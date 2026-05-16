Koja je razlika između etičkih i stegovnih povjerenstava na fakultetu?

Između etičkih i stegovnih povjerenstava postoji važna razlika, a postoji i etički savjet sveučilišta koji rješava pitanja koja sastavnice ne uspiju.

Ako ste ikad pratili neku dramu na fakultetu sigurno ste čuli da postoje stegovno i etičko povjerenstvo. Iako neki misle da je riječ o istom tijelu s dva naziva, u stvari je riječ o posve različitim tijelima s drugačijim funkcijama, a uz to postoji i Etički savjet Sveučilišta.

Stegovno povjerenstvo odlučuje o eventualnom izricanju kaznenih mjera zaposlenicima i studentima fakulteta ili instituta, dok etička povjerenstva služe za savjetovanje o Etičkom kodeksu te primjeni etičkih standarda u pojedinom specifičnom području o kojem se donosi odluka.

Etički kodeks sadrži temeljna načela i pravila akademske etike, a donosi ga senat, fakultetsko vijeće, akademijsko vijeće, vijeće veleučilišta ili znanstveno vijeće. Etičkim kodeksom utvrđuju se etička djela te postupak sprječavanja i sankcioniranja neetičkog postupanja.

Etička povjerenstva osnivaju se na razini sastavnica i sveučilišta

Važno je napomenuti da postupci propisani Etičkim kodeksom ne uređuju prava, obveze i odgovornosti osoba koje u njima sudjeluju te nisu alternativa za građanske, kaznene, upravne i stegovne (disciplinske) postupke uređene zakonima, drugim propisima i aktima Sveučilišta i njegovih sastavnica.

- Ako u skladu sa Statutom Sveučilišta povreda Etičkog kodeksa povlači stegovnu odgovornost osobe koja ju je počinila, općim aktima sastavnice i Sveučilišta može se odrediti u kojim će se slučajevima u stegovnom postupku obvezno zatražiti mišljenje nadležnog etičkog povjerenstva, navedeno je u Statutu Sveučilišta u Zagrebu.

Etička povjerenstva sastavnica, odnosno fakulteta donose mišljenja o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Etičkog kodeksa. Uz etička povjerenstva sastavnica, mogu se osnivati stalna ili ad hoc etička povjerenstva neposredno na Sveučilištu. Etička povjerenstva Sveučilišta djeluju umjesto etičkih povjerenstava sastavnica u slučajevima u kojima nema nadležnog etičkog povjerenstva sastavnice ili to tijelo ne može ili ne želi djelovati.

Povjerenstva mogu imenovati savjetnika za etička pitanja

Djelovanje etičkih povjerenstava sastavnica i Sveučilišta koordinira Etički savjet Sveučilišta. Njega imenuje rektor na prijedlog Senata na rok od četiri godine, a čini ga devet članova.

Postupak pred etičkim povjerenstvima sastavnica pokreće se zahtjevom za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa. Ako podnositelj zahtjeva traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenog člana sveučilišne zajednice, tom se članu mora omogućiti da se izjasni o relevantnim navodima i iznese svoje argumente. Povjerenstvo može zatražiti od Etičkog savjeta da u sastancima i radu povjerenstva sudjeluje jedan član toga savjeta ili druga osoba koju Etički savjet odredi kao savjetnika Sveučilišta za etička pitanja.

Savjetnik za etička pitanja obavještava članove povjerenstva o praksi i stajalištima Etičkog savjeta i etičkih povjerenstava drugih sastavnica, a može dati i druge relevantne obavijesti. U radu povjerenstva savjetnik sudjeluje bez prava glasa.

Zaposlenik može stegovno odgovarati samo za djelo za koje je bila propisana stegovna sankcija

Odluka etičkog povjerenstva o kršenju etičkog kodeksa dostavlja se čelniku visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta koji je dužan postupiti u skladu s pravilnikom o stegovnoj odgovornosti.

Stegovna povjerenstva osnivaju visoka učilišta i znanstveni instituti. Na njima odgovaraju zaposlenici za povrede radnih obaveza te za narušavanje ugleda institucije. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti na temelju kojeg povjerenstvo donosi odluku donosi senat, fakultetsko vijeće, akademijsko vijeće, vijeće veleučilišta odnosno upravno vijeće znanstvenog instituta. Pravilnikom se određuje sastav stegovnog povjerenstva, stegovna djela, stegovne sankcije i stegovni postupak.

U Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti stoji da zaposlenik visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta može stegovno odgovarati samo za djelo koje je u vrijeme počinjenja prema pravilniku o stegovnoj odgovornosti bilo propisano kao stegovno djelo i za koje je bila propisana stegovna sankcija. Također piše da stegovna odgovornost utvrđena u stegovnom postupku kao posljedicu može imati otkaz ugovora o radu.

Koje kazne može odrediti stegovno?

U pravilnicima o stegovnoj odgovornosti povrede radnih obveza nastavnika obično se dijele na lakše i teže prema čemu se izriče težina kazne. Za povrede tih obveza stegovno povjerenstvo kao kaznu obično može izreći opomenu, opomenu pred otkaz ugovora o radu te prijedlog za otkaz ugovora o radu.

Što se tiče povreda radnih dužnosti studenata stegovno povjerenstvo kao mjere obično izriče opomenu, ukor, opomenu pred isključenje te trajno isključenje s fakulteta.

Dakle etička povjerenstva su savjetodavna tijela u pitanjima ostvarenja Etičkog kodeksa te razvoja i primjene etičkih standarda, a stegovna povjerenstva odlučuju o konkretnim slučajevima kršenja radnih obveza te izriču kazne za takvo ponašanje.