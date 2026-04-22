Užasavajuća poruka prekinula nastavu u dijelu Hrvatske, oglasila se policija

Dojava o postavljenim bombama danas je stigla dijelu škola u Rijeci i okolici. Kao i prethodnih dana, policija je ustvrdila da je riječ o laži.

Primorsko-goranska policija objavila je da je jutros u 7:16 sati elektronskim putem zaprimila dojavu kako je na području Rijeke i okolice u više obrazovnih ustanova postavljeno eksplozivno sredstvo odnosno bomba. U međuvremenu su stigle dojave na adrese gotovo svih srednjoškolskih ustanova u PGŽ-u, ali i u dva trgovačka centra u Rijeci. Dojava je stigla i na adresu naše redakcije, a u poruci se, među ostalim, navode užasavajući detalji tog čina, kao i da je eksploziv postavljen u pet škola i da će se eksplozija dogoditi kroz nekoliko sati.

Policija je u međuvremenu provela sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdila vjerodostojnost poruke, primarno protueksplozijski pregled. Nastave dio dana nije bilo jer su učenici u većini škola evakuirani. Ispostavilo se da je i ova dojava bila lažna.

- Završenim protueksplozijskim pregledima policije u obrazovnim ustanovama diljem PGŽ-a, kao i u dva trgovačka centra u Rijeci, utvrđeno je kako su dojave bile lažne jer nisu pronađena eksplozivna sredstva. Pri tome je angažiran maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje u cilju otkrivanja počinitelja te utvrđivanja okolnosti ovog događaja, priopćeno je iz PU primorsko-goranske.

Ova situacija rasteže se još od ponedjeljka, kada je dojava o postavljenim bombama stigla u škole na području Splita i okolice. Policija je pregledala 50 škola i ustvrdila da je riječ o lažnoj dojavi. Potom je mail sličnog sadržaja u utorak stigao u škole u Dubrovniku i Zagrebu, no u oba slučaja isto se radilo o lažnoj dojavi. Čin je osudilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nazvavši to postupcima koji unose paniku i strah.