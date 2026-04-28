Pismo glavnog urednika: Zašto od danas uvodimo pretplatu

Nakon dugih 15 godina rada, radimo nešto što nisam ni mogao zamisliti, a to je pretplata za naše medije.

Drage čitateljice i čitatelji,

Dugo smo ovo planirali pa i nekako odgađali, ali došao je taj trenutak. Od danas se naši najvažniji tekstovi čitaju isključivo uz pretplatu. Znamo da to zvuči strogo pa vam dugujemo iskreno objašnjenje.

Zašto pretplata, i zašto sada

Novinarstvo koje vrijedi, a vjerujemo da je naše takvo, nije besplatno. Iza svakog teksta stoje ljudi koji za njega trebaju biti dobro plaćeni. Novinari, urednici, lektori, social media manageri, fotografi, a ljudi koje rade u našim redakcijama često imaju više od jedne uloge. Zadnjih 15 godina taj rad smo financirali oglašavanjem. Naša procjena za sljedećih 15 godina je da takvo više neće biti moguće isključivo na taj način. Tržište digitalnog oglašavanja preuzela je šačica globalnih platformi, a uz AI sažetke i druge forme, rascjep će postati sve veći. Ono što ostaje medijima srezano je na razinu koja sve manje pokriva osnovne troškove redakcija. Mi smo toga svjesni i vjerujemo kako će taj nesretni brak završiti razvodom prije ili kasnije.

Postoji i alternativniji, lakši put, kojim nikada nismo išli. Veća čitanost pod svaku cijenu, senzacionalistički naslovi, tekstovi pisani za algoritme, a ne za čitatelja. Mogli smo posegnuti za onim što danas rade mnogi, pustiti umjetnu inteligenciju da generira članke kakvi postoje na mainstream portalima, bez ljudskog autora, bez odgovornosti.

Nismo tako radili u proteklih petnaest i želimo to izbjeći u sljedećih petnaest godina. Čitatelj koji dolazi na srednja.hr, mirovina.hr ili baustela.hr, a takvih je mjesečno preko 600.000, zaslužuje da iza svake rečenice stoji čovjek koji za nju odgovara imenom i prezimenom. Autori naših tekstova su potpisani, ne kriju se iza inicijala te preuzimaju odgovornost čak i kada pogriješe. To je medijski standard kakav je nekoć postojao svugdje, a mi ga i dalje živimo.

Pretplata je garancija slobode vremena za novinara

Mediji su na kraju dana tu za publiku, a ta publika isto mora biti svjesna financijske logike našeg medijskog modela. Naša tri portala dnevno objavljuju 30-tak tekstova, 350-400 članaka mjesečno. Novinari koji rade ili koji su nekoć radili ovdje su uvijek imali slobodu pisati o temama koje su im bile važne. Naš koncept rada utemeljen je na slobodi pojedinca. Uz to, taj pojedinac nije novinar koji je dužan pisati desetine članaka dnevno kako se to često događa na mainstream desk portalima.

Unatoč tome što tekstove ne pišemo u velikim brojevima, oni su čitani. Pametna kuća se već godinama nalazi u top 10 najčitanijih nakladnika u Hrvatskoj. Dnevno nas čita oko 150.000 ljudi, a mnogi od vas su vjerni pratitelji ne samo jednog, nego sva tri naša medija. Sadržaj koji produciramo u većini slučajeva nije moguće pročitati nigdje drugdje. Prenosimo vijesti od drugih medija kada su uistinu vrijedne i kvalitetne, ali fokus nam je na proizvodnji vlastitog sadržaja u tekstualnoj i video formi. Naša misija je biti najpouzdaniji izvor informacija za publiku koja traži provjerene i nišne informacije.

S pretplatom se vraćamo korijenima. Vremenu kada je publika kupovala novine na kiosku i podržavala redakcije. Nešto što nismo nikada imali u digitalnom prostoru, ali sada postaje neminovno. Ne samo na našim medijima, nego globalno.

To znači da možemo nastaviti pisati o mirovinskom sustavu bez obzira kome taj tekst ide na živce. Možemo objavljivati o obrazovanju tekstove koji ne laskaju ni ministarstvu ni profesorima. Možemo pisati o graditeljstvu i prozivati glavne aktere kada to treba. Pretplata nije samo račun koji plaćate, ona je jamstvo da će naši mediji ostati onakvi kakvi jesu pa i kvalitetniji.

Za sljedećih 15 godina

Bez ovog koraka naša tri portala bi krenula kroz godine financijski slabiti, a s time i naša uloga u društvu. Biramo put kojim ostajemo jaki nišni medij s vjernom publikom, ali publikom koja je spremna takav medij financijski podržati.

Jednom pretplatom otključavate sva tri portala - srednja.hr, mirovina.hr i baustela.hr. Cijena je 8,99 € mjesečno ili 89 € godišnje (ušteda od gotovo dvije mjesečne pretplate ako odaberete godišnju).

Znamo da ovo nije popularna odluka. Znamo i da dio vas neće nastaviti s nama. To je u redu, na to imate puno pravo, kao što mi imamo pravo odabrati svoj put. Ali onima koji ostanu obećavamo ono smo radili i dosad. Kvalitetno nišno novinarstvo koje ne možete pronaći drugdje.

Hvala vam na svakoj godini koju ste proveli s nama do sada. Nadamo se da ćemo s vašom podrškom proslaviti još barem njih petnaest.

S poštovanjem,

Marko Matijević, glavni urednik

Srednja.hr

Mirovina.hr

Baustela.hr