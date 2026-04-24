AI, robotika, razvoj videoigara, konferencija Innovation Day 2026 nudi sve: 'Želimo im pružiti priliku'

Projekt Škola budućnosti kojeg organizira Stemi i ove je godine donio niz zabavnih i edukativnih programa. Vrhunac će biti konferencija Innovation Day

Projekt Škola budućnosti i ove je školske godine nudio učenicima razne sadržaje i programe, od umjetne inteligencije, robotike i razvoja videoigara do kritičkog razmišljanja, medijske i financijske pismenosti i održivosti, ravnopravnosti i mentalnog zdravlja.

Novitet predstavljaju sadržaji razvijeni u suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje, kroz koje učenici na pristupačan način uče o životnom osiguranju, osiguranju imovine, odgovornom planiranju i upravljanju rizicima.

- Stemi je prošle godine napravio velik iskorak otvaranjem suradnje sa školama u Brazilu i posebno nas veseli što u ovoj sezoni povezujemo škole iz Hrvatske i Brazila. Time učenicima omogućujemo ne samo stjecanje novih znanja i vještina, nego i međusobno upoznavanje kultura, razmjenu iskustava te učenje kroz stvarnu međunarodnu suradnju”, poručio je Marin Trošelj, suosnivač i direktor tvrtke Stemi.

Projektni izazovi za učenike

Projekt je u prethodnih pet sezona uključio više od 15 tisuća učenika te 450 škola i 670 učitelja. Ove sezone za učenike su organizirani projektni izazovi. U Samsung izazovu, koji je otvoren za 10 srednjih škola, učenici u timovima istražuju teme iz svojih lokalnih zajednica kroz prizmu UN-ovih ciljeva održivog razvoja, koristeći napredne AI alate za istraživanje i obradu sadržaja integrirane u Samsungove najnovije mobitele. Uz to, u sklopu Dobro:bit izazova, koji se provodi kroz Gen Future program uz podršku Arena Centra, osnovne i srednje škole kroz timski i kreativni rad obrađuju teme povezane sa psihofizičkim zdravljem i blagostanjem.

- U A1 Hrvatska vjerujemo da tehnologija mladima može dati jako puno, ali samo ako ih istovremeno učimo kako je koristiti sigurno, odgovorno i s razumijevanjem. Upravo zato s edukatorima Škole budućnosti pripremamo materijale iz #BoljiOnline priručnika za Stemi LAB platformu na temu sigurnosti na internetu. Vjerujemo da je bolje razumijevanje te teme pravi put prema izgradnji društva budućnosti, društva u kojem mladi ne razvijaju samo digitalne vještine, nego i znanje, samopouzdanje i odgovornost za sigurno snalaženje u online svijetu, izjavila je Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica korporativnih komunikacija i ESG-a u A1 Hrvatska.

Konferencija donosi izazove, radionice i druge aktivnosti

Vrhunac sezone obilježit će konferencija Innovation Day 2026, koja će se održati 16. svibnja 2026. u Infobipovu kampusu u Zagrebu, gdje će školski timovi predstaviti svoje radove i sudjelovati u radionicama, izazovima i drugim završnim aktivnostima projekta.

- Kao domaćin Innovation Daya već petu godinu zaredom, Infobip nastoji mladima približiti kako nastaju inovacije i potaknuti ih da i sami postanu dio tog procesa. Želimo im pružiti priliku da tehnologiju ne dožive samo kao nešto što mogu koristiti, već kao nešto što mogu razumjeti, stvarati i razvijati. Upravo kroz ovakve projekte i susrete mladi uče kako znanje, znatiželja i suradnja mogu postati temelj njihove budućnosti, poručio je Marin Bezić, potpredsjednik za ljudske potencijale u Infobipu.

Gdje se prijaviti?

Konferencija Innovation Day ove je godine otvorena za sve znatiželjne, a prijaviti se možete već putem službene web stranice projekta na poveznici.

Ove sezone uz Stemi, Infobip i A1 Hrvatska partneri projekta su AVL, Span, Samsung Hrvatska, Arena Centar, RBA, Hrvatski ured za osiguranje, Končar, INA, udruga ACAP, JANAF, Dubrovačko-neretvanska županija i Phi Manufacturing IT.