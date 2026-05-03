Učenici o ovim zanimanjima ne znaju puno, a budućnost su tržišta: 'O tome bi trebalo više učiti u školi'

Znaju li mladi što su to zelena zanimanja? Nastavnice Ekonomske i upravne škole Osijek provele su međunarodno istraživanje o tome koliko su mladi upoznati sa zelenim zanimanjima, održivošću i tržištem rada budućnosti. U anketi je sudjelovalo 238 učenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore.

Cilj istraživanja bio je bolje razumjeti kako mladi razmišljaju o zelenim zanimanjima i koliko su informirani o pojmovima poput održivosti, kružne ekonomije, net zero ciljeva i greenwashinga. Također, nastavnice Željka Pajnić, Sanda Duk Pritišanac, Lidija Bilbija i Marina Juriša htjele su ispitati stavove učenika o budućnosti tržišta rada i vlastitoj ulozi u održivom razvoju.

Smatraju da bi se o tim temama trebalo više učiti kroz nastavu

Rezultati pokazuju da većina učenika nije dovoljno upoznata s pojmovima poput zelenih zanimanja, kružne ekonomije i greenwashinga. Iako su mnogi čuli za održivost, velik broj učenika nije siguran što ti pojmovi konkretno znače niti kako su povezani s budućim zanimanjima.

Informacije o održivosti najčešće dobivaju u školi, putem interneta i društvenih mreža. Istovremeno, mnogi smatraju da bi se o tim temama trebalo više učiti kroz nastavu i praktične aktivnosti. Kako bi produbili svoje znanje pomoću digitalnih alata izradili su interaktivni kviz pod nazivom Zeleni detektiv - prepoznaj greenwashing, koji može pomoći i svima ostalima koje žele učiti o održivoj budućnosti.

Neki već odvajaju otpad, doniraju odjeću...

Istraživanje je također pokazalo i da dio mladih već razvija ekološke navike, poput odvajanja otpada, doniranja odjeće i sudjelovanja u ekološkim akcijama.

- Rezultati istraživanja pokazuju da mladi prepoznaju važnost održivosti i zelenih zanimanja, ali istovremeno postoji potreba za većim informiranjem i edukacijom. Škole imaju važnu ulogu u pripremi učenika za tržište rada budućnosti, a uključivanje tema održivosti i zelenih zanimanja može pomoći mladima da razviju potrebna znanja i vještine. Mladi već danas pokazuju interes i spremnost za sudjelovanje u tim promjenama, a ovakva istraživanja doprinose boljem razumijevanju njihovih potreba i interesa te pomažu u planiranju kvalitetnijeg obrazovanja za održivu budućnost, poručile su nastavnice.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta G.r.e.e.n. za darovite učenike, koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).