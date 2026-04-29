Novost na upisima: Ova škola pokreće novi smjer, doznali smo detalje o broju mjesta i uvjete

Pokreće se novi sportski smjer za učenike koji žele uskladiti školu i treninge, a u gradu se učenicima nudi novi sportski centar i učenički dom.

Osmaši koji su ujedno i sportaši imaju priliku upisati sportski smjer Gimnazije Sisak. Radi se o općoj gimnaziji namijenjenoj učenicima sportašima koji žele uskladiti školovanje s treninzima i natjecanjima, ali uz programe i uvjete prilagođene njihovim potrebama.

Sisačko-moslavčka županija je sisačku gimnaziju nakon razornog potresa 2020. godine potpuno obnovila, a učenicima se nudi nekoliko smjerova - opći, jezični i prirodoslovno-matematički. Sportski razred s nastavom bi krenuo u školskoj godini 2026./2027.

Posebnost sportskog smjera je i činjenica da je razredni odjel manji te broji 10 učenika zbog usklađivanja školskih i sportskih obaveza, a sve prema individualnim potrebama učenika. Sama škola, ali i grad Sisak nude brojne sportske terene te sadržaje, učenički dom i potpuno novi moderno obrazovno-sportski centar u samom centru grada.

Odabiri škola kreću krajem lipnja, dok su rezultati i upisi za ljetni rok predviđeni do 10. srpnja. Gimnazija Sisak poziva sve zainteresirane učenike i roditelje da se o sportskom smjeru slobodno raspitaju u samoj školi ili na web stranici škole.

Gimnazija Sisak | Foto: SMŽ

Zašto učenici sportaši trebaju doći baš u Sisak?

Učenički dom

Od 2024. godine u Sisku postoji i prvi županijski učenički dom. Nekad staru zgradu Strukovne škole Sisak, Sisačko-moslavačka županije je obnovila u smještaj za 77 učenika. Sobe su moderno opremljene s vlastitim kupaonicama.

Ujedno, učenici u domu imaju i organiziranu prehranu, 24-satnu skrb i brigu, ali i praonicu rublja, blagovaonicu, dnevni boravak te teretanu što je dodatan sadržaj posebno interesantan učenicima sportskog smjera. Sisačko-moslavačka županija sufinancira 50% cijene smještaja i prehrane korisnicima doma iz svoje županije te je za njih konačna cijena 83,62 eura mjesečno. Učenički dom u Sisku | Foto: SMŽ

Sisak - grad sportaša

Sisak je definitvno grad sportaša. Oni djeluju i kroz 70-ak uspješnih sportskih klubova, a grad ima niz sportskih terena pa uz nogometne, rukomente, košarkaške, teniske i odbojkaške terene tu su i sportske dvorane Brezovica, Zeleni brijeg, te Ledena dvorana Sisak u kojoj se nudi hokej i klizanje. Tu su i bassebal i ragbi igrališta, gradski bazen za plivanje, ronjenje i vaterpolo, postoji i atletska staza, kuglana, plesna dvorana, teren za streličarstvo, teretane, a aktivni su i gimnastika, hrvanje, karate, kajakaštvo te stolni tenis.

Moderan obrazovno-sportski centar

Uskoro svoja vrata u blizini učeničkog doma na adresi Lađarska 30 u Sisku otvara obrazovno-sportski centar moderno uređen i opremljen posvećen sportašima. U zgradi će se nalaziti dijagnostika za sportaše, dvije veće dvorane s mogućnošću pregrađivanja u četiri manje dvorane te svlačionice, unutarnji bazen s otporom i teretana s najmodernijim spravama.

U dvorištu će biti teretana na otvorenom, košarkaško igralište i staza za trčanje. Prostor će do početka iduće školske godine biti u funkciji, a očekuje se da ga učenici Gimnazije Sisak koriste bez naknade. Obrazovno-sportski centar | Foto: SMŽ

Sisačko-moslavačka županija stvara uvjete za razvoj obrazovanja

Stvaranje uvjeta za razvoj obrazovanja, jedan je od prioriteta Sisačko-moslavačke županije što potvrđuju brojni projekti izgradnje, dogradnje i obnove škola i školskih dvorana, ulaganja u modernu opremu te otvaranje novih učeničkih domova. Takav je i projekt Modernizacija Gimnazije Sisak, ukupne vrijednosti 815.262,57 eura, čiji je cilj povećati kapacitete škole, unaprijediti nastavne programe te osigurati suvremeno i kvalitetno gimnazijsko obrazovanje za učenike iz Siska i cijele županije, a planirana je i nabava specijalizirane opreme koja će dodatno unaprijediti uvjete za sportske aktivnosti i razvoj fizičkih sposobnosti učenika.