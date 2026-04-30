Veliki uspjeh naših učenica, postale su svjetske prvakinje: 'Mi smo najponosnija škola u Hrvatskoj'

Učenice Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Pločama svjetske su rukometne prvakinje. Ovog tjedna nastupile su na Svjetskom školskom prvenstvu u rukometu u Skopju. U finalu su pobijedile učenice iz Makedonije rezultatom 28-26.

Već dvije godine državne su prvakinje

Plasman na ovo prestižno natjecanje izborile su osvajanjem 1. mjesta u Poreču na Državnom natjecanju školskih sportskih društava za srednje škole u rukometu. Kako su poručili iz škole, ovaj uspjeh još je veći jer su i prošle godine bile državne prvakinje.

Hrvatsku su predstavljale učenice četvrtih razreda Ena Barbir, Nika Batinić, Antea Jerković i Nikolina Medak, učenice trećih razreda Lucija Marinović, Gabriela Ostojić, Vanessa Bebić, Vanja Špehar i Saša Špehar, učenice drugog razreda Tina Gradac i učenice prvih razreda Nora Barbir, Ana Franić, Karla Herceg i Nina Suljić. Njihov mentor bio je nastavnik Ivan Žderić.

'Ponos koji se ne može opisati riječima'

Iz škole ne kriju ponos na svoje učenice. Kako kažu, učinile su ih najponosnijom školom u Hrvatskoj.

- Mislili smo da su dosegle vrh - dvije godine zaredom učenice naše škole su državne prvakinje. Ove godine, one su odlučile pomaknuti granice još dalje i učiniti nas trenutno najponosnijom školom u Hrvatskoj! Danas su postale svjetske prvakinje! Ponos koji se ne može opisati riječima. Bravo, djevojke, poručili su iz škole.