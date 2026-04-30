Uhićeno više osoba zbog dojava o bombama u školama: Evo što se do sada zna

Nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno je zbog povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama u školama i drugim ustanovama diljem zemlje. Potvrdio je to potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Uhićenja u Zagrebu i Dalmaciji

U srijedu su uhićene najmanje tri osobe mlađe dobi, među kojima je i jedan maloljetnik, piše Marin Dešković za Jutarnji.hr. Kako isti medij neslužbeno doznaje, u Zagrebu je uhićen jedan maloljetnik zbog sumnje da je nedavno poslao niz mailova s prijetećim porukama na adrese nekoliko zagrebačkih škola, dok su dvojica mladića uhićena na području Dalmacije.

Za sada nije utvrđena povezanost između osumnjičenika iz Zagreba i Dalmacije. Ipak, mailovi koje su navodno slali sličnih su sadržaja, a u onima koji su poslani zagrebačkim školama navodi se da su pošiljatelji pripadnici terorističke ćelije iz Splita. Također, kako Jutarnji.hr doznaje, nije utvrđena nikakva veza između uhićenih mladića i radikalnog islamizma.

Dodajmo i da je policijska istraga, u kojoj je zatražena i međunarodna pomoć, otkrila da je dio ovih mailova poslan preko zaštićenih servisa iz jedne sjevernoeuropske i jedne afričke zemlje. S obzirom na situaciju stručnjaka za sigurnost upitali smo kako tajne službe traže osobu odgovornu za dojave o bombama, o čemu više možete čitati ovdje.

Stigle upute ministarstva za škole

Podsjetimo, PU dubrovačko-neretvanska u utorak je izvijestila da je za jednu dojavu na njihovom području odgovoran alkoholizirani 50-godišnjak. Ovoga puta riječ nije bila o mailu, već o telefonskom pozivu. On je, naime, naveo da je u dvije obrazovne ustanove na području Dubrovnika i Mokošice postavljena eksplozivna naprava.

Policija je objavila da se procjenjuje da je prošlog tjedna u pet dana za redom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, ali i drugih ustanova poput trgovačkih centara. Škole su na udaru dojava i ovoga tjedna. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) u utorak su za srednja.hr rekli da će školama poslati upute o postupanju u slučaju dojave, ali i da škole mogu odrediti nadoknadu izgubljenih sati, o čemu više možete čitati ovdje. Upute su u međuvremenu stigle i možete ih pronaći na poveznici.