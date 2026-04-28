Zbog dojava o bombama školama stižu posebne upute: Ipak moguća nadoknada nastave

Prekidi nastave zbog dojava o bombama postali su svakodnevica, a sada više nisu isključene niti nadoknade u školama koje su izgubile više sati.

Novo jutro, nove dojave o postavljenim eksplozivnim sredstvima u školama, ovoga puta zagrebačkima. Takva situacija proteže se još od 20. travnja, otkada svako jutro u određenom gradu na e-adrese škola stiže prijeteća poruka sličnog sadržaja. U većini slučajeva škole odmah evakuiraju učenike, prekida se nastava te policija pregledava zgradu. Do sada su sve dojave bile lažne.

U razgovoru s učenicima različitih škola doznajemo kako škole ipak nemaju jedinstven pristup - neke ne vide mail pa ne evakuiraju školarce, iako je škola u zgradi pored to učinila. Drugi izlaze iz škola, ali se na nastavu vraćaju nakon 15-ak minuta, a treći pak odlaze kućama do kraja dana.

U škole stižu upute Ministarstva

Zato smo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pitali namjeravaju li školama dostaviti konkretne upute o postupanju u ovoj situaciji i razmišlja li se o privremenoj online nastavi.

- Ne razmišlja se o online nastavi. Ministarstvo će u suradnji s nadležnim institucijama učiniti sve potrebno kako bi sustav funkcionirao. Nadalje, školama će biti poslane upute vezane uz postupanje u ovakvim situacijama, odgovaraju iz Ministarstva za srednja.hr.

Nadoknada nastave nije isključena

Iako je ministar Radovan Fuchs prošloga tjedna ustvrdio da nadoknade neće biti nužne jer 'to nisu prekidi pojedinih škola kroz više dana, to su prekidi na nekoliko sati', opcija nadoknade sada ipak nije isključena. Škole će same odlučiti o tome.

- Što se tiče nadoknada, radi se o pojedinačnim slučajevima i o konkretnim predmetima koji nisu održani pa će svaka škola za sebe odlučiti treba li uopće nadoknadu, i iz kojih predmeta i za koje učenike, navode iz Ministarstva obrazovanja za srednja.hr.

Podsjetimo, prema zakonu se nastava organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno za maturante u najmanje 160 nastavnih dana. Prema aktualnom kalendaru za 2026. nastava bi maturantima trebala završiti 22. svibnja, a ostalima je posljednji dan nastave 12. lipnja.

Ministarstvo: 'Ključno je da se počinitelji što prije pronađu i adekvatno kazne'

Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da bi se ova situacija mogla otegnuti i povlači se pitanje što ako se nastavi i tijekom državne mature u lipnju. Pitali smo Ministarstvo i kako bi škole trebale postupati ako takva dojava stigne tijekom ispita mature, međutim, odgovor na to pitanje nismo dobili. No, ponovno su osudili ovakav čin.

- Još jednom ponavljamo - osuđujemo ovakve postupke koji unose paniku i strah, a o motivima onih koji to rade možemo samo nagađati. Ključno je da se počinitelji što prije pronađu i adekvatno kazne kako bi ovo ugrožavanje i maltretiranje škola prestalo te kako bi se ostalim potencijalnim počiniteljima ovakvih djela poslala jasna poruka da će svi oni koji rade ovakve radnje biti pronađeni i sankcionirani, odgovaraju iz Ministarstva za srednja.hr.

Podsjetimo, u ponedjeljak je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da će MUP učiniti 'sve da ovo nema utjecaj na završetak školske godine i polaganje ispita iz državne mature'. I on je ustvrdio da nema potrebe za online nastavom te rekao da prijetnje dolaze s adresa u inozemstvu, zbog čega su u MUP-u intenzivirali međunarodnu suradnju kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji.