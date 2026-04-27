Uz alate od kojih mnogi bježe učenici odradili pravu praksu i riješili lokalni problem: Pogledajte rezultate

Učenici Ekonomske i upravne škole izradili su uz pomoć AI-ja suvenire karakteristične za Osijek - magnet, sugar box, torbu i kutiju sa slatkišima.

Učenici Ekonomske i upravne škole Osijek riješili su uz pomoć umjetne inteligencije (AI) jedan lokalni problem - nedostatak suvenira karakterističnih za njihov grad. O cijelom pothvatu na CUC-u 2026, godišnjem okupljanju CARNET-ovih korisnika, govorile su njihove nastavnice Sanda Duk Pritišanac i Željka Pajnić.

- Kao što znate, mi školujemo referente za poslovnu ekonomiju, tako da želimo iznijeti nekakva konkretna rješenja i prikazati vam kako umjetnu inteligenciju možemo koristiti kao gotov proizvod, rekle su Sanda Duk Pritišanac i Željka Pajnić.

'AI nismo koristili kao čarobni štapić'

Cilj je bio riješiti stvarne probleme lokalne zajednice kroz projektnu nastavu, potaknuti razvoj poduzetničkog razmišljanja kroz održiva rješenja, razviti vještine potrebne za svijet rada i koristiti AI kao podršku procesu, a ne kao rješenje.

Polazišno pitanje bilo je kako u školskim uvjetima, s ograničenim vremenom i znanjem, dovesti učenike od ideje do tržišno prihvatljivog proizvoda - bez iluzije da AI to radi umjesto njih. Na tom putu naišli su na neke izazove. Učenici su imali ideje i lokalne priče koje su željeli pretvoriti u proizvod, ali nisu imali dizajnerske ni marketinške vještine za tržište. Također, proces izrade proizvoda bio je spor i neusklađen s realnim rokovima, moglo je doći do korištenja vizuala nejasnog ili rizičnog autorskog statusa, te nisu znali kako ideju pretvoriti u tržišno prihvatljiv prototip.

- AI nismo koristili kao čarobni štapić, nego kao alat za ubrzavanje, vizualizaciju, strukturiranje i donošenje odluka. AI nije rješenje, već podrška učenicima u razmišljanju, planiranju i prezentaciji, poručile su Duk Pritišanac i Pajnić.

Proces izrade

Problem nepostojanja prepoznatljivog suvenira za Osijek bio je relevantan iz nekoliko razloga. Kao prvo, uključuje tržište rada - marketing, brendiranje, poduzetništvo, storytelling, uključuje autorska prava te uključuje AI, odnosno učenici su morali kritički odlučivati, filtrirati prijedloge i preuzeti odgovornost.

- Dakle, s učenicima smo na početku provodili razne radionice gdje su oni istraživali svoje ideje. Te ideje bile su prvenstveno nekakve lokalne priče. Nakon toga su te priče kroz Canvu pokušali grafički prikazati, odabrati nekakve konačne vizuale i prezentirati taj proizvod na tržištu. AI je učenicima generirao ideje za lokalne priče i suvenire. Te smo ideje vizualizirali kroz Canvu. Onda su učenici zapravo imali vrlo važnu ulogu, a to je da su morali odbaciti sve ono što je neprimjereno i odabrati ono najbolje. Finalne prototipove su prezentirali i kasnije testirali na tržištu. Pakiranje našeg proizvoda morali su osmisliti sami učenici zbog nekakvog lokalnog konteksta koji AI ne razumije. Isto je bilo s ilustracijama i motivima grada Osijeka. S druge strane, neke stvari koje je AI predložio bile su jako dobre, objasnile su Duk Pritišanac i Pajnić.

Magnet grada, sugar box, torba i kutija sa slatkišima

Učenici su naučili nekoliko bitnih informacija. Kao prvo, kritički raditi s AI-jem, odnosno prepoznati kad AI predlaže nešto pogrešno ili neprimjereno. Nadalje, stekli su marketinško razmišljanje: od ideje do tržišno i etički prihvatljivog proizvoda, zatim znanja i iskustva iz storytellinga i vizualne komunikacije, autorskih prava i etike te timskog odlučivanja i odgovornosti.

Od ostalih AI alata koristili su još i FlipHTML5 koji pretvara ideju suvenira u interaktivnu digitalnu priču te Napkin.ai za brzi AI brainstorming ideja - učenici filtriraju i odlučuju, kreiraju workflow i grafičke prikaze. Finalni prototipi bili su magnet grada, sugar box, torba i kutija sa slatkišima.

- Naši proizvodi su ujedno i promocija naših strukovnih zanimanja i primjer gotovih tržišnih rješenja koje učenici kasnije mogu preslikati u stvarni život. Dakle, kao što ste shvatili, mi ne bježimo od umjetne inteligencije, niti malo, dapače koristimo je puno, svakodnevno, no ono što je naša najveća teza to je da učenike zapravo pokušavamo educirati na koji način koristiti umjetnu inteligenciju i da uzmu iz nje ono najbolje. Prema tome, ukratko rečeno, AI nije autor, čovjek je taj koji daje inpute i uvijek će i ostati tako, zaključile su Duk Pritišanac i Pajnić.