Objavljen datum početka isplate povrata poreza u 2026. Dobiva ga preko 800.000 građana

Porezna uprava izvijestila je da će isplate povrata poreza započeti 4. svibnja. I ove godine mladima do 30 vraća se značajan iznos uplaćenog poreza.

Građani će narednih dana zaprimati obavijesti o privremenim poreznim rješenjima u vezi s povratom poreza na dohodak za 2025. godinu. Stići će im u korisničke pretince u sustavu e‑Građani te će tijekom svibnja Porezna uprava započeti i dostavu rješenja poštom na adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Isplate povrata poreza započinju u ponedjeljak

Kako je izvijestila Porezna uprava, isplata povrata poreza na dohodak za više od 800.000 građana započinje 4. svibnja 2026. godine.

- Povrati poreza izvršavat će se poreznim obveznicima koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, kontinuirano prema redoslijedu izdavanja rješenja. Važno je naglasiti da se isplate provode putem automatiziranog sustava koji obuhvaća više od 800.000 obveznika, zbog čega nije moguće izvršiti sve isplate u jednom danu. Povrati će se isplaćivati postupno tijekom svibnja, ovisno o dinamici obrade i donošenja rješenja, a pojedine isplate moguće su i nakon svibnja. Većina građana zaprimit će povrat u navedenom razdoblju te nije potrebno poduzimati nikakve dodatne radnje, priopćila je Porezna uprava.

Porezni obveznici kojima je utvrđeno pravo na povrat, rješenja će zaprimiti na adrese prebivališta/uobičajenih boravišta, a sredstva će zaprimiti na evidentirane račune koji su dostupni Poreznoj upravi.

- Ako građani ne zaprime ni privremeno porezno rješenje ni uplatu do 30. lipnja 2026. godine, za dodatne informacije mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili boravišta, priopćeno je iz Porezne uprave.

Mladi mogu očekivati značajan iznos

Značajan povrat poreza mogu očekivati najmlađi radnici u državi, oni do 30. godine života. Konkretno, mlade osobe do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak, a oni do 30 godina imaju pravo na 50 posto povrata. To pravo ostvaruju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dakle ne odnosi se na studente koji rade isključivo na studentski ugovor preko student servisa jer oni dobivaju naknadu. Tko konkretno u 2026. dobiva 50, a tko 100 posto povrata poreza možete vidjeti ovdje.

Jedno od češćih pitanja je i što je s onima koji usred godine navrše 30 godina - hoće li primiti cjelokupan iznos povrata poreza za cijelu godinu ili samo do mjeseca u kojem su proslavili rođendan? I oni, objasnili smo, ostvaruju pravo na 50 posto povrata za cijelo porezno razdoblje. Odgovore na druga česta pitanja, poput onog što ako ste podstanar ili vam je poslodavac u blokadi, možete pronaći ovdje.

Iako vam rješenje još nije pristiglo, već sada možete izračunati koliki iznos povrata poreza možete očekivati.