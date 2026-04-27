Hoće li se zbog dojava o bombama prijeći na online nastavu i što je s maturom? Evo što kaže ministar

Hoće li zbog dojava o bombama biti nadoknade nastave? Evo što kaže ministar
I jutros nove dojave o bombama u školama koje su prethodnih dana prekidale nastavu. Ipak, ministar Radovan Fuchs naveo je da nadoknade neće biti.
09:47 3 d 24.04.2026
27. travanj 2026.
Davor Božinović rekao je da zbog dojavi o bombi za sad nema uvođenja online nastave te da bi se školska godina trebala normalno privesti kraju.
I ovaj tjedan je počeo dojavama o bombama u nekoliko hrvatskih županija. Policija je utvrdila da su, kao i do sad, sve dojave bile lažne. Unatoč tome policija na svaku dojavu mora intervenirati i shvatiti je ozbiljno.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da su intenzivirali međunarodnu suradnju kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji. Međutim ministar nije htio otkriti u kojoj su fazi potrage za počiniteljem kako im ne bi dali bilo kakvu naznaku da se dodatno zaštite, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.
Užasavajuća poruka prekinula nastavu u dijelu Hrvatske, oglasila se policija
Dojava o postavljenim bombama danas je stigla dijelu škola u Rijeci i okolici. Kao i prethodnih dana, policija je ustvrdila da je riječ o laži.
15:29 5 d 22.04.2026
Osim škola meta prijetećih poruka u ovom valu po prvi put bile su i medijske kuće. Dojava je stigla i na adresu gradske uprave Zagreba i Arena centra, koji su također ponovno evakuirani. Božinović je naglasio da se policija neće opustiti ni zanemariti bilo koju dojavu usmjerenu na prijetnju građanima.
Prijetnje dolaze s adresa u inozemstvu, što znači da u kriminalističko istraživanje moraju biti uključene i partnerske službe, što uključuje policije drugih zemalja te agencije i pravosudna tijela.
Na dojave o bombama u školama reagiralo i Ministarstvo: 'Unose paniku i strah'
Od ponedjeljka se nižu dojave o bombama u školama, a sada je reagiralo i Ministarstvo obrazovanja. Osuđuju postupke koji unose paniku i strah.
10:07 6 d 21.04.2026
Policija je pretražila 50 škola zbog lažne dojave o bombama: Zbog toga se može završiti u zatvoru
U ponedjeljak ujutro stigao je mail o navodnim postavljenim bombama u srednjim školama u Splitu nakon čega je policija odmah izašla na teren.
15:59 7 d 20.04.2026
Zbog situacije koja traje već nekoliko tjedana, ravnatelji nekih škola predložili su uvođenje online nastave. Božinović je rekao da za time nema potrebe i da državne institucije surađuju te da Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi razgovore o tome kako bi se našlo rješenje za ovakav problem ubuduće.
- Učinit ćemo sve da ovo nema utjecaj na završetak školske godine i polaganje ispita iz državne mature. Toga su svi svjesni i poduzimaju se radnje kako to na najbolji način osigurati. Mislim da nismo u toj fazi da prijeđemo na online nastavu. Dati ćemo svoj maksimum u pronalasku počinitelja, izjavio je Božinović nakon posjeta Sveučilištu u Zadru.
Policija je objavila da se procjenjuje da je prošlog tjedna u pet dana za redom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.
