U samo godinu dana možete postati vatrogasac: Ovo su uvjeti za prekvalifikaciju

Školarci ove osnovne uče biti heroji: 'Idemo na natjecanja i družimo se'
Učenici OŠ Mladost u Jakšiću mogu ići u Školu vatrogastva, gdje uče koristiti vatrogasnu opremu i sudjeluju na njima prilagođenim vježbama.
09:27 51 d 14.03.2026
04. svibanj 2026.
Obuka za sve profesionalne vatrogasce provodi se u Državnoj vatrogasnoj školi. Taj posao je težak, ali nudi neke benefite, kao što su dodaci na staž.
Danas je Svjetski dan vatrogasaca. Tim povodom istražili smo kako u Hrvatskoj postati profesionalni vatrogasac. Za to treba završiti Državnu vatrogasnu školu, a obuka traje godinu dana i provodi se u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
Kandidati moraju imati završenu srednju školu, biti punoljetni, zdravstveno sposobni i znati plivati. U školi se kandidati mogu prijaviti za dva zanimanja, vatrogasac i vatrogasni tehničar. Kako bi se prijavili za zanimanje vatrogasnog tehničara, kandidati moraju završiti gimnaziju ili strukovnu školu koja traje četiri godine iz nekog od navedenih područja.
Posao vatrogasca je dinamičan i može biti opasan, zahtijeva brzu reakciju i timski rad. Česti su tjelesni i psihički napori te izloženost raznim štetnim utjecajima i opasnostima. Vatrogasci rade u smjenama s po 12 sati rada, nakon čega slijedi 12 ili 24 sata odmora. To uključuje i noćne smjene, vikende i blagdane.
Međutim vatrogasci imaju i neke benefite, koji su zamišljeni kao nadoknada za ovakav naporan tempo i opasan posao. Najistaknutiji je svakako dodatak na radni staž. Vatrogascima se svakih 12 mjeseci koji provedu u službi računa kao 15 mjeseci staža. Uz to dobivaju dodatna primanja za noćni rad, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom i blagdanom te posebne pogodnosti kod odlaska u mirovinu.
Državna vatrogasna škola pruža polaznicima praktičnu obuku u obliku realističnih simulacija u kojima razvijaju ključne vještine i samopouzdanje u opasnim situacijama. U školi uče kako se ponašati u raznim scenarijima, od primjene naprednih tehnika gašenja požara do složenih operacija spašavanja.
U sklopu školovanja polaznici stječu znanja i iz kemije te medicine, pogotovo iz područja dišnih organa, fiziologije disanja, štetnih tvari te o zaštitnoj opremi za disanje kako bi se naučili kretati i sigurno ponašati u zadimljenom prostoru.
