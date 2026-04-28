Pokrenuta školska dron liga: 'S učenicima radimo robotiku, radio komunikaciju i programiranje'

Školarci ove osnovne uče biti heroji: 'Idemo na natjecanja i družimo se'
Učenici OŠ Mladost u Jakšiću mogu ići u Školu vatrogastva, gdje uče koristiti vatrogasnu opremu i sudjeluju na njima prilagođenim vježbama.
09:27 45 d 14.03.2026
28. travanj 2026.
Osječka tvrtka Orqa pokrenula je školsku dron ligu na kojoj mogu sudjelovati učenici iz Splita i Osijeka u sklopu izvanškolskih aktivnosti.
Osječka tvrtka Orqa, koja proizvodi bespilotne letjelice, pokrenula je prvu hrvatsku školsku dron ligu. Riječ je o natjecanju namijenjenom osnovnoškolcima u kojem učenici usvajaju osnove zračne robotike i vještine upravljanja dronom.
Projekt je nastao u suradnji s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije kao odgovor na potrebu za razvijanjem STEM vještina. Učenici mogu pohađati ligu kao izvanškolsku aktivnost, a u prvoj sezoni sudjeluje 21 školskih timova iz Osijeka i Splita. Uz podršku mentora i nastavnika, učenici će učiti ne samo o dronovima, već i o zračnoj robotici regulativama i sigurnosnim pravilima letenja te preciznom upravljanju letjelicama.
Natjecanje se odvija u tri faze, tijekom kojih učenici u simulatoru testiraju brzinu i preciznost pilotiranja. Završnica natjecanja održat će se 15. svibnja u sklopu Osijek Drone Expoa, gdje će se četiri najbolja tima, po dva iz Osijeka i Splita, natjecati uživo pred publikom i stručnjacima iz industrije.
- Kroz ovakve programe s učenicima radimo i robotiku i radio komunikaciju i programiranje. Kod učenika koji sudjeluju najviše se razvijao osjećaj odgovornosti, jer prate kako su rangirani, kako će se snaći i kako će letjeti, stalno vježbaju i to pokazuju rezultati pa se već pripremamo i za natjecanje uživo, izjavio je Aleksandar Bojanc-Štemberger, profesor i mentor iz Osnovne škole Retfala u Osijeku.
Na ideju osnivanja lige došao je Dragan Kovačević iz Orqe. Naglasio je da je žele učenicima omogućiti da već u osnovnoj školi razvijaju vještine koje će im sutra otvarati vrata novih zanimanja, a posebno je zahvalio učiteljima koji su se angažirali u vođenju izvannastavnih aktivnosti.
Dron ligu za sad mogu pohađati učenici škola u Osijeku i Splitu, međutim plan je proširiti ligu i na druge hrvatske gradove već od iduće školske godine.
