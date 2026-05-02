Psihologinja o užasnom činu koji rade neki treneri: 'To se onda lako prenese i izvan sporta'

S nutricionistom Lukom Baturom u veljači smo razgovarali o utjecaju komentara trenera o izgledu sportašica i sportaša na razvoj problema u hranjenju. Sad nam o toj temi govori sportska psihologinja Ana Čerenšek, koja naglašava da bi i treneri trebali biti educirani u području nutricionizma i sporta kako bi mogli dati ispravne savjete.

- Razdoblje srednje škole je formativno razdoblje - u njemu se događaju mnoge promjene koje nam ne padaju uvijek na 'plodno tlo'. U srednjoj školi identitet se još gradi, tijelo se mijenja, rezultati koje postižemo u sportu i školi variraju, emocije su intenzivnije pa i neprepoznatljive – i tada riječ autoriteta, poput trenera ili trenerice, ima veliku težinu, naglašava psihologinja Čerenšek.

Mladi sportaš zbog toga može zaključiti da nije dovoljno dobar

Navodi da je stava da se treneri ne bi trebali držati samo svog kineziološkog posla, već bi se kvalitetan trener trebao educirati i u području nutricionizma i psihologije sporta.

- To ne znači da ne postoje specijalizirani stručnjaci, poput mene na kraju krajeva, to znači da stručnjaka nema dovoljno i da trener često mora ući u teme prehrane i mentalnog sklopa - jer nema tko drugi. Ako trener ili trenerica komentira težinu kao jedini faktor i to na način koji zvuči kao kritika, poruka koju mlada osoba može čuti nije samo: 'Trebaš nešto promijeniti', nego: 'Nisi dovoljno dobra ili dobar', smatra psihologinja.

'Komentiranje izgleda može dovesti do narušenog samopoimanja i samopouzdanja'

Naglašava da problem nije u razgovoru o tome kako težina utječe na izvedbu u sportu, nego u tome što se vrijednost sportaša može početi vezati uz izgled ili brojku na vagi. Naglašava da se takvim komentarima performans banalizira i dovodi u relaciju s kilama, što je jednodimenzionalni pristup sportu i treba ga izbjeći, kao i naglašavanje bilo kojeg drugog faktora u izolaciji.

- Dugoročno, komentiranje izgleda, može dovesti do narušenog samopoimanja i samopouzdanja, posebno ako se sportaš ili sportašica nalazi u razvojnoj fazi gdje je osjetljiv ili osjetljiva na izgled općenito (obično je riječ o pubertetu i adolescenciji). A to se onda lako prenese i izvan sporta – u školu, odnose, kasnije na posao. Važno je razumjeti: naše tijelo nije jedini kapital. Ono je naš alat. A alat se razvija, prilagođava i sazrijeva, poručuje psihologinja Čerenšek.

Podijelila je nekoliko savjeta za sportaše koji se nađu u takvim situacijama. Naglašava da je normalno da je normalno da sportaše takav komentar pogodi i da to nipošto ne znači da su preosjetljivi te da se s time ne moraju nositi sami. Apsolutno mogu razgovarati s roditeljima ili drugim osobama kojima vjeruju ili se obratiti školskom psihologu ili pedagogu.

Poremećaji hranjenja nikad nemaju samo jedan uzrok

Ako se sportaši osjećaju sigurno mogu i direktno pitati trenera da im objasni kako je to povezano s njihovom izvedbom. Psihologinja Čerenšek navodi da takvo pitanje prebacuje razgovor s izgleda na performans. Međutim najvažniji savjet je da mišljenje autoriteta nije istina o njihovoj vrijednosti.

Iako postoje metode za nošenje s ovakvim situacijama i razvijanje psihičke otpornosti, komentari nažalost mogu ostaviti duboke posljedice. Ana Čerenšek upozorava da takvi komentari u kombinaciji s drugim faktorima mogu povećati rizik od problema poput bulimije.

- Pogotovo kod mladih koji su naglašeno neadaptivni perfekcionisti (a u sportu je puno takvih mladih ljudi), kod onih koji su jako ambiciozni ili skloni tome da sebe mjere kroz rezultate te spremni napraviti sve da do njih i dođu. Proces često ne krene naglo. Krene s idejom: 'Moram smršaviti da bih bio/bila bolji/a'. Zatim slijedi restrikcija hrane. Tijelo reagira pojačanim nagonom za hranom. Dogodi se prejedanje. Nakon toga dolazi krivnja i pokušaj 'popravljanja štete'. Važno je reći: poremećaji hranjenja nikad nemaju samo jedan uzrok. Ali stalni pritisak oko težine, posebno od strane autoriteta trenera, može biti jedan od okidača, objašnjava psihologinja.

Što bi treneri trebali uzeti u obzir?

Naglašava da treneri imaju ogroman utjecaj na sportaše jer njihove riječi mogu potaknuti razvoj, ali i nesigurnost. Čerenšek smatra da bi se treneri u odnosu prema mlađim sportašima trebali fokusirati na razvoj tehnike i izgradnju zdravih navika, kao što je kvalitetna priprema i oporavak.

- Trebali bi poučavati djecu o tome kako kvalitetno upravljati energijom i aktivacijom živčanog sustava te kako graditi mentalnu fleksibilnost jer svijet sporta je stresno okruženje. Ako postoji stvaran zdravstveni razlog za razgovor o tjelesnom sastavu ili formi, to treba raditi individualno sa stručnom pozadinom, što nas opet vodi do toga da se treneri trebaju educirati o osnovama nutricionizma i psihologije. Ako se ne osjećaju kompetentno, svakako trebaju uključiti liječnike i ostale specijalizirane stručnjake, kao i roditelje. Javno komentiranje težine, uspoređivanje ili posramljivanje nikada nije razvojna metoda. Pitanje nije smije li se govoriti o tijelu, pitanje je govori li se o zdravlju i performansu – ili o izgledu?, poručuje psihologinja Čerenšek.

U pubertetu je normalno da tijelu treba vremena da uhvati ritam

U pubertetu i adolescenciji promjene su normalne. Psihologinja naglašava da je kod djevojaka normalno povećanje masnog tkiva, dok je kod mladića normalna promjena proporcija i koordinacije.

- Ponekad tijelo 'izađe iz balansa' prije nego ponovno uhvati ritam. Kvalitetan trener će znati to i neće stavljati veliki naglasak (ako uopće) na komentare o tjelesnom izgledu. Posebno bez pokrića, stava je Čerenšek.

'Ni treneri nemaju podršku koju bi trebali imati'

Svakako se nije lako nositi s očekivanjima, a psihologinja zato savjetuje mladim sportašima da se fokusiraju na ono što mogu kontrolirati. To je prvenstveno odnos prema sebi kroz san, trud i svakodnevne navike. Važno je i naučiti razlikovati konstruktivnu povratnu informaciju od osobnog komentara, nešto što je korisno i u sportu i svakodnevnom životu. Također mladim sportašima savjetuje da se okruže ljudima koji ih vide kao osobe, a ne kao rezultat.

- Trenerski posao je izazovan jer ni treneri nemaju podršku koju bi trebali imati u svom profesionalnom rastu i napretku. Često preuzimaju obrasce ponašanja koje su i sami vidjeli kod nekad svojih trenera. Samo onaj koji je spremna na promjenu, mijenjat će i komunikaciju u kojoj površno naglašavamo vrijednost tjelesnog izgleda ili težine i njegov utjecaj na performans, zaključuje Ana Čerenšek.