Koliko mladih u Hrvatskoj zapravo radi? Ove tri djelatnosti posebno se izdvajaju

Mladi radnici do 29 godina čine između 17 i 18 posto zaposlenih u državi. Najčešće rade u djelatnosti trgovine na veliko i malo.

Prema Zakonu o radu u Hrvatskoj je redovni rad dozvoljen od 15. godine života. Iako je država s početkom 2025. godine ukinula mjeru oslobođenja od plaćanja doprinosa na pet godina za mlade osobe do 30 godina, to se nije odrazilo na udio zaposlenih mladih u ukupnom broju zaposlenih u Hrvatskoj. Vidljivo je to iz podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o broju osiguranika do 29 godina od siječnja 2025. pa do ožujka 2026. godine.

Prema statistici HZMO-a, u prvom promatranom mjesecu radilo je 297.127 osoba do 29 godina, dok je ukupni broj zaposlenih u državi istog mjeseca bio 1.705.216. Drugim riječima, postotni udio mladih u ukupnom broju zaposlenih u siječnju 2025. iznosio je 17,42 posto.

Očekivano, u 15 promatranih mjeseci i zaposlenost mladih i opća zaposlenost na vrhuncu su bili u ljetnim mjesecima 2025. godine, tijekom turističke sezone. Najviše mladih radilo je u srpnju protekle godine, njih 324.095, a ukupan broj zaposlenih tog je mjeseca bio isto na vrhuncu i iznosi 1.788.240. Srpanj je i mjesec u kojem je postotni udio mladih radnika u ukupnom broju zaposlenih bio najviši – iznosio je 18,12 posto. Najmanje mladih u promatranom razdoblju radilo je u siječnju 2026. godine, kada je njihov udio u ukupnom broju zaposlenih bio 17,03 posto.

Inače, zanimljiv je i podatak iz statistike HZMO-a da je nemali broj i mladih radnika u dobi između 15 i 19 godina. Konkretno, u siječnju 2025. je takvih osiguranika bilo 16.921, na vrhuncu sezone u srpnju iste godine radilo ih je 19.963, a u ožujku ove godine imali smo 15.846 u dobi od 15 do 19 godina. Na prikazu u nastavku možete vidjeti kako se je kretao broj mladih zaposlenih od 15 do 29 godina od siječnja 2025. do ožujka ove godine.

Broj mladih do 29 koji rade u ukupnom broju zaposlenih | izvor podataka: HZMO

U kojim djelatnostima ih najviše radi, a u kojima najmanje?

Zadnje detaljne statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz siječnja 2026. daju uvid i u to u kojim djelatnostima mladi do 29 godina najčešće rade.

Najviše ih je, 45.888, radilo u trgovini na veliko i malo, njih 42.751 u siječnju bilo je zaposleno u prerađivačkoj industriji, dok ih je 30.797 radilo u građevinarstvu. Podatak ne iznenađuje jer to su ujedno i tri djelatnosti u kojima je najviše zaposlenih u državi.

S druge strane, najmanje mladih radilo je djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela, te djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe i djelatnosti rudarstvo i vađenje. Djelatnosti su to u kojima radi najmanje djelatnika u svim dobnim skupinama.