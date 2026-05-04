Zbog lažnih dojava uhićena trojica mladića: Evo koje im kazne prijete

Zbog lažnih dojava prošlog su tjedna uhićeni 17-godišnjak iz Zagreba, 15-godišnji Splićanin te 19-godišnjak iz Ploča. Sumnjiči ih se za tereorizam.

Prošle srijede zbog lažnih dojava o bombama u školama i drugim javnim institucijama uhićena su dvojica maloljetnika i jedan 19-godišnjak. Riječ je o 17-godišnjem maloljetniku iz Zagreba, 15-godišnjem maloljetniku iz Splita te 19-godišnjaku iz Ploča.

Sva trojica osumnjičeni su za terorizam, 19-godišnjaku i 17-godišnjaku određen je jednomjesečni istražni zatvor, a 15-godišnjak je pušten na slobodu te je pod nadzorom Zavoda za socijalni rad uz zabranu pristupa internetu.

Kako piše HRT-ov novinar Ante Raić, 19-godišnjak je već sucu priznao krivnju da je poruke slao od 24. do 29. travnja iz Ploča. Putem mobitela s računa otvorenog na ime druge osobe slao je niz poruka prijetećeg i zastrašujućeg sadržaja na veći broj adresa škola i vrtića u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama., a policija ga sumnjiči da je cilj bilo izazivanje bojazni i masovne panike.

Koliku kaznu mogu dobiti?

Zbog tih elemenata, trojicu mladića sumnjiči se ne samo za lažnu uzbunu, već i za terorizam. Lažna dojava o bombi se Kaznenim zakonom kategorizira kao lažna uzbuna i to člankom 316. Njime je za takve lažne dojave, poput bombe u školama, predviđena kazna do tri godine zatvora, dok je minimalna kazna ona novčana. Prema članku 97. Kaznenog zakona, kojim se regulira suzbijanje terorizma, u kazna zatvora za prijetnju terorizmom iznosi od jedne godine do osam godina zatvora.

Kriminalističko istraživanje nad maloljetnicima provela je Služba terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvima iz Zagreba i Splita. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još ne može znati hoće li u vezi s lažnim dojavama biti još uhićenja, odnosno jesu li sve poruke slala trojica osumnjičenika ili ima još krivaca.

- Stav institucija je jasan, želimo poslati jasnu poruku opće prevencije, a to je da se ne 'kuraži' te ljude da izazivaju ovakva kaznena djela, jer tu ćemo biti strogi, bez obzira o kome se radi, jesu li u pitanju maloljetne ili punoljetne osobe, izjavio je ministar Božinović.

Prijeteće poruke stigle na adrese oko 750 objekata

Prijeteće poruke tijekom dvadesetak dana stigle su na ukupno 750 objekata, što pokazuje ozbiljnost cijele situacije i policijskih sredstava koja su utrošena na pretraživanje škola i drugih institucija.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naglasio je da je važno da su počinitelji pronađeni i da budu kažnjeni jer će u buduće tinejdžeri znati da takvi izazovi nisu igra i da imaju ozbiljne posljedice.

Mladići su o slanju prijetećih poruka razgovarali na chatu za vrijeme igranja videoigara. Ideja je ondje predstavljena kao neka vrsta izazova te mladići prema do sad objavljenim informacijama nisu bili povezani s ideologijama koje su se spominjale u prijetećim porukama. O tome kako izgleda digitalna istraga i kako obavještajne službe ulaze u trag pošiljateljima razgovarali smo sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost Lucijanom Carićem, koji nam je objasnio kako izgleda digitalna forenzika. Naš razgovor s njime pročitajte ovdje.