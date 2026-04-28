Kalkulator povrata poreza: Evo kako izračunati koliki iznos dobivate

Uskoro će pristizati rješenja o povratu poreza u 2026., a već sada pomoću kalkulatora povrata poreza možete izračunati koliki iznos dobivate.

Mlade zaposlene osobe i u 2026. mogu računati na značajan povrat poreza pri čemu će oni do 25 godina dobiti puni iznos uplaćenog poreza, a mladi do 30 godina polovicu. To se odnosi na one koji imaju dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dakle ne na studente koji rade isključivo na studentski ugovor, no više o tome možete čitati na ovoj poveznici.

A koliko ćete dobiti, već sada možete izračunati s pomoću kalkulatora povrata poreza Porezne uprave. Prvi korak je da odaberete godinu za koju želite izračunati iznos povrata poreza, a to će biti 2025. Zatim ćete unijeti podatak o dobi osobe, a nakon toga unosite podatke o svojim primicima kroz proteklu godinu. Traže se isplaćeni bruto primici, uplaćeni doprinosi, godišnji osobni odbitak, uplaćeni porez na dohodak i stopa poreza za grad/općinu.

I dok godišnju stopu poreza za grad odabirete u padajućem izborniku prema mjestu stanovanja, sve ostale podatke o primicima i doprinosima možete pronaći u sustavu e-Građani. Nakon prijave u sustav e-Građani s pomoću vjerodajnice koju inače koristite, npr. onu svoje banke, do podataka za kalkulator dolazite prateći sljedeće korake:

1. korak: Nakon prijave u sustav u katalogu usluga odaberite uslugu ePorezna, a zatim na jedinstvenom portalu Porezne uprave odabirete crvenu ikonu i opciju ‘Ulaz’. Potom u lijevom stupcu možete vidjeti svoj profil.

2. korak: Odaberite opciju ‘Moj JOPPD’, a nakon toga kliknuti na karticu ‘Uvid u IP1/IP2’.

3. korak: Odabrana godina mora biti 2025., a zatim kliknite na opciju ‘Prikaži’.

4. korak: Otvara vam se novi zaslon s popisom podnositelja na kojemu je potrebno odabrati ‘Zbrojni pregled’. Tu će vam se prikazati dvije tablice, a vi u kalkulator na stranicama Porezne uprave unosite podatke iz posljednjeg retka donje, koja se odnosi na isplaćene primitke.

5. korak i dodatna napomena: treći stupac tablice vašeg obrasca koji se naziva ‘Iznos primitka’ podatak je koji u kalkulator unosite pod opciju ‘Isplaćeni bruto primici’.

Valja napomenuti da je rezultat ovog izračuna isključivo je informativnog karaktera, odnosno moguće je da vam se konačnim godišnjim obračunom poreza na dohodak od strane Porezne uprave utvrdi različit iznos. U nastavku možete vidjeti i primjere izračuna povrata poreza za mlade.