Traži se nova definicija silovanja na razini EU: 'To se ne smije tumačiti kao pristanak'

Društvenim mrežama širi se poruka 'samo da znači da', a podržava ih i Europski parlament koji zagovara novu definiciju silovanja na razini EU.

Izostanak pristanka treba biti temelj za definiciju silovanja u Europskoj uniji (EU) smatraju zastupnici u Europskom parlamentu. Od Europske komisije očekuju da predloži zakonodavstvo kojim bi se uspostavila zajednička definicija silovanja na temelju nepostojanja dobrovoljnog, informiranog i opozivog pristanka.

Zastupnici pozivaju države članice koje se još uvijek oslanjaju na definicije silovanja na temelju sile ili nasilja da usklade svoje zakone s međunarodnim standardima, uključujući Istanbulsku konvenciju koju je EU ratificirao 2023. godine. O tome govore u izvješću usvojenom u utorak s 447 glasova za, 160 protiv i 43 suzdržana.

Zahtijevaju i odgovarajuću potporu i zaštitu žrtava i preživjelih u cijelom EU-u. Parlament kaže da se šutnja, nedostatak otpora, nepostojanje riječi 'ne', prethodna suglasnost, prošlo seksualno ponašanje ili bilo koji trenutačni ili prethodni odnos ne smiju tumačiti kao pristanak.

Novi pravni okvir i pristup usmjeren na žrtve

Zastupnici kažu da se pristanak mora procijeniti u kontekstu. To uključuje slučajeve koji uključuju nasilje, prijetnje, zlouporabu moći, strah, zastrašivanje, nesvjesnost, opijenost, podčinjenost prouzročenu kemikalijama, san, bolest, invaliditet ili ranjivost. Tvrde da se odgovori žrtava na traume (kao što su 'privremena paraliza' ili 'ugađanje') moraju odražavati u zakonodavstvu i sudskoj praksi te ponavljaju svoj zahtjev da se rodno uvjetovano nasilje doda optužbama koje se smatraju kaznenim djelima u EU-u.

Samo zakoni o silovanju temeljeni na izostanku privole mogu osigurati pristup pravosuđu, kaže Parlament. Zastupnici smatraju da je EU-u potreban intersekcijski pristup usmjeren na žrtve, uključujući pružanje hitne medicinske skrbi, seksualne i reproduktivne zdravstvene skrbi, sigurnog i zakonitog pobačaja, skrbi u slučaju traume, psihološke potpore i pravne pomoći. Također žele besplatne specijalizirane službe za potporu, uključujući 24-satne krizne centre koji nude medicinsku, psihološku i pravnu pomoć.

U izvješću se poziva na redovito i prilagođeno obvezno osposobljavanje stručnjaka koji će vjerojatno doći u kontakt sa žrtvama silovanja, uključujući službenike za provedbu zakona, suce, tužitelje, odvjetnike, zdravstvene djelatnike i radnike na terenu. Zastupnici žele da Komisija 2026. predstavi smjernice EU-a o sveobuhvatnom obrazovanju o seksualnosti i odnosima, kao i za kampanje podizanja svijesti razine osviještenosti na razini EU-a u EU-u o pristanku, odnosima, seksualnom integritetu i tjelesnoj autonomiji te za djelovanje protiv zabluda o silovanju, antirodnog sadržaja i internetske propagande seksualno frustriranih muškaraca (tzv. incel).

'Svaka dvadeseta bila je silovana'

Izvjestiteljica Odbora za građanske slobode Evin Incir (S&D, Švedska) smatra da je moralno i pravno neprihvatljivo da žene diljem EU-a nisu zaštićene zakonodavstvom utemeljenim na načelu 'samo da znači da'.

- Godinama pozivamo na uvođenje zajedničke europske definicije silovanja, a iako je Vijeće spriječilo njezino uvrštavanje u Direktivu o suzbijanju nasilja nad ženama, sve više vlada prepoznaje potrebu za takvim pristupom. Od 2023. godine Francuska, Finska, Luksemburg i Nizozemska uvele su zakone utemeljene na izostanku pristanka. Zamah je na našoj strani: vrijeme je da donesemo zajedničku europsku definiciju silovanja utemeljenu na nedostatku slobodno danog i opozivog pristanka, poručila je Incir.

Joanna Scheuring-Wielgus (S&D, Poljska), izvjestiteljica Odbora za prava žena, upozorila je da je svaka treća žena u EU-u doživjela je rodno uvjetovano nasilje.

- Svaka dvadeseta bila je silovana. Zahvaljujući hrabrim ženama poput Gisèle Pelicot, pozivi na akciju sve su glasniji. No, znamo da u našim zajednicama postoje bezbrojne žrtve, od kojih mnoge nikada neće dočekati pravdu. Parlament se zalaže za pravdu pozivajući Komisiju da predloži zakonodavstvo koje će aktivno poboljšati položaj žena, nadilazeći zastarjelu legislativu kako bismo im zajamčili istu razinu zaštite diljem EU-a, zaključila je Scheuring-Wielgus.