Josip je prvi državni prvak u mentalnoj aritmetici koji ne stiže iz Zagreba: 'Sreća i ponos'

Imamo prvog državnog prvaka u mentalnoj aritmetici koji ne stiže iz Zagreba, već iz Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Vinkovcima - Josipa Kosmata.

Osmogodišnji Josip Kosmat, učenik drugog razreda Osnovne škole Antuna Gustava Matoša iz Vinkovaca, novi je državni prvak u mentalnoj aritmetici ALOHA. U deset godina koliko ovo natjecanje postoji u Hrvatskoj, ovo je prvi put da prvak ne dolazi iz Zagreba. Za prestižnu titulu u Samoboru se ove godine borilo više od 120 djece iz 10-ak gradova.

- U pet minuta riješio sam 62 zadatka. Mentalnu aritmetiku vježbam tri godine. Svake sam godine osvojio odličje i pehar u svojoj kategoriji, no jako sam sretan i ponosan što sam ove godine i ukupni pobjednik cijelog natjecanja, kazao je Josip.

S četiri godine počeo zbrajati i oduzimati dvoznamenkaste i troznamenkaste brojeve

Sjajnom mladom matematičaru najveća su podrška bili njegova trenerica Alohe Marija Andrijanić i članovi obitelji.

-Ovo je za našu obitelj i prijatelje trenutak velike sreće i ponosa. Josipova braća, Jakob i Mihael, od samog su ga početka bodrila i navijala za njega, a sada se svi zajedno veselimo osvojenom naslovu državnog prvaka. Posebno nas veseli što će Josip ove godine svoj rođendan proslaviti u dalekoj Panami, rekli su Josipovi roditelji Kristina i Luka Kosmat.

Josip sklonost prema matematici pokazuje od malih nogu. S četiri je godine počeo zbrajati i oduzimati dvoznamenkaste i troznamenkaste brojeve. Uz matematiku jako ga zanima svemir. S mamom je prije dvije godine napravio slikovnicu Svemir od A do Ž.

- Obilježavajući deset godina Alohe u Hrvatskoj obilježavamo i desetljeće sustavnog rada s djecom na razvoju vještina koje nadilaze matematiku. Čestitamo svoj djeci na trudu i ustrajnosti, kao i njihovim roditeljima i edukatorima koji ih na tom putu podržavaju. U vremenu brzih promjena i neizvjesne budućnosti možda ne znamo kako će svijet sutra izgledati, ali znamo što će djeci sutra trebati - fokus, sposobnost učenja, prilagodljivost i vjera u sebe. Mentalnom aritmetikom ALOHA djeca razvijaju upravo te vještine - pažnju, koncentraciju, pamćenje, ustrajnost i samopouzdanje. I zato, unatoč razvoju umjetne inteligencije, ljudska inteligencija ostaje nezamjenjiva, istaknula je Branka Novosel, osnivačica Otvorenog učilišta Littera koja je ALOHA-u donijela u Hrvatsku.

Svjetsko u srpnju u Panami

Dodala je kako vjeruje da će Josip Kosmat, baš kao i njegovi prethodnici iz Hrvatske, na svjetskom prvenstvu ostvariti odličan rezultat. To će se natjecanje u srpnju održati u Panami. Na njemu će sudjelovati djeca iz nekoliko desetaka zemalja među kojima su i matematičke velesile poput Kine i Rusije.

Mentalna aritmetika ALOHA prije 33 godine je utemeljena u Maleziji. Djeci ojačava mozak pomoću abakusa i mentalnog računanja te im razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje.