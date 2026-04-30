Škole dobile upute što napraviti kad stigne dojava o bombi: Nastava se ne prekida odmah

MZOM je poslao upute školama oko dojava o bombama. Djelatnici trebaju sami pregledavati prostorije, a škola se evakuira tek u dogovoru s policijom.

Policija je uhitila osobe koje se dovode u vezu sa serijom dojava o postavljenim bombama u školama, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih školama je poslalo upute o tome kako postupiti kada stigne prijetnja. Djelatnici svakodnevno trebaju pregledavati prostorije i pozvati policiju ako stigne prijetnja, ali učenici više neće biti automatski evakuirani.

Što kada školi stigne dojava o bombi?

- U svrhu unapređenja internih protokola školske ustanove, osoba zadužena za kontrolu ulaska i izlaska iz školske ustanove ili operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu dužni su po dolasku na radno mjesto, ali i na kraju radnog dana, izvršiti pregled unutarnjih i vanjskih prostora odgojno-obrazovne ustanove pri čemu je potrebno utvrditi postoje li tragovi pokušaja nasilnog ulaska ili druge sumnjive okolnosti. Nadalje, potrebno je dosljedno provoditi propisanu obvezu kontrole ulaska i izlaska iz školske ustanove. Također, potrebno je kontinuirano pratiti video nadzor školskog objekta u stvarnom vremenu, kao i u suradnji s vanjskim ugovorenim subjektima osigurati da se pri praćenju i obradi podataka obrati posebna pozornost na eventualne sumnjive osobe, predmete ili radnje te da se o istima pravovremeno obavijesti ravnatelj ustanove ili policija, stoji u uputi MZOM-a.

Navode i da je nužno dodatno intenzivirati obilazak unutarnjih i vanjskih prostora kako bi se podigla razina sigurnosti u školi. O svakom sumnjivom predmetu i/ili osobi potrebno je odmah obavijestiti policiju i poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere zaštite.

- U slučaju dobivanja pisane ili usmene prijetnje, potrebno je odmah poduzeti, kako mjere samozaštite, tako i mjere smirivanja stvaranja panike među djelatnicima i učenicima školske ustanove. Ravnatelj u suradnji s operativnim djelatnikom za civilnu zaštitu i sigurnost i/ili osobom zaduženom za kontrolu ulaska i izlaska iz školske ustanove, odmah pokreće prijavu o dojavi pozivom na broj telefona 192, a pri tome navodi policiji stanje sigurnosti školske ustanove temeljem prethodno poduzetih radnji te u dogovoru s policijom odlučuje o daljnjem postupku, uključujući eventualnu evakuaciju školske ustanove. Po dolasku policije, izvršit će se pregled objekta, piše u uputi Ministarstva.

Treba postupati i prema protokolu donesenom nakon tragedije u Prečkom

Podsjetili su i da su se škole dužne pridržavati svih do sada donesenih uputa i protokola, kao i planova sigurnosti svoje odgojno-obrazovne ustanove. Već je ranije, nakon tragedije u Prečkom donesen Protokol o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama. Iz Ministarstva podsjećaju da je njime propisana 'uspostava međuresorne suradnje između odgojno-obrazovnih ustanova s lokalnom policijskom postajom i drugim relevantnim dionicima te je isti obvezan i ključni element sigurnosnog sustava odgojno-obrazovne ustanove'.

- Takva suradnja omogućuje pravodobno prepoznavanje potencijalnih sigurnosnih rizika te osigurava dodatnu potporu u rješavanju specifičnih izazova, poručili su iz MZOM-a.

Cjelovite upute možete proučiti u nastavku.