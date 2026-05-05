Roditelji i osmaši, obratite pažnju: Već ovaj tjedan održava se veliki događaj za upise u srednju

Već ovoga petka u Zagrebu se održava manifestacija 'Dojdi osmaš, Zagreb te zove!'. Na njoj će se uoči upisa predstaviti 80-ak srednjih škola i domova.

Datumi upisa u srednje škole u 2026. još nisu poznati, no poznat je datum poznate manifestacije 'Dojdi osmaš, Zagreb te zove!'. Nju Grad Zagreb organizira po 20. puta, a održat će se na Trgu Nikole Šubića Zrinskog (Park Zrinjevac) u petak, 8. svibnja 2026. godine, od 10 do 16 sati.

U okviru događaja srednje škole Grada Zagreba predstavljaju svoje obrazovne programe učenicima osmih razreda osnovnih škola, kako bi im odluku o izboru primjerene škole i nastavku obrazovanja učinile što lakšom.

- Ova manifestacija budućim srednjoškolcima pruža priliku da se na jednom mjestu upoznaju s brojnim gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima 80-ak zagrebačkih srednjih škola i učeničkih domova. Učenici i posjetitelji moći će tijekom razgledavanja štandova uživati i u prigodnom umjetničkom programu i glazbeno-scenskim nastupima zagrebačkih srednjoškolaca. Pozivamo sve učenike osmih razreda osnovnih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije, njihove roditelje i sve građane da u što većem broju dođu u Park Zrinjevac u petak, 8. svibnja 2026. godine i tom se prigodom upoznaju s programima srednjih škola, razgovaraju s učenicima i profesorima, saznaju više o radu i svakodnevici učenika u pojedinim školama, kao i o njihovim redovnim, izbornim te fakultativnim programima te dodatnim obrazovnim i sportskim aktivnostima, poručili su iz Grada Zagreba.

Podsjetimo, dio zagrebačkih srednjih škola zbog velike navale učenika s 5.0 već nekoliko godina provodi dodatnu provjeru na upisima. I ove godine taj prijemni ima devet srednjih škola, a popis je na poveznici.

