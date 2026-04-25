Predstavnica svih učenika o problemima na kraju godine: 'Za mnoge stvarno je stresan period'

Koliko je maturantima matura stres od 1 do 10? 'Meni je 4, ali trebao bih se više brinuti'
Maturanti Mikula, Laura i Mislav s nama su podijelili svoje dojmove o maturi, kako se pripremaju i koliki im to stres predstavlja.
16:41 42 d 13.03.2026
25. travanj 2026.
Eva Haliž, predsjednica Vijeća učenika RH smatra da su učenici pod stresom na kraju školske godine, a psihološka pomoć nije jednako dostupna.
Kraj školske godine sve je bliže, a mnogi učenici se pripremaju na 'poliranje' ocjena kako bi godinu priveli kraju sa što boljim prosjekom. Ovo razdoblje posebno je stresno za maturante, kojima nastava završava već 22. svibnja, nakon čega imaju još nekoliko tjedana za pripremu za polaganje ispita državne mature.
O problemima s kojim se u ovom razdoblju suočavaju učenicima osnovnih i srednjih škola razgovarali smo s Evom Haliž, predsjednicom Vijeća učenika Republike Hrvatske. Eva je učenica Osnovne škole fra Kaje Adžića u Pleternici, ali već se našla u ovoj ozbiljnoj ulozi.
- Mislim da kraj školske godine za mnoge učenike stvarno je stresan period jer svi žele popraviti ocjene i završiti godinu što bolje. Učenici se najviše trenutačno suočavaju s ispravljanjem ocjena, nedostatkom vremena te razmišljaju koju srednju školu upisati, priča nam Eva Haliž.
Iako je još u osnovnoj školi, Eva je dobro upoznata s problemima pred srednjoškolcima. Kaže da misli da svatko od učenika maturu doživljava drugačije. Napominje da se učenici suočavaju s donošenjem važnih životnih odluka, što može biti stresno i opterećujuće.
- Smatram da maturanti ovise o tome koliko su se pripremali i koju razinu mature planiraju polagati. Naravno, kod maturanta je pritisak znatno veći jer se radi o prijelomnom trenutku koji utječe na njihovu budućnost. Kao učenica osnovne škole, nemam puno doticaja s maturom, ali smatram kako bi se trebalo barem djelomično prilagoditi razinu ovisno o školi koju učenici pohađaju. S time da treba zadržati određeni standard, komentira Eva.
Neki učenici zbog niza pritisaka trebaju psihološku pomoć. Eva smatra da je učenicima danas ona uglavnom dostupna, ali naglašava da nemaju svi iste mogućnosti s obzirom na mjesto u kojem žive.
- Neke škole nemaju psihologa, a u nekim školama nisu psiholozi jednako dostupni. Smatram da postoji stigma, jer nije svima ugodno o svemu pričati s nepoznatom osobom. Smatram da školski psiholozi u Hrvatskoj predstavljaju važan i dostupan oblik pomoći učenicima, ali njihova učinkovitost često je ograničena zbog nedostatka vremena, velikog broja učenika i prisutne stigme. Iako pomoć postoji mnogi je ne koriste na vrijeme upravo zbog straha od osude. Važno je više razgovarati o mentalnom zdravlju u školama i učiniti pomoć dostupnijom, priča predstavnica učenika.
Pitali smo je i što misli o cjelodnevnoj školi, no kaže da se u njenoj školi ne provodi te da je za nju čula iz medija. Napominje da je takav sustav školovanja važno dobro organizirati. Dodaje da joj se čini da cjelodnevna škola može biti korisna za učenike zbog bolje organizacije dana, ali uz uvjet da se dobro provodi. Ako program nije dobro osmišljen učenici mogu biti umorni, izgubiti volju te koncentraciju za školske zadatke, smatra Eva. Rekla nam je i koje promjene bi htjela vidjeti u svojoj školi.
- Voljela bih debatni klub i školski podcast. Voljela bih da učenici kroz debatni klub nauče na koji način razgovarati, argumentirati te se zauzimati za svoj stav i raspravljati o određenoj temi. Školski podcast bi jačao vokabular učenika, širio interese i znanja učenika i učio ga novim informacijama. Na razini cijele Hrvatske smatram da bi trebalo poticati razne klubove poput kluba mladih pisaca, možda malo više individualnih sportova u smislu izvanškolskih aktivnosti te volonterske i društvene aktivnosti, priča nam Eva.
Podijelila je s nama da su na Nacionalnom vijeću učenici razgovarali i predlagali promjene koje bi bilo dobro uvesti u izvanškolske i izvannastavne aktivnosti. Jedan od prijedloga bio je da se predmet Prva pomoć uvede u sedmi i osmi razred i srednju školu. Eva je rekla da smatra bi takav predmet bio dobar kao izborni predmet.
Naglašava nam da na izvanškolske aktivnosti mogu utjecati i županijska učenička vijeća. Kako nam priča Eva, ona mogu poticati škole na organizaciju kreativnih festivala, medijskih dana, izložbi i smotri na kojima učenici predstavljaju projektne radove, filmove, novinske članke ili digitalna rješenja čime se stvaraju prilike da regionalni talenti dođu do izražaja.
