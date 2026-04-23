Konferencija o pedagoškom pluralizmu u praksi okuplja različite obrazovne pristupe

Waldorfska škola u Zagrebu i Sveučilište Algebra Bernays, u partnerstvu s Osnovnom Montessori školom barunice Dedee Vranyczany pozivaju zainteresirane da se priključe konferenciji o pedagoškom pluralizmu koju organiziraju.
U vremenu kada se obrazovanje brzo mijenja pod utjecajem tehnologije, umjetne inteligencije i novih potreba djece, postavlja se pitanje: postoji li jedan “ispravan” model školovanja? Waldorfska škola u Zagrebu, kao dio međunarodnog waldorfskog pokreta, razvija obrazovanje temeljeno na cjelovitom pristupu razvoju djeteta – intelektualnom, emocionalnom i voljnom.
Sveučilište Algebra Bernays u konferenciju unosi perspektivu suvremenog obrazovanja obilježenog razvojem tehnologije, umjetne inteligencije i inovacijskih pristupa poučavanju, s naglaskom na razvoj kreativnosti kao ključne kompetencije budućnosti.
Osnovna Montessori škola barunice Dedee Vranyczany, prva i jedina Montessori osnovna škola u Hrvatskoj, njeguje individualizirani pristup učenju i dugogodišnju tradiciju Montessori pedagogije. Ova konferencija donosi susret različitih pristupa i konkretnih iskustava iz prakse te otvara prostor za dijalog o suvremenim izazovima obrazovanja.
Što je pedagoški pluralizam?
Umjesto jednog modela za sve, otvara prostor za:
- različite metode poučavanja
- razvoj cjelovitog potencijala djeteta
- dijalog između sustava
Zašto sudjelovati?
Pridružite se konferenciji ako želite:
- razumjeti razlike između obrazovnih pristupa kroz konkretne primjere u praksi
- čuti međunarodnu perspektivu o obrazovanju u doba umjetne inteligencije
- sudjelovati u radionicama i iskusiti različite metode poučavanja
- dobiti konkretne alate za rad s djecom i učenicima
- uključiti se u raspravu o budućnosti obrazovanja u Hrvatskoj
Konferencija je namijenjena stručnim suradnicima, učiteljima, nastavnicima, ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova, roditeljima i svima koji žele aktivno promišljati kako obrazovanje može bolje odgovarati potrebama djece danas.
Važno: Sudjelovanje je besplatno uz ispunjenu prijavnicu. Broj mjesta je ograničen. Potvrda o sudjelovanju će biti izdana odgojno-obrazovnim djelatnicima škola.