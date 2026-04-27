Hoće li se zbog dojava o bombama prijeći na online nastavu i što je s maturom? Evo što kaže ministar

Davor Božinović rekao je da zbog dojavi o bombi za sad nema uvođenja online nastave te da bi se školska godina trebala normalno privesti kraju.

I ovaj tjedan je počeo dojavama o bombama u nekoliko hrvatskih županija. Policija je utvrdila da su, kao i do sad, sve dojave bile lažne. Unatoč tome policija na svaku dojavu mora intervenirati i shvatiti je ozbiljno.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da su intenzivirali međunarodnu suradnju kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji. Međutim ministar nije htio otkriti u kojoj su fazi potrage za počiniteljem kako im ne bi dali bilo kakvu naznaku da se dodatno zaštite, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Prijetnje dolaze s adresa u inozemstvu

Osim škola meta prijetećih poruka u ovom valu po prvi put bile su i medijske kuće. Dojava je stigla i na adresu gradske uprave Zagreba i Arena centra, koji su također ponovno evakuirani. Božinović je naglasio da se policija neće opustiti ni zanemariti bilo koju dojavu usmjerenu na prijetnju građanima.

Prijetnje dolaze s adresa u inozemstvu, što znači da u kriminalističko istraživanje moraju biti uključene i partnerske službe, što uključuje policije drugih zemalja te agencije i pravosudna tijela.

'Učinit ćemo sve da ovo nema utjecaj na završetak školske godine'

Zbog situacije koja traje već nekoliko tjedana, ravnatelji nekih škola predložili su uvođenje online nastave. Božinović je rekao da za time nema potrebe i da državne institucije surađuju te da Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi razgovore o tome kako bi se našlo rješenje za ovakav problem ubuduće.

- Učinit ćemo sve da ovo nema utjecaj na završetak školske godine i polaganje ispita iz državne mature. Toga su svi svjesni i poduzimaju se radnje kako to na najbolji način osigurati. Mislim da nismo u toj fazi da prijeđemo na online nastavu. Dati ćemo svoj maksimum u pronalasku počinitelja, izjavio je Božinović nakon posjeta Sveučilištu u Zadru.

Policija je objavila da se procjenjuje da je prošlog tjedna u pet dana za redom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.