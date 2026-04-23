Konferencija o pedagoškom pluralizmu u praksi okuplja različite obrazovne pristupe

Waldorfska, Montessori i suvremena digitalna pedagogija susreću se na konferenciji u Zagrebu i otvaraju raspravu o budućnosti obrazovanja.

Waldorfska škola u Zagrebu i Sveučilište Algebra Bernays, u partnerstvu s Osnovnom Montessori školom barunice Dedee Vranyczany pozivaju zainteresirane da se priključe konferenciji o pedagoškom pluralizmu koju organiziraju.

U vremenu kada se obrazovanje brzo mijenja pod utjecajem tehnologije, umjetne inteligencije i novih potreba djece, postavlja se pitanje: postoji li jedan “ispravan” model školovanja? Waldorfska škola u Zagrebu, kao dio međunarodnog waldorfskog pokreta, razvija obrazovanje temeljeno na cjelovitom pristupu razvoju djeteta – intelektualnom, emocionalnom i voljnom.

Sveučilište Algebra Bernays u konferenciju unosi perspektivu suvremenog obrazovanja obilježenog razvojem tehnologije, umjetne inteligencije i inovacijskih pristupa poučavanju, s naglaskom na razvoj kreativnosti kao ključne kompetencije budućnosti.

Osnovna Montessori škola barunice Dedee Vranyczany, prva i jedina Montessori osnovna škola u Hrvatskoj, njeguje individualizirani pristup učenju i dugogodišnju tradiciju Montessori pedagogije. Ova konferencija donosi susret različitih pristupa i konkretnih iskustava iz prakse te otvara prostor za dijalog o suvremenim izazovima obrazovanja.

Što je pedagoški pluralizam?

Umjesto jednog modela za sve, otvara prostor za:

različite metode poučavanja

razvoj cjelovitog potencijala djeteta

dijalog između sustava

Zašto sudjelovati?

Pridružite se konferenciji ako želite:

razumjeti razlike između obrazovnih pristupa kroz konkretne primjere u praksi

čuti međunarodnu perspektivu o obrazovanju u doba umjetne inteligencije

sudjelovati u radionicama i iskusiti različite metode poučavanja

dobiti konkretne alate za rad s djecom i učenicima

uključiti se u raspravu o budućnosti obrazovanja u Hrvatskoj

Konferencija je namijenjena stručnim suradnicima, učiteljima, nastavnicima, ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova, roditeljima i svima koji žele aktivno promišljati kako obrazovanje može bolje odgovarati potrebama djece danas.

Važno: Sudjelovanje je besplatno uz ispunjenu prijavnicu. Broj mjesta je ograničen. Potvrda o sudjelovanju će biti izdana odgojno-obrazovnim djelatnicima škola.