Instagram i Facebook ozbiljno okrivljeni, prijete im kazne: Prekršili su svoja pravila

Europska komisija preliminarno je ustvrdila da Instagram i Facebook ne sprječavaju korisnicima mlađima od 13 pristup svojim platformama iako to moraju

Instagram i Facebook nisu spriječili da djeca mlađa od 13 godina, kojoj je korištenje tih društvenih mreža zabranjeno, naprave profile i redovito koriste te platforme, preliminarno je ustvrdila Europska komisija.

Prema njihovoj istrazi to bi značilo da Meta krši Akt o digitalnim uslugama. EK navodi da njene mjere za provedbu ograničenja pristupa maloljetnim korisnicima nisu učinkovite niti se korisnike mlađe od 13 pravovremeno identificira i uklanja njihove profile.

- Na primjer, pri izradi računa maloljetnici mlađi od 13 godina mogu unijeti lažni datum rođenja, bez uspostavljenih učinkovitih kontrola za provjeru točnosti datuma rođenja koji su sami prijavili. Metin alat za prijavljivanje maloljetnika mlađih od 13 godina na platformi teško je koristiti i nije učinkovit, što zahtijeva do sedam klikova samo za pristup obrascu za prijavu, koji nije automatski unaprijed ispunjen informacijama korisnika. Čak i kada se prijavi da je maloljetnik mlađi od 13 godina ispod dobnog praga, često ne postoji odgovarajuće praćenje, a prijavljeni maloljetnik može jednostavno nastaviti koristiti uslugu bez ikakve vrste provjere, priopćila je EK.

'Meta mora učinkovito suzbijati i ublažiti rizike'

Iz Komisije naglašavaju da Metina procjena rizika proturječi dokazima iz cijele Europske unije koji ukazuju na to da otprilike 10-12 posto djece mlađe od 13 godina pristupa Metinim društvenim mrežama. Dodaju i da se čini da Meta zanemaruje znanstvene dokaze o tome da su mlađa djeca osjetljiva na potencijalnu štetu koju im može uzrokovati sadržaj na njihovim platformama.

- U ovoj fazi Komisija smatra da Instagram i Facebook moraju promijeniti svoju metodologiju procjene rizika kako bi procijenili koji se rizici pojavljuju na Instagramu i Facebooku u Europskoj uniji i kako se oni manifestiraju. Nadalje, Instagram i Facebook trebaju ojačati svoje mjere za sprečavanje, otkrivanje i uklanjanje maloljetnika mlađih od 13 godina iz svoje službe. Meta mora učinkovito suzbijati i ublažiti rizike koje bi maloljetnici mlađi od 13 godina mogli doživjeti na platformama, čime se mora osigurati visoka razina privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika, poručuju iz Komisije.

Instagram i Facebook sad mogu pregledati dokumente iz istražnih spisa Komisije i odgovoriti u pisanom obliku na njene preliminarne nalaze. Meta može poduzeti mjere za ispravljanje povreda u skladu sa Smjernicama o zaštiti maloljetnika iz Akta o digitalnim uslugama iz 2025. Usporedno s time provest će se savjetovanje s Europskim odborom za digitalne usluge.

Meti prijete novčane kazne

Ako se u konačnici potvrde stajališta Komisije, ona može izdati odluku o neusklađenosti kojom se može izreći novčana kazna razmjerna povredi koja ni u kojem slučaju ne smije premašiti šest posto ukupnog godišnjeg prometa pružatelja usluga na svjetskoj razini. Komisija može izreći i periodične novčane kazne kako bi prisilila Metu na usklađivanje svojih platformi.

Podsjetimo, ovi preliminarni nalazi Komisije rezultat su postupka pokrenutog 16. svibnja 2024. protiv Instagrama i Facebooka na temelju Akta o digitalnim uslugama. Preliminarni nalazi temelje se na dubinskoj istrazi koja je uključivala analizu izvješća o procjeni rizika Instagrama i Facebooka, internih podataka i dokumenata, kao i odgovora platformi na zahtjeve za informacijama.

Komisija nastavlja istragu

Tijekom tih istraga mnoge organizacije civilnog društva i stručnjaci za zaštitu maloljetnika diljem Unije poduprli su rad Komisije. Komisija je kao mjerilo koristila Smjernice Akta o digitalnim uslugama iz 2025. o zaštiti maloljetnika kako bi ocijenila usklađenost Instagrama i Facebooka s obvezom osiguravanja visoke razine privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika.

- U smjernicama o Aktu o digitalnim uslugama procjena dobi i provjera dobi utvrđuju se kao primjeren i razmjeran način osiguravanja visoke razine privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika. Kako bi bile učinkovite, sve tehnologije za osiguravanje starosti moraju biti točne, pouzdane, robusne, nenametljive i nediskriminirajuće. Komisija je izradila nacrt za aplikaciju EU-a za provjeru dobi, koja može poslužiti kao referentni okvir za provjeru dobi s metodom provjere dobi prilagođenom korisnicima i koja štiti privatnost, navode u priopćenju EK.

Komisija nastavlja istragu o drugim potencijalnim povredama koje su dio tih postupaka koji su u tijeku, uključujući usklađenost društva Meta s obvezama iz Akta o digitalnim uslugama u pogledu zaštite maloljetnika te fizičke i mentalne dobrobiti korisnika svih dobnih skupina. Istraga obuhvaća i procjenu i ublažavanje rizika koji proizlaze iz dizajna internetskih sučelja Facebooka i Instagrama, kojima se mogu iskoristiti ranjivosti i neiskustvo maloljetnika, što dovodi do ponašanja koje stvara ovisnost.