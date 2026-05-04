U samo godinu dana možete postati vatrogasac: Ovo su uvjeti za prekvalifikaciju

Danas je Svjetski dan vatrogasaca. Tim povodom istražili smo kako u Hrvatskoj postati profesionalni vatrogasac. Za to treba završiti Državnu vatrogasnu školu, a obuka traje godinu dana i provodi se u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Kandidati moraju imati završenu srednju školu, biti punoljetni, zdravstveno sposobni i znati plivati. U školi se kandidati mogu prijaviti za dva zanimanja, vatrogasac i vatrogasni tehničar. Kako bi se prijavili za zanimanje vatrogasnog tehničara, kandidati moraju završiti gimnaziju ili strukovnu školu koja traje četiri godine iz nekog od navedenih područja.

Velika prednost je dodatak na radni staž

Posao vatrogasca je dinamičan i može biti opasan, zahtijeva brzu reakciju i timski rad. Česti su tjelesni i psihički napori te izloženost raznim štetnim utjecajima i opasnostima. Vatrogasci rade u smjenama s po 12 sati rada, nakon čega slijedi 12 ili 24 sata odmora. To uključuje i noćne smjene, vikende i blagdane.

Međutim vatrogasci imaju i neke benefite, koji su zamišljeni kao nadoknada za ovakav naporan tempo i opasan posao. Najistaknutiji je svakako dodatak na radni staž. Vatrogascima se svakih 12 mjeseci koji provedu u službi računa kao 15 mjeseci staža. Uz to dobivaju dodatna primanja za noćni rad, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom i blagdanom te posebne pogodnosti kod odlaska u mirovinu.

Što sve polaznici uče u školi?

Državna vatrogasna škola pruža polaznicima praktičnu obuku u obliku realističnih simulacija u kojima razvijaju ključne vještine i samopouzdanje u opasnim situacijama. U školi uče kako se ponašati u raznim scenarijima, od primjene naprednih tehnika gašenja požara do složenih operacija spašavanja.

U sklopu školovanja polaznici stječu znanja i iz kemije te medicine, pogotovo iz područja dišnih organa, fiziologije disanja, štetnih tvari te o zaštitnoj opremi za disanje kako bi se naučili kretati i sigurno ponašati u zadimljenom prostoru.