Studenti o novoj mjeri ministarstva: 'Bilo bi bolje očuvati broj veleučilišta'

Zbog premalog broja studenata nekim je veleučilištima u Hrvatskoj proteklih tjedana stigla odluka o pripajanju drugim ustanovama. Tako će se Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu pripojiti Sveučilištu u Splitu, Međimursko veleučilište Sveučilištu Sjever, a Veleučilište 'Hrvatsko zagorje' Krapina Tehničkom veleučilištu Zagreb. Istarskom veleučilištu nije stigla takva odluka, ali su pokrenuti razgovori da se i ono pripoji obližnjem Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

'Veleučilišta imaju važnu ulogu'

Za mišljenje o ovoj situaciji upitali smo studente, točnije Vijeće studenata veleučilišta Republike Hrvatske. Oni, na čelu s predsjednikom Markom Barukčićem, smatraju da stručne studije treba dodatno poticati, a ne smanjivati njihovu institucionalnu vidljivost.

- Kao predsjednik Vijeća studenata veleučilišta Republike Hrvatske, teško mogu ovu odluku promatrati potpuno neutralno jer nam je u interesu očuvanje i jačanje stručnih studija te samostalnih veleučilišta u Hrvatskoj. Veleučilišta imaju važnu ulogu jer često brže prepoznaju potrebe gospodarstva i tržišta rada, prilagođavaju svoje programe novim znanjima i vještinama te studentima nude obrazovanje koje je izravno povezano s praksom, kaže Barukčić.

'Povijesni i simbolički značaj Knina'

Posebno komentiraju situaciju s Veleučilištem 'Marko Marulić' u Kninu.

- Kada je riječ o pripajanju Veleučilišta 'Marko Marulić' u Kninu, posebno nam je žao što se gubi ime te ustanove, osobito zbog povijesnog i simboličkog značaja Knina. Vjerujemo da studenti ne bi trebali trpjeti kada je riječ o kvaliteti nastave, no jasno je da će za njih postojati određene formalne i administrativne promjene, ističe Barukčić.

Dodaje da Vijeće smatra da je bolje očuvati broj veleučilišta, njihovu cjelovitost i prepoznatljivost.

- Što se tiče studenata drugih veleučilišta, do nas zasad nisu došli konkretni izraženi strahovi da bi se isto moglo dogoditi i njihovim ustanovama. Ipak, naš je stav da bi bilo bolje očuvati broj veleučilišta, njihovu cjelovitost i prepoznatljivost. Što je sustav veleučilišta snažniji i brojniji, veće su šanse da se glas stručnih studija i njihovih studenata čuje u javnosti i u obrazovnim politikama, zaključuje Barukčić.