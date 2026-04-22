Rigorozna mjera: Rođenima nakon 2008. godine uvode doživotnu zabranu pušenja

U nastojanju da stvori 'generaciju bez pušenja', Ujedinjeno Kraljevstvo uvodi doživotnu zabranu kupnje cigareta za sve rođene nakon 1. siječnja 2009. godine. Trenutačno su to djeca u dobi od 17 godina i mlađa, na koje se primjenjuje Zakon o duhanu i e-cigaretama usuglašen u parlamentu. Ukratko, trgovinama će biti zabranjeno svim rođenima nakon 2008. prodavati duhanske proizvode.

Nakon što zakon dobije kraljevsku suglasnost, ministri će imati nove ovlasti za regulaciju duhanskih proizvoda, e-cigareta i nikotinskih proizvoda, uključujući njihove okuse i pakiranja, prenosi BBC. Onima koji prekrše zakon za manje prijestupe, poput neprovjeravanja dobi kupca, prijeti kazna od 200 funti (230 eura), s time da kazna raste onima koji ponove prekršaj.

Zabranjeno korištenje e-cigareta u automobilima u kojima su djeca

Ovo je zapravo samo dio niza mjera kojima će se u Velikoj Britaniji nastojati suzbiti zdravstvene posljedice pušenja. Također, korištenje e-cigareta bit će zabranjeno u automobilima u kojima se nalaze djeca, na igralištima, ispred škola i u bolnicama, čime se proširuju postojeći zakoni o zabrani pušenja.

Ipak, korištenje e-cigareta bit će dopušteno izvan bolnica, kako bi se pomoglo onima koji pokušavaju prestati pušiti. Ugostiteljski objekti na otvorenom, poput terasa pubova, kao i širi otvoreni prostori poput plaža i privatnih vanjskih prostora, nisu uključeni u ove mjere. Ljudi će i dalje moći pušiti i koristiti e-cigarete u svojim domovima.

- Ovo je zapravo najveća javnozdravstvena intervencija u jednoj generaciji i mogu uvjeriti sve uvažene lordove da će spasiti živote, rekla je ministrica zdravstva Baroness Merron.

Oponenti ističu kako je ovo veliki udarac duhanskoj industriji i da bi bilo ispravnije poraditi na kvalitetnim edukacijama koje bi educirale ljude da uopće ne počnu pušiti.

Novi Zeland bio je prvi koji je uveo istu zabranu pa je nova vlast povukla zakon

Inače, prva zemlja koja je pokušala uvesti istu zabranu i 'generaciju bez pušenja' bio je Novi Zeland. Tadašnja je vlada 2022. donijela zakon koji bi se primjenjivao od 2024. godine, a isto bi uključivao zabranu prodaje cigareta rođenima nakon 2008. godine. Međutim, prije nego što je trebao ući u primjenu, nova vlada taj je zakon povukla.

Vlada je povlačenje zakona pravdala time da državi treba novac za porezne olakšice, a jedan od argumenata bio im je i da bi radi zabrane 'procvjetalo' ilegalno tržište. Iako su na Novom Zelandu nakon tog zaokreta najavili nove mjere koje bi uključivale jačanje edukativnih aktivnosti, zdravstveni stručnjaci su povlačenje zakona nazvali velikim gubitkom za javno zdravlje.

U Hrvatskoj za sada ne postoje naznake da bi ovakva zabrana mogla zaživjeti. Međutim, istraživanja ukazuju na to da itekako moramo biti zabrinuti, naročito po pitanju korištenja e-cigareta. Prizori ispred srednjih škola zabrinjavajući su, navode nam učitelji i ravnatelji. Recentno istraživanje pokazalo je i da Hrvatska drži visoko treće mjesto od europskih zemalja po broju učenika koji konzumiraju e-cigarete, a od 2019. broj učenica koje ih konzumiraju učetverostručio se.