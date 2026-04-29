Maturantima štekale prve rang-liste upisa na studije, o plasmanima iskreno kažu: 'Ogroman stres'

Maturanti su nam otkrili koliko su zadovoljni stanjem na prvim orijentacijskim listama upisa na studije. Većina navodi da su - pod stresom.

Nakon što je Središnji prijavni ured u ponedjeljak objavio prve, orijentacijske rang-liste upisa na studije, maturanti su nam otkrili koliko su zadovoljni stanjem. Podsjetimo, s obzirom na to da maturantima još uvijek nisu zaključene ocjene 4. ili 5. razreda, a nije započela ni državna matura, riječ je isključivo o oglednom stanju.

Učenica Klara iz Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu jako je zadovoljna svojim plasmanom na prvoj rang-listi. Kako kaže, rezultat je puno bolji od očekivanog.

- Bilo mi je stresno jer nisam imala osjećaj kao da su mi prve tri godine srednje bile nešto preuspješne, a i sustav je malo štekao. Rezultati su me iskreno ohrabrili da se malo bolje potrudim oko svih obaveza, priča nam Klara.

'Mnogo toga se može promijeniti'

Na prvom mjestu joj je Veleučilište u Šibeniku, studij turistički menadžment, na drugom Sveučilište u Rijeci, studij poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a na trećem Sveučilište u Splitu, studij hotelijerstva i gastronomije u Makarskoj. Vjerojatno će ih dodati još. O pisanju državne mature trudi se razmišljati pozitivno.

- Još se ne osjećam dovoljno spremno i stvara mi veliki stres zbog svih pravila koja se moraju poštovati tijekom testa i zbog toga što ne znam kako ću ju napisati, ali mislim da će biti okej, objašnjava Klara.

Prvim poretkom zadovoljna je i Ines iz Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku. Prvi izbor joj je zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), a nakon njega Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) i Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (FOI).

- Lista je uglavnom u skladu s mojim očekivanjima, nadam se da će tako i ostati s narednim rang-listama. Nije mi bilo stresno otvoriti ju jer se mnogo toga može promijeniti, samo što mi je sustav baš štekao. Mi smo u školi otvarali liste i jedino meni nije radilo pa je to bilo malo naporno. Pripreme za maturu idu dobro, ali narednih mjesec dana treba baš 'lock in'. Sve u svemu mislim da će sve proći dobro, pozitivna je Ines.

Maturanti pod stresom zbog državne mature

Prema prvoj rang-listi na željeni fakultet upada Lucija iz Gimnazije Sesvete, stoga je prilično zadovoljna. Želi upisati Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), studij strojarstva ili studij mehatronike i robotike.

- Bilo je prilično stresno jer sve vezano za fakultet i maturu stvara ogromni stres, ali su te liste puno pomogle jer nam stvaraju dojam o tome kako stojimo i kolike su nam otprilike šanse za upad na željeni fakultet. Jedino je sustav dosta štekao i prilično dugo nije dopuštao pregled ikakvih listi. Matura mi stvara stres jer ju treba dobro napisati kako bi se upalo na faks. Općenito mi upis fakulteta stvara stres zbog toga što nisam sigurna oko odabira te hoću li upasti na onaj koji na kraju bude odabran. Idem na pripreme i one teku u redu, navodi Lucija.

Prvom listom, koja je 'prešla' njezina očekivanja, zadovoljna je i Laura iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec.

- Na prvim mjestima su mi fakulteti sa smjerom fizike. Mislim da sam spremna za maturu, idem na pripreme, ali i dalje sam pod stresom, zaključuje Laura.

Najpoželjniji studiji u ovom trenutku

Dodajmo da je prema zadnjim podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), objavljenima 27. travnja, najpoželjniji studij prema omjeru prvih izbora i kvote studij glume na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Slijede logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i studij radiološke tehnologije (stručni) na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Gledajući isključivo prema broju prvih izbora, zanemarujući kvotu, na prvom mjestu najpoželjnijih studija nalazi se medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sljedeći su elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U obzir su uzeti samo oni studiji koji upisuju više od deset studenata.