju da se konstantno kreću među ljudima, razgovaraju s njima i, naravno, osluškuju što im oni govore.
- Shvatili smo s vremenom, bilo u privatnim razgovorima ili u doticaju s publikom, da se ekipa zasitila dejting aplikacija i online upoznavanja. Single ljudi žele organski nekoga upoznati, uživo, a to je s obzirom na današnji način života, ponekad neizvedivo. I onda smo došli na ideju da napravimo event gdje bi se single ljudi mogli upoznati. Takvi kakvi jesmo, nismo mogli samo okupiti ljude u neki prostor, već smo se od prvog trena trudili ponuditi nešto novo, svježe, drugačije na ovim prostorima, a da istovremeno vrati dejtanje na 'tvorničke postavke'. I tu se rodila ideja o Slajdu i slajdovima putem kojih bi ljudi prezentirali svoje single prijatelje. Gledajući natrag, jako smo sretni što smo koncept iza Slajda prvi donijeli hrvatskoj publici, objašnjavaju Filip i Katia.
Dodaju da prijatelji prezentiraju prijatelje jer su upravo oni ti koji nas najbolje poznaju te često vide i vole kod nas ono što mi sami možda ne vidimo ili ne ističemo. Uz to, htjeli su u ovaj projekt, kao i sve prijašnje, unijeti i malo humora.
- A postoji li bolji način od toga da ti najbolji frend na Slajdu ispriča neku totalno smiješnu, sramotnu priču s koja će ljudima u publici biti relatable, pitaju se Filip i Katia.
Nakon prezentacije nastupaju oni te prezenteru postavljaju pitanja o prijatelju ili prijateljici. Trude se pitati ono što bi ih i same zanimalo kad bi htjeli upoznati ili dejtati tu osobu.
- To nekad znači da pitamo prezentere koji su red flagovi njihovog single prijatelja ili prijateljice, a nekad koliko je visok, koje jezike govori, kakav tip osobe želi upoznati i slično, pojašnjavaju.
Ako ste single i želite nekoga upoznati, ali ne želite da vas se 'prezentira', možete i samo biti u publici. Možda vam se svidi nečija prezentacija, a možda potencijalnog partnera upoznate i na druženju koje Filip i Katia organiziraju nakon službenog dijela Slajda.
- Budući da se event odvija u baru, sve je jako neformalno. Ljudi sjednu, popiju piće, razgovaraju. Sve je jako organski i da dođete u Sax neposredno nakon eventa, ne znajući da se tamo Slajd održava, sve bi vam izgledalo sasvim normalno i opušteno, opisuju.
Očekivali su da će ljudi biti zainteresirani za ovakav događaj, no uspjeli su nadmašiti sva njihova očekivanja. Atmosfera je na prethodna dva Slajda, pričaju nam, bila sjajna, a ljudi su bili opušteni, smiješni, neposredni.
- Primijetili smo da su već nakon prvog eventa razmjenjivali brojeve, minglali. To je ono što smo htjeli postići, no dok se nije dogodio prvi event, nismo mogli biti sigurni kako će to uistinu izgledati. Ekipa je oduševljena i zbog toga smo presretni. Odmah smo po prvom eventu dobili pitanje kad će biti sljedeći, koliko će biti prezenterskih mjesta, pa i pitanje kad ćemo održati Slajd za mlade. I, evo nas, za manje od dva tjedna imamo mlade singletone na Slajdu, najavljuju Filip i Katia.
Kod njih nema mirovanja - ili organiziraju turneju live nastupa za Mjesto zločina, ili Murder Mystery događaje, ili Slajd. U međuvremenu, kad ne snimaju ili ne rade za jedan od tih projekata, 'bacaju' neke nove ideje na stol.
- Trenutno smo jako fokusirani na razvoj Slajda i svih dosadašnjih projekata. S vremenom ćemo sve podići na viši nivo, s novim momentima, goodie bagovima za sudionike, partnerstvima s različitim brendovima. Vidjet ćemo što budućnost nosi, no ono što sigurno možemo i sada reći je da ćemo uvijek biti okrenuti našoj publici i onome što ih najviše veseli, bio to true crime, društvene igre ili pak upoznavanje svoje posebne osobe, zaključuju Filip i Katia.
