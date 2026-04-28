Mladi novinari mogu se pridružiti novom tijelu: Planira se praksa, ali i psihološka pomoć

Unutar Hrvatskog novinarskog društva (HND) osnovan je Zbor mladih novinara koji čine članovi do 35 godina starosti. Zbor je osnovan na sjednici 14. travnja, a trenutačno okuplja 14 kolegica i kolega s televizija, radija i web-portala, iz tiskanih medija te fotoreportera. Za predsjednicu Zbora izabrana je Laura Šiprak iz 24sata, a za potpredsjednika Ivor Kruljac s Tportala. Izvršni odbor Zbora čine fotoreporter Pixsella Josip Mikačić, novinarka HRT-a Đana Krvavica i slobodni novinar Janko Debeljak.

- Ideja se kuhala dvije godine, a nastala je iz potrebe da mladi novinari imaju tijelo u sklopu kojeg mogu raditi na poboljšanju struke i svih problema s kojima se susreću. Od toga da u redakcijama prevode i prerađuju tekstove umjesto da rade na svojim pričama i uče iz prakse, do toga da dosad nismo imali načina da sudjelujemo u kreiranju zakona pod kojim ćemo raditi idućih 10-ak godina. To mi je možda i najluđe u svemu, da nemamo utjecaja na to kako će izgledati sustav u kojem ćemo raditi dobar dio karijere, rekla je Šiprak.

Mladi novinari nisu zainteresirani? 'To nije istina'

Dodala je da su mladi novinari često spominjani i u kontradiktornom kontekstu. S jedne strane 'nema više novinara', a s druge 'mladi novinari nisu zainteresirani'.

- Ni jedno ni drugo nije istina, samo treba iskoristiti infrastrukturu i instituciju koju već imamo za suradnju i međugeneracijski prijenos znanja. Tu je i činjenica da je Novinarski dom i naša kuća, koja mora biti otvorena i mladima. Naravno da ne mislimo kako će odmah ili ikad biti 'cvijeće i radost', ali svaki pomak naprijed je bolji od statusa quo, pojasnila je Šiprak.

Psihološka pomoć za mlade novinare

Zbor planira novinarske treninge koji se fokusiraju na praktične vještine kakvi su dosad bili dostupni u inozemstvu. Planiraju osigurati i psihološku pomoć u stresnim situacijama.

- Mnogi od nas ih doživljavaju prvi put, zatim pomoć slobodnim novinarima, kojih je sve više među mladima, a tu je i portal za mlade na kojem će moći raditi na svojim pričama uz mentorstvo vrhunskih novinara. Pozivamo sve zainteresirane mlade da nam se pridruže, nebitno jesu li već u radnom odnosu ili još studiraju. Na kraju krajeva, što nas je više, to smo pametniji i imamo više mogućnosti, zaključila je Šiprak.