Zbog lažnih dojava uhićena trojica mladića: Evo koje im kazne prijete

Ravnatelj NCVVO-a otkrio: Postoje druge opcije za maturu ako se dojave nastave
Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović rekao je da razgovaraju s Ministarstvom i da imaju rezervne opcije za slučaj nepredviđenih situacija.
12:25 4 d 30.04.2026
04. svibanj 2026.
Zbog lažnih dojava prošlog su tjedna uhićeni 17-godišnjak iz Zagreba, 15-godišnji Splićanin te 19-godišnjak iz Ploča. Sumnjiči ih se za tereorizam.
Prošle srijede zbog lažnih dojava o bombama u školama i drugim javnim institucijama uhićena su dvojica maloljetnika i jedan 19-godišnjak. Riječ je o 17-godišnjem maloljetniku iz Zagreba, 15-godišnjem maloljetniku iz Splita te 19-godišnjaku iz Ploča.
Sva trojica osumnjičeni su za terorizam, 19-godišnjaku i 17-godišnjaku određen je jednomjesečni istražni zatvor, a 15-godišnjak je pušten na slobodu te je pod nadzorom Zavoda za socijalni rad uz zabranu pristupa internetu.
Kako piše HRT-ov novinar Ante Raić, 19-godišnjak je već sucu priznao krivnju da je poruke slao od 24. do 29. travnja iz Ploča. Putem mobitela s računa otvorenog na ime druge osobe slao je niz poruka prijetećeg i zastrašujućeg sadržaja na veći broj adresa škola i vrtića u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama., a policija ga sumnjiči da je cilj bilo izazivanje bojazni i masovne panike.
Uhićeno više osoba zbog dojava o bombama u školama: Evo što se do sada zna
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je diljem Hrvatske zbog lažnih dojavama o bombama uhićeno nekoliko osoba.
10:01 4 d 30.04.2026
Zbog tih elemenata, trojicu mladića sumnjiči se ne samo za lažnu uzbunu, već i za terorizam. Lažna dojava o bombi se Kaznenim zakonom kategorizira kao lažna uzbuna i to člankom 316. Njime je za takve lažne dojave, poput bombe u školama, predviđena kazna do tri godine zatvora, dok je minimalna kazna ona novčana. Prema članku 97. Kaznenog zakona, kojim se regulira suzbijanje terorizma, u kazna zatvora za prijetnju terorizmom iznosi od jedne godine do osam godina zatvora.
Kriminalističko istraživanje nad maloljetnicima provela je Služba terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvima iz Zagreba i Splita. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još ne može znati hoće li u vezi s lažnim dojavama biti još uhićenja, odnosno jesu li sve poruke slala trojica osumnjičenika ili ima još krivaca.
- Stav institucija je jasan, želimo poslati jasnu poruku opće prevencije, a to je da se ne 'kuraži' te ljude da izazivaju ovakva kaznena djela, jer tu ćemo biti strogi, bez obzira o kome se radi, jesu li u pitanju maloljetne ili punoljetne osobe, izjavio je ministar Božinović.
Škole dobile upute što napraviti kad stigne dojava o bombi: Nastava se ne prekida odmah
MZOM je poslao upute školama oko dojava o bombama. Djelatnici trebaju sami pregledavati prostorije, a škola se evakuira tek u dogovoru s policijom.
09:47 4 d 30.04.2026
Oglasila se policija: Otkrili tko je lažno dojavio da je u dvjema školama bomba
Telefonska dojava o bombama danas je stigla i u dvije škole na dubrovačkom području. Policija je otkrila da je riječ o nedjelu pijanog 50-godišnjaka.
15:22 6 d 28.04.2026
Prijeteće poruke tijekom dvadesetak dana stigle su na ukupno 750 objekata, što pokazuje ozbiljnost cijele situacije i policijskih sredstava koja su utrošena na pretraživanje škola i drugih institucija.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naglasio je da je važno da su počinitelji pronađeni i da budu kažnjeni jer će u buduće tinejdžeri znati da takvi izazovi nisu igra i da imaju ozbiljne posljedice.
Mladići su o slanju prijetećih poruka razgovarali na chatu za vrijeme igranja videoigara. Ideja je ondje predstavljena kao neka vrsta izazova te mladići prema do sad objavljenim informacijama nisu bili povezani s ideologijama koje su se spominjale u prijetećim porukama. O tome kako izgleda digitalna istraga i kako obavještajne službe ulaze u trag pošiljateljima razgovarali smo sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost Lucijanom Carićem, koji nam je objasnio kako izgleda digitalna forenzika. Naš razgovor s njime pročitajte ovdje.
