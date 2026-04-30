Istraživanje pokazalo s čime hrvatski učitelji imaju najviše problema: 'Ovo je signal fakultetima'

Naši učitelji su po pedagoškom znanju na razini OECD-a, no samo ih se 20 posto osjeća spremno držati nastavu u multikulturalnom okruženju.

Hrvatski učitelji na razini su pedagoškog znanja prosjeka zemalja OECD-a, pokazalo je istraživanje TALIS 2024. Međutim u novom valu istraživanja sudjelovalo je samo osam zemalja, Čile, Hrvatska, Južna Afrika, Maroko, Poljska, Portugal, Saudijska Arabija i Sjedinjene Američke Države, tako da su podaci za druge zemlje OECD-a stariji.

- Ponosan sam na Ministarstvo koje nam je dalo dopuštenje za provođenje istraživanja. Prije svega napravili smo hrabar iskorak za razliku od ostalih zemalja, kojima je, ako smijem reći pomanjkalo hrabrosti da se suoče s istinom koja je egzaktna po pitanju pedagoškog znanja učitelja, rekao je na predstavljanju rezultata ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović.

Istraživanje je provedeno u proljeće 2024. godine, a u njemu je sudjelovalo 2.282 učitelja od petog do osmog razreda iz 293 osnovne škole. Učitelji su rješavali zadatke kojima se ispitivalo njihovo znanje o poučavanju, učenju i vrednovanju. Učitelji su u Hrvatskoj na ispitu u prosjeku imali 269 bodova, dok je prosjek OECD-a 266 bodova. Nešto bolje od naših učitelja testove su riješili kolege iz Poljske i Portugala, dok su u ostalim državama gdje je istraživanje bilo provedeno bili gori.

'Time se trebaju ozbiljnije pozabaviti'

Filipović naglašava da su ispit značajno bolje riješile žene nego muškarci i to čak za 15 bodova u prosjeku. Također na naprednoj razini riješenosti je 37,2 posto žena i samo 21,6 posto muškaraca, dok je na osnovnoj 11,2 posto žena i čak četvrtina (25,4 posto) ispitanih muških učitelja.

Postoje značajne razlike u rezultatima i među učiteljima različitih predmeta. Testove su najbolje riješili učitelji modernih stranih jezika i Hrvatskog i drugih materinskih jezika, a najgore učitelji Tjelesnog, Starogrčkog i/ili Latinskog te učitelji Informatike i računalstva. Općenito govoreći učitelji s društvenih fakulteta bolje su riješili testove od onih s prirodnih.

- To je znak Filozofskom, PMF-u, KIF-u kad je u pitanju pedagoško znanje. Naravno da oni koji imaju zavidno znanje ne znači da će manje raditi, ali ondje gdje su rezultati nešto lošiji, ovo im je vrlo ozbiljan signal da se po pitanju metodike i drugih kolegija na kojima se stječu ove kompetencije trebaju ozbiljnije pozabaviti, komentirao je Filipović.

Učitelji s najviše znanja relativno malo vremena troše na administraciju i disciplinu

Među školama u Hrvatskoj nema značajnih razlika, no ima među učiteljima u istim školama. Istraživanje je također uključivalo samoprocjenu u kojoj su učitelji ocjenjivali koliko se pripremljeno osjećaju za pojedine zadatke. Učitelji nemaju problema s planiranjem nastavnog sata ni ocjenjivanjem, no samo ih 20 posto označilo da se osjeća pripremljeno za poučavanje u multikulturalnom okruženju. Velikom broju učitelja problem predstavlja i ponašanje učenika i upravljanje razredom te prilagodba nastave za učenike s posebnim obrazovnim potrebama.

- Najmanji osjećaj pripremljenosti imaju za poučavanje u multikulturalnom okruženju. Mi smo i svjesni toga i to je također signal fakultetima i ustanovama koje skrbe o stručnom usavršavanju učitelja, naglasio je Filipović.

Napomenuo je i da je značajno to što su učitelji koji su na testu pokazali naprednu razinu pedagoškog znanja odgovorili da manje vremena troše na administraciju i održavanje discipline, dok najviše vremena na rješavanje sukoba u razredu troše upravo učitelji koji su pokazali najnižu razinu pedagoških znanja.

Učitelji s više znanja snažnije vole svoj predmet, no jednako su nezadovoljni profesijom

Učitelji s većom razinom pedagoškog znanja također rjeđe navode da doživljavaju stres zbog ponašanja učenika te se bolje nose sa stresom kojeg uzrokuju dodatne obveze na poslu.

Učitelji koji su pokazali više pedagoško znanje češće su navodili da vole predmet koji poučavaju, međutim podjednako kao i kolege s manje znanja su odgovarali na pitanja o uživanju u poučavanju te o namjerama o ostanku u profesiji u sljedećih pet godina.

Glavni je cilj provedbe istraživanja bio prikupiti međunarodno usporedive pokazatelje o temeljnome znanju učitelja iz područja opće pedagogije, didaktike i obrazovne psihologije.

- Rezultati istraživanja mogu se upotrijebiti u svrhu unapređenja inicijalnoga obrazovanja i programa profesionalnoga razvoja učitelja kako bi se osigurala visokokvalitetna učiteljska baza znanja u skladu s nacionalnim prioritetima, pružila potpora politici privlačenja i zadržavanja visokokvalitetnih učitelja te osnažio ugled i status učiteljske profesije, stoji u priopćenju NCVVO-a.