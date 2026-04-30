Škole dobile upute što napraviti kad stigne dojava o bombi: Nastava se ne prekida odmah

Zbog dojava o bombama školama stižu posebne upute: Ipak moguća nadoknada nastave
Prekidi nastave zbog dojava o bombama postali su svakodnevica, a sada više nisu isključene niti nadoknade u školama koje su izgubile više sati.
14:12 2 d 28.04.2026
30. travanj 2026.
MZOM je poslao upute školama oko dojava o bombama. Djelatnici trebaju sami pregledavati prostorije, a škola se evakuira tek u dogovoru s policijom.
Policija je uhitila osobe koje se dovode u vezu sa serijom dojava o postavljenim bombama u školama, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih školama je poslalo upute o tome kako postupiti kada stigne prijetnja. Djelatnici svakodnevno trebaju pregledavati prostorije i pozvati policiju ako stigne prijetnja, ali učenici više neće biti automatski evakuirani.
- U svrhu unapređenja internih protokola školske ustanove, osoba zadužena za kontrolu ulaska i izlaska iz školske ustanove ili operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu dužni su po dolasku na radno mjesto, ali i na kraju radnog dana, izvršiti pregled unutarnjih i vanjskih prostora odgojno-obrazovne ustanove pri čemu je potrebno utvrditi postoje li tragovi pokušaja nasilnog ulaska ili druge sumnjive okolnosti. Nadalje, potrebno je dosljedno provoditi propisanu obvezu kontrole ulaska i izlaska iz školske ustanove. Također, potrebno je kontinuirano pratiti video nadzor školskog objekta u stvarnom vremenu, kao i u suradnji s vanjskim ugovorenim subjektima osigurati da se pri praćenju i obradi podataka obrati posebna pozornost na eventualne sumnjive osobe, predmete ili radnje te da se o istima pravovremeno obavijesti ravnatelj ustanove ili policija, stoji u uputi MZOM-a.
Navode i da je nužno dodatno intenzivirati obilazak unutarnjih i vanjskih prostora kako bi se podigla razina sigurnosti u školi. O svakom sumnjivom predmetu i/ili osobi potrebno je odmah obavijestiti policiju i poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere zaštite.
- U slučaju dobivanja pisane ili usmene prijetnje, potrebno je odmah poduzeti, kako mjere samozaštite, tako i mjere smirivanja stvaranja panike među djelatnicima i učenicima školske ustanove. Ravnatelj u suradnji s operativnim djelatnikom za civilnu zaštitu i sigurnost i/ili osobom zaduženom za kontrolu ulaska i izlaska iz školske ustanove, odmah pokreće prijavu o dojavi pozivom na broj telefona 192, a pri tome navodi policiji stanje sigurnosti školske ustanove temeljem prethodno poduzetih radnji te u dogovoru s policijom odlučuje o daljnjem postupku, uključujući eventualnu evakuaciju školske ustanove. Po dolasku policije, izvršit će se pregled objekta, piše u uputi Ministarstva.
Stručnjak za sigurnost objasnio nam je kako tajne službe traže osobu odgovornu za dojave o bombama
Lucijan Carić, koji se kibernetičkom sigurnošću bavi od devedesetih objasnio nam je kako obavještajci traže osobu koja šalje dojave o bombama.
14:58 2 d 28.04.2026
Podsjetili su i da su se škole dužne pridržavati svih do sada donesenih uputa i protokola, kao i planova sigurnosti svoje odgojno-obrazovne ustanove. Već je ranije, nakon tragedije u Prečkom donesen Protokol o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama. Iz Ministarstva podsjećaju da je njime propisana 'uspostava međuresorne suradnje između odgojno-obrazovnih ustanova s lokalnom policijskom postajom i drugim relevantnim dionicima te je isti obvezan i ključni element sigurnosnog sustava odgojno-obrazovne ustanove'.
- Takva suradnja omogućuje pravodobno prepoznavanje potencijalnih sigurnosnih rizika te osigurava dodatnu potporu u rješavanju specifičnih izazova, poručili su iz MZOM-a.
Cjelovite upute možete proučiti u nastavku.
Nastavnik otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo
Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.
11:00 1 d 29.04.2026
Sve petice? Ne baš: Znanstvenici su nam otkrili koji im je predmet u školi bio najteži
Predmet koji vam je najteži u školi ne mora odrediti čime ćete se kasnije baviti. Znanstvenici s Ruđera otkrili su koji su predmeti njih mučili.
13:50 1 d 29.04.2026
Novost na upisima: Ova škola pokreće novi smjer, doznali smo detalje o broju mjesta i uvjete
Pokreće se novi sportski smjer za učenike koji žele uskladiti školu i treninge, a u gradu se učenicima nudi novi sportski centar i učenički dom.
16:15 1 d 29.04.2026
Nastavnici mogu na besplatno stručno usavršavanje kakvo još nisu iskusili: Umjesto učionice - kino i muzeji
Hibridni ratovi, astrobiologija i filmska umjetnost teme su edukacija na kojima nastavnici uče uz domaće stručnjake. Prijave traju još kratko.
16:30 2 d 28.04.2026
Srednjoškolci otkrili kako zamišljaju idealan prvi posao: 'Od šefa očekujem da nije pokvaren'
Razgovarali smo s učenicima jedne škole o njihovim planovima nakon mature, željenim zanimanjima i onome što im je važno na početku karijere.
08:00 6 d 24.04.2026
Istraživanje pokazalo s čime hrvatski učitelji imaju najviše problema: 'Ovo je signal fakultetima'
Naši učitelji su po pedagoškom znanju na razini OECD-a, no samo ih se 20 posto osjeća spremno držati nastavu u multikulturalnom okruženju.
14:17 3 h 30.04.2026
Veliki uspjeh naših učenica, postale su svjetske prvakinje: 'Mi smo najponosnija škola u Hrvatskoj'
Ploče imaju svjetske rukometne prvakinje, učenice Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića. Iz Skopja su se vratile sa zlatom oko vrata.
11:08 6 h 30.04.2026
Objavljen datum početka isplate povrata poreza u 2026. Dobiva ga preko 800.000 građana
Porezna uprava izvijestila je da će isplate povrata poreza započeti 4. svibnja. I ove godine mladima do 30 vraća se značajan iznos uplaćenog poreza.
10:48 6 h 30.04.2026
Uhićeno više osoba zbog dojava o bombama u školama: Evo što se do sada zna
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je diljem Hrvatske zbog lažnih dojavama o bombama uhićeno nekoliko osoba.
10:01 7 h 30.04.2026
Maturantima štekale prve rang-liste upisa na studije, o plasmanima iskreno kažu: 'Ogroman stres'
Maturanti su nam otkrili koliko su zadovoljni stanjem na prvim orijentacijskim listama upisa na studije. Većina navodi da su - pod stresom.
12:05 1 d 29.04.2026
Instagram i Facebook ozbiljno okrivljeni, prijete im kazne: Prekršili su svoja pravila
Europska komisija preliminarno je ustvrdila da Instagram i Facebook ne sprječavaju korisnicima mlađima od 13 pristup svojim platformama iako to moraju
11:38 1 d 29.04.2026
Traži se nova definicija silovanja na razini EU: 'To se ne smije tumačiti kao pristanak'
Društvenim mrežama širi se poruka 'samo da znači da', a podržava ih i Europski parlament koji zagovara novu definiciju silovanja na razini EU.
09:59 1 d 29.04.2026