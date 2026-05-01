Ovo su imena učenika koji su najbolji u Kemiji, provjerite je li netko iz vaše škole

Izašli su rezultati državnog natjecanja iz kemije. Učenici su se natjecali u šest kategorija u znanju i u dvjema kategorijama u istraživačkom radu.
Proteklog tjedna u OŠ Meterize u Šibeniku održano je državno natjecanje iz Kemije, a ovih su dana objavljene i liste poretka iz kojih se može iščitati koji su učenici bili najbolji. Na natjecanju iz Kemije sudjeluju učenici 7. i 8. razreda osnovne škole te učenici sva četiri razreda gimnazije ili srednjih srednjih škola. Prema propozicijama natjecanja, učenici se natječu u poznavanju i razumijevanju kemijskih koncepata, zakonitosti i principa opisanih ishodima kurikuluma Kemije.
Na natjecanju mogu sudjelovati i učenici koji provode istraživačke radove. Tako je ove godine u natjecanju u znanju sudjelovalo 118 učenika, a u istraživačkom dijelu natjecanja predstavljeno je devet radova kako pojedinaca, tako i timskih. A tko su najbolji?
Kada je riječ o natjecanju u znanju, u kategoriji sedmaša prvo mjesto dijele Vid Godinić iz OŠ braće Radić u Zagrebu i Gabriel Buždon iz OŠ Petra Zrinskog u Zagrebu. Najbolji je u kategoriji osmih razreda bio Filip Brkčić iz OŠ Špansko Oranice. Među učenicima prvih razreda srednjih škola pobjedu je odnio Damian Knez iz Prve gimnazije u Varaždinu dok je među učenicima drugih razreda najbolji bio Matej Križanić iz iste škole.
U kategoriji učenika trećih razreda srednjih škola prvo mjesto dijele Ruben Ray Zdjelar iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu i Matija Šopar iz Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. Među maturantima je na vrhu zasjala Leona Hajrizi, učenica V. gimnazije u Zagrebu.
Kada je riječ o samostalnim istraživačkim radovima, najbolje je na državnom iz Kemije ocijenjen rad učenika Davida Šestaka iz Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin. Riječ je o radu pod nazivom 'Solvatokromizam Brookerovog merocijanina u binarnim smjesama otapala'.
Učenici Ema Borošić i Bruno Gojšić iz SŠ Jastrebarsko imaju pak najbolji timski istraživački rad pod nazivom 'Spetrofotometrijsko istraživanje kinetike obezbojenja fenolftaleina u jakim lužinama'.
U nastavku možete vidjeti čitav poredak učenika na državnom natjecanju iz Kemije, a u našoj Alumni bazi nastaloj u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija pronađite sve dobitnike Oskara znanja od 2005. naovamo.
