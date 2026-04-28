Stručnjak za sigurnost objasnio nam je kako tajne službe traže osobu odgovornu za dojave o bombama

Lucijan Carić, koji se kibernetičkom sigurnošću bavi od devedesetih objasnio nam je kako obavještajci traže osobu koja šalje dojave o bombama.

Dojave o bombama ni ovog tjedna ne prestaju stizati na mail adrese škola diljem Hrvatske. Iako su se sve do sad pokazale lažnima, policija na svaku dojavu mora reagirati, što stvara značajno opterećenje policiji, ali i stavlja pritisak na škole. Neki ravnatelji stoga su zatražili prelazak na online nastavu, no ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovara da za to još nema potrebe.

U ponedjeljak je rekao da policija intenzivno radi na pronalasku pošiljatelja prijetećih poruka. Ustanovljeno je da poruke dolaze s adrese u inozemstvu, međutim nije precizirano nalazi li se počinitelj doista u drugoj državi ili koristi VPN, kojim se prikriva stvarna lokacija. Policija je obavijestila javnost da surađuje s međunarodnim organizacijama, uključujući i policiju drugih zemalja kako bi odgovornu osobu pronašli što prije.

'Djela mogu biti okvalificirana kao oblik terorističke aktivnosti'

Mi smo se za odgovore obratili Lucijanu Cariću, stručnjaku za kibernetičku sigurnost. Carić je po profesiji pravnik, no sigurnosnim sustavima bavi se još od devedesetih. Za početak smo ga pitali što netko ovakvim porukama uopće može kaniti postići.

- Jako mi je teško spekulirati o mogućim motivima počinitelja, kao i oko do sada javno iznesenih informacija. Slažem se da ovako masovna djela mogu biti okvalificirana kao oblik terorističke aktivnosti, bez obzira na stvarne namjere i ciljeve počinitelja, odgovara nam Carić.

Policija je s razlogom 'škrta' s informacijama

Dodaje da masovnost napada i upornost počinitelja upućuje na to da su poruke planirane i na neki način organizirane, ali bez više podataka o tome može samo nagađati. Policija za sad iznosi malo informacija u javnost, kako počinitelju ne bi odali koliko su mu na tragu i tako ga potaknuli da bude pažljiviji.

- Isto tako je moguće da jedna poremećena ili zlonamjerna osoba svojim akcijama daje primjer i 'povod' drugima ili potakne kopiranje. Nije da nema takvih primjera iz prakse, kaže Carić.

'Svaka tehnologija može biti zloupotrijebljena'

Objašnjava nam da je otkrivanje identiteta počinitelja kaznenih djela na internetu izazovno, čak i ako osoba nije koristila napredne metode za prikrivanje. Dodatne komplikacije mogu biti ako je počinitelj iz neke zemlje koja ima nepouzdan pravosudni sustav i represivni aparat ili koja je nesklona međunarodnoj suradnji. Čak i unutar Europske unije potrebna je međunarodna suradnja, mada ju je u pravilu puno lakše ostvariti, pojašnjava nam Carić.

- I ovo je samo nekakav osnovni korak. Na internetu postoje razne tehnologije kojima je prvenstvena namjena osiguranje privatnosti i anonimnosti, a da bi bile iole pouzdane i vjerodostojne one ne mogu raditi nikakve razlike između svojih korisnika i njihovih namjera. Enkripcija, virtualne privatne mreže, anonimni serveri, umjetna inteligencija, svaki alat, svaka tehnologija može biti zloupotrebljena, upozorava naš sugovornik.

Otkrivanje počinitelja, radilo se o pojedincu ili skupini, ovisi o tome kakva znanja posjeduju, odnosno kako se skrivaju. Međutim bez obzira na to koliko počinitelj bio pažljiv, iza njega ostaju digitalni tragovi, koje je moguće otkriti i prepoznati. Također moguće je da počinitelj napravi neku pogrešku koja ga može razotkriti.

Kako izgleda računalna forenzika?

Obavještajne i sigurnosne službe, policija i druge organizacije danas prikupljaju i obrađuju goleme količine podataka. Nova tehnologija, posebno ona za to obradu velike količine podataka i umjetna inteligencija omogućavaju dublji i brži uvid u analizirane podatke što može ubrzati i istragu u ovom slučaju.

- U ovakvim istragama koristi se računalna forenzika, primjera radi, pokušava se otkriti s kojih računala dolaze napadi, u ovom slučaju poruke, da li na tim računalima postoje kakvi tragovi koji upućuju tko je s njima komunicirao, da li postoje kakvi obrasci komunikacije. Da li na drugim povezanim računalima postoje takvi tragovi, ako su korišteni specifični alati je li moguće utvrditi tko ih je sve koristio, pa onda pokušati suziti potragu. Istraživanje nije jednostavno jer je komunikacija na internetu složena i sadržaj koji razmjenjuju dva računala između njih može proći kroz cijelu mrežu drugih računala pri čemu elementi tog sadržaja ne moraju koristiti istu putanju, opisuje Carić.

'Ovo što se dešava je vrlo ozbiljno'

Uz to policija i obavještajci koriste i 'klasične' metode, a to su razmatranje tko bi mogli biti počinitelji i istraživanje njihovih aktivnosti. Takve istrage mogu trajati tjednima ili mjesecima, pogotovo kada se provode na međunarodnom nivou, a ni njihov uspjeh nije zajamčen, napominje naš sugovornik.

- Ako je točno da izvor napada dolazi izvan Hrvatske u tom slučaju naša obavještajna služba i policija ovise i o međunarodnoj pomoći. Kako, prema dostupnim informacijama, aktivnosti dolaze iz druge članice Europske unije pretpostavljam kako će ta suradnja biti lakše ostvariva i možda dovede do rezultata. Ovo što se dešava je vrlo ozbiljno pa pretpostavljam kako će Hrvatska koristiti sve oblike i nivoe pomoći i suradnje kako bi otkrila tko stoji iza ovih napada i koji su motivi počinitelja, zaključuje Lucijan Carić.