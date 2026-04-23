Hrvatske škole trese novi problem, učiteljica objašnjava kako postupiti u prvih 15 minuta: 'To nije samo šala'

Hrvatske škole u posljednje vrijeme 'trese' novi problem. Učenici umjetnom inteligencijom (AI) izrađuju lažne fotografije i videozapise drugih učenika, ali i nastavnika. Ti takozvani deepfake sadržaji mogu biti izrazito opasni, pogotovo zbog toga što je, kao što smo već pisali, nerijetko riječ o seksualnim sadržajima.

O deepfake incidentima u školama razgovaralo se i na CUC-u 2026, godišnjem okupljanju CARNET-ovih korisnika i suradnika. Renata Papec, učiteljica Informatike u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu, priča nam da se takvi slučajevi uglavnom odnose na montiranje i manipulaciju slikama.

- Mislim da je važno naglasiti da ovdje više ne govorimo samo o 'novoj tehnologiji', nego o vrlo ozbiljnom pitanju privatnosti, dostojanstva i sigurnosti učenika, upozorava Papec.

Što poručiti učenicima?

Učenike je, objašnjava Papec, potrebno podučiti odgovornosti, granicama i posljedicama. Oni uglavnom vrlo brzo usvoje kako neki alat radi, ali ne razmišljaju dovoljno o tome što upotreba tog alata može učiniti drugoj osobi.

- Zato je važno razgovarati o pristanku, privatnosti, digitalnom tragu i poštovanju tuđeg identiteta. Tuđa fotografija, lice, glas ili lik ne smiju biti materijal za zabavu na račun druge osobe. Mislim i da bi ova tema trebala imati jasnije mjesto u školskom kurikulumu. Ne samo u Informatici, nego i šire, kroz odgojne i međupredmetne teme poput sigurnosti na internetu, medijske pismenosti i prevencije nasilja. Učenike ne trebamo učiti samo kako koristiti nove alate, nego i kako ih koristiti odgovorno i gdje su granice koje se ne prelaze, navodi Papec.

Što bi škole trebale unaprijed učiniti?

Škole bi, dodaje, trebale imati jasna pravila i protokole za ovakve situacije. Prije svega, trebalo bi nedvosmisleno propisati da je zabranjena izrada, dijeljenje i posjedovanje sadržaja kojim se drugu osobu lažno prikazuje, ismijava, ponižava ili seksualizira, bez obzira na to je li sadržaj nastao uz pomoć AI-ja ili na neki drugi način.

- Drugim riječima, ono što nije prihvatljivo bez AI-ja, nije prihvatljivo ni s njim, ističe Papec.

Osim toga, škole bi trebale unaprijed odrediti tko će reagirati kada se incident prijavi. Trebalo bi se točno znati kome se incident prijavljuje, kako se sadržaj dokumentira, kako se štiti osoba koja je pogođena te kada se uključuju roditelji, stručna služba, ravnatelj i, po potrebi, druge nadležne institucije. U praksi je, dodaje, veliki problem kad škola nema unaprijed dogovoren način postupanja, pa onda svatko reagira prema vlastitoj procjeni.

- Učitelji bi trebali reagirati brzo, ozbiljno i smireno. Takve situacije ne smiju se umanjivati rečenicama poput 'to je bila samo šala' jer to dodatno povrjeđuje osobu koja je pogođena i šalje lošu poruku cijelom razredu. Prvi korak je zaustaviti daljnje dijeljenje sadržaja i sačuvati ono što može poslužiti kao dokaz. Nakon toga treba zaštititi učenika ili učitelja koji je pogođen, osigurati mu podršku i uključiti stručnu službu i ravnatelja. Važno je da učitelj ne pokušava sve rješavati sam, nego da odmah aktivira školski sustav podrške. Ako sadržaj uključuje seksualizaciju, prijetnje, ucjene ili teže oblike uznemiravanja, onda to više nije samo odgojno pitanje unutar razreda, nego ozbiljan incident koji traži širu reakciju škole i po potrebi drugih nadležnih službi, pojašnjava Papec.

Okvir za 'prvih 15 minuta'

Ova učiteljica smatra da je ključno reagirati u prvih 15 minuta, jer tada škola može spriječiti dodatnu štetu. U tom razdoblju najprije je potrebno zaustaviti širenje sadržaja i spriječiti daljnju eskalaciju. Slijedi prikupljanje osnovnih informacija, a važno je i sačuvati sve dokaze bez dodatnog dijeljenja spornog sadržaja. Odmah nakon toga treba zaštititi osobu koja je pogođena i uključiti stručnu službu i ravnatelja.

- U tih prvih 15 minuta cilj nije riješiti cijeli slučaj ni utvrditi svu odgovornost, nego stabilizirati situaciju, smanjiti štetu i pokazati da škola reagira ozbiljno i odgovorno. Tek nakon toga dolaze daljnji razgovori, utvrđivanje okolnosti i poduzimanje konkretnih mjera, zaključuje Papec.