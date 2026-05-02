Nastavnice otkrivaju nove alate koji pomažu i njima i učenicima: Rješavaju veliki problem

Nastavnice Industrijsko strojarske škole u Zagrebu (ISŠ) u radu koriste brojne AI alate koji pomažu i učenicima i njima, a podržavaju ih i roditelji.

Učenici koji se obrazuju za važna 'majstorska' zanimanja nerijetko su zakinuti za razvoj digitalnih vještina, uglavnom zbog nedostatka vremena i mnoštva nastavnih sadržaja. Tom problemu uz pomoć umjetne inteligencije (AI) doskočile su nastavnica Iva Bojčić i voditeljica praktične nastave Kristinka Lemaić iz Industrijsko strojarske škole u Zagrebu (ISŠ). U nastavi koriste različite AI alate koji mogu pomoći učenicima, ali i nastavnicima.

- S obzirom na to da u školi obrazujemo velik broj učenika koji nastavu pohađaju po individualiziranom i prilagođenom programu te imaju poteškoće s čitanjem, pisanjem, koncentracijom i razumijevanjem nastavnih sadržaja, a imamo i učenike koji su dio inojezične nastave, svaka pomoć umjetne inteligencije dobrodošla je. U korištenju AI alata ohrabrio nas je i ovogodišnji posjet strukovnoj školi u Keflaviku na Islandu u okviru akreditiranog Erasmus+ projekta. Na Islandu smo također imale priliku uvjeriti se u dobrobiti korištenja AI alata koji olakšavaju učenje i štede vrijeme, objašnjavaju Bojčić i Lemaić.

AI alati koji pomažu u nastavi

U nastavi koriste brojne AI alate poput Perplexityja, Canve, ChatGPT-a i Padleta. Posebno ističu Lexie te imerzivni čitač u pregledniku Edge, kao i OmoType font.

- Lexie je digitalni alat namijenjen pripremi i prilagodbi nastavnih materijala za učenike s teškoćama u čitanju i razumijevanju teksta. Omogućuje prilagodbu prikaza teksta, alate za lakše čitanje i pretvaranje teksta u govor. Uključuje funkcionalnosti temeljene na umjetnoj inteligenciji poput sažimanja dokumenata i izdvajanja najvažnijih informacija. Lexie omogućuje visoku razinu prilagodbe za potporu čitanju i razumijevanju teksta. Sadrži integrirane eLektire i OCR za prepoznavanje teksta u tiskanim materijalima, prikladno za osnovnu digitalizaciju sadržaja. Napominjemo da je dostupan besplatno tijekom probnog razdoblja od 14 dana s punim pristupom alatima, dok se nastavak upotrebe nakon isteka probnog razdoblja temelji na pretplatničkom modelu, pojašnjavaju Bojčić i Lemaić.

Za učenike s disleksijom i one koji imaju poteškoće s pažnjom

Microsoftov fokusirani čitač je pak besplatan alat koji poboljšava pristupačnost te olakšava čitanje i razumijevanje teksta u dokumentima i na mrežnim stranicama. Pruža različite mogućnosti uključujući čitanje teksta naglas (tekst u govor), prilagodbu izgleda teksta (veličina fonta, razmak, boje), fokusiranje na odabrane retke, vizualni prikaz slogova i alate za pomoć u razumijevanju riječi. Taj alat posebno je koristan za učenike s poteškoćama u čitanju, za učenje stranih jezika ili za sve koji žele ugodnije i učinkovitije čitati. Fokusirani čitač dostupan je u aplikacijama OneNote, Outlook, Office Lens, Edge i Teams iz paketa Microsoft Office 365 osobama s računom na skole.hr. Tu je i OmoType font.

- On olakšava čitanje djeci s disleksijom te djeci koja imaju poteškoće s pažnjom. Nakon instalacije, OmoType font nalazi se u popisu fontova u svim programima za uređivanje teksta (na primjer Office Word). Tekstove u Word dokumentima možete prebaciti u neki od ponuđenih OmoType fontova prije printanja ili koristiti za čitanje na računalu. Deseci tisuća korisnika svakodnevno lakše čitaju uz OmoType, a koriste ga i brojne škole te logopedski uredi. Uz OmoType djeca čitaju lakše, uz manje napora i pogrešaka. U planu je da naš školski časopis Modul ubuduće izdajemo koristeći OmoType font, ističu Bojčić i Lemaić.

Jačaju motivaciju, ali i samopouzdanje

Reakcije učenika i njihovih roditelja na primjenu AI alata u radu s učenicima s teškoćama mahom su pozitivne. Učenici koji se susreću s teškoćama u čitanju, pisanju, koncentraciji ili razumijevanju nastavnih sadržaja često vrlo brzo prepoznaju korist ovakvih alata jer im omogućuju lakše praćenje nastave, bolju organizaciju učenja i jasnije razumijevanje gradiva. Time se, pojašnjavaju nastavnice, jača njihovo samopouzdanje, motivacija za rad te osjećaj uspješnosti i ravnopravne uključenosti u obrazovni proces.

- Kod dijela učenika može se pojaviti početna suzdržanost prema novim tehnologijama što je uobičajena reakcija pri uvođenju novih oblika rada. Međutim, uz stručno vođenje nastavnika i postupno upoznavanje s mogućnostima alata, učenici ih najčešće prihvaćaju kao vrijedan oblik podrške učenju, navode Bojčić i Lemaić.

Roditelji posebno cijene individualizaciju nastave

Roditelji, dodaju, u pravilu pozitivno reagiraju kada prepoznaju da škola sustavno traži suvremena i učinkovita rješenja kojima se njihovoj djeci olakšava učenje te osigurava primjeren pristup obrazovanju.

- Posebno cijene individualizaciju nastave, veću dostupnost nastavnih materijala i dodatnu podršku učenicima kojima je ona potrebna. Takav pristup ulijeva povjerenje u rad škole i potvrđuje usmjerenost na potrebe svakog učenika. Istodobno, razumljivo je da dio roditelja iskazuje određena pitanja vezana uz sigurnost podataka, pouzdanost informacija ili način korištenja umjetne inteligencije u nastavi. Upravo zato iznimno je važna otvorena komunikacija škole s roditeljima, pravodobno informiranje te jasno isticanje činjenice da umjetna inteligencija nije zamjena za nastavnika, nego dodatni alat koji pridonosi kvalitetnijem, pristupačnijem i inkluzivnijem obrazovanju, zaključuju Bojčić i Lemaić.

O ovoj temi ove su nastavnice govorile i u svom predavanju 'Pametni alati u rukama pravih majstora' na CUC-u 2026, godišnjem okupljanju CARNET-ovih korisnika. Kako su nam rekle, ISŠ je dio CARNET-ovog pilot projekta e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola još 2015. godine te ih dugogodišnja suradnja s CARNET-om kontinuirano motivira i ohrabruje da im digitalni alati budu pomoć u nastavi. Kako bi učenike što bolje pripremili za budućnost, sudjeluju u CARNET-ovim webinarima te koriste materijale s Edutorija na kojem i same objavljuju obrazovne sadržaje.