Oglasila se policija: Otkrili tko je lažno dojavio da je u dvjema školama bomba

Telefonska dojava o bombama danas je stigla i u dvije škole na dubrovačkom području. Policija je otkrila da je riječ o nedjelu pijanog 50-godišnjaka.

Osim u dio zagrebačkih, nova dojava o postavljenim bombama u školama ovog je utorka stigla i za dvije škole na dubrovačkom području. PU dubrovačko-neretvanska izvijestila je da je za današnju dojavu odgovoran alkoholizirani 50-godišnjak prema kojem je u tijeku policijsko postupanje. Ovoga puta nije bila riječ o mailu, nego o telefonskom pozivu.

- Danas, nešto iza 12 sati zaprimljena je telefonska dojava u kojoj se navelo kako je u dvije obrazovne ustanove na području Dubrovnika i Mokošice postavljena eksplozivna naprava. Po zaprimanju dojave na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su obavili preglede obrazovnih ustanova po završetku kojih se ustanovilo da su dojave bile lažne. Policija je utvrdila kako je dojavio uputio alkoholizirani 50-godišnjak s područja Dubrovnika prema kojem je u tijeku policijsko postupanje, priopćila je PU dubrovačko-neretvanska.

Podsjetimo, policija je objavila da se procjenjuje da je prošlog tjedna u pet dana za redom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, ali i drugih ustanova poput trgovačkih centara. Škole su na udaru dojava i ovoga tjedna, a prijetnje dolaze s adresa u inozemstvu, otkrio je MUP.

Iz Ministarstva obrazovanja ovog su utorka za srednja.hr rekli da će školama poslati upute o postupanju u slučaju dojave, ali i da škole mogu odrediti nadoknadu izgubljenih sati.