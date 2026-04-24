Hoće li zbog dojava o bombama biti nadoknade nastave? Evo što kaže ministar

Užasavajuća poruka prekinula nastavu u dijelu Hrvatske, oglasila se policija
Dojava o postavljenim bombama danas je stigla dijelu škola u Rijeci i okolici. Kao i prethodnih dana, policija je ustvrdila da je riječ o laži.
15:29 1 d 22.04.2026
24. travanj 2026.
I jutros nove dojave o bombama u školama koje su prethodnih dana prekidale nastavu. Ipak, ministar Radovan Fuchs naveo je da nadoknade neće biti.
Od početka tjedna u niz gradova ne prestaju pristizati dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u školama. Sve do sada bile su lažne, a jutros su novi mailovi istog sadržaja stigli u dio zagrebačkih, splitskih i zadarskih škola.
- Danas, iza 7 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave zadarske, kao i na druge adrese elektroničke pošte na zadarskom području, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području postavljene eksplozivne naprave. Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova, priopćila je jutros zadarska policija.
Ova situacija proreže se od ponedjeljka, ali ministar obrazovanja Radovan Fuchs u četvrtak je izjavio, prenosi HRT, da neće biti potrebe za nadoknadom nastave koja je zbog dojava prekidana. Škole, potvrdio je, postupaju prema protokolu pa evakuiraju učenike, a oni se nakon pregleda policije vraćaju na nastavu.
- To neće utjecati na nastavu, to nisu prekidi pojedinih škola kroz više dana, to su prekidi na nekoliko sati, ovisi kada dođe dojava, rekao je Fuchs.
Inače, prema zakonu se nastava organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno za maturante u najmanje 160 nastavnih dana. Fuchs je rekao da školski sustav ima dovoljno fleksibilnosti da nadoknadi eventualne kraće prekide bez produženja nastavne godine.
- To je svakako vrlo neugodna situacija. Tko je zaista neozbiljno i neodgovorno, međutim, svaka od tih dojava će se temeljito provjeravati jer ne smijemo ništa prepuštati slučaju, a policija i ostale službe će sigurno nastaviti identificirati one koji to rade, izjavio je Fuchs, prenosi HRT.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da se poruke šalju s lažnih adresa iz inozemstva te da policija, uz pomoć međunarodnih partnera, radi na otkrivanju počinitelja, prenosi HRT. Božinović je naveo i da će policija izlaziti na teren kod svake pristigle dojave.
