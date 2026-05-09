Grupa muškaraca naplaćivala tečajeve za skidanje AI-jem, stigla im tužba: 'Odvratno na svakoj razini'

Tri žene u Americi tužile su grupu muškaraca koji su od ukradenih fotografija generirali eksplicitne slike i naplaćivali tečajeve kako to raditi.

Krajem prošle godine pisali smo o slučaju u kojem su učenici s pomoću umjetne inteligencije generirali gole slike kolegica iz razreda. Za to su saznale na maturalcu i slučaj su pokušale prijaviti na policiji, no ondje ih nisu shvatili ozbiljno.

Ovaj zabrinjavajući trend na žalost dobiva nastavak, još ne kod nas, već u Americi. Kako prenosi E. J. Dickson za portal Wired.com, u siječnju su tri žene tužile muškarce koji su preuzeli njihove slike s društvenih mreža i koristili ih za generiranje eksplicitnih fotografija i videozapisa koje su zatim nudili na platformi s pretplatom.

'Dobili su smjernice o tome na koje se žene okomiti'

Međutim tu cijela priča ne staje. Jedna od tužiteljica, u tužbi navedena kao M. G., tvrdi da su njene fotografije korištene za oglašavanje platforme koja podučava korisnike kako stvoriti vlastite 'AI influencere' i tako zaraditi.

- Pružili su cijeli priručnik, uključujući upute kako odabrati pravu osobu tako da to ne bude netko tko se može obraniti. Dobili su smjernice o tome na koje se žene okomiti i gdje nabaviti njihove fotografije. Odvratno na svakoj razini, izjavila je M. G.

Tužba dalje navodi da su za 24,95 dolara (21,33 euro) mjesečno na platformi Whop muškarci prodavali online tečajeve u kojima su podučavali druge muškarce. U tužbi je navedeno da su im na platformi dali upute kako pronaći fotografije i unijeti ih u aplikaciju koja uklanja odjeću i generira eksplicitne fotografije i videozapise.

Niz računa uklonjen je s TikToka

Tužiteljice tvrde da je generirani sadržaj dostigao milijune pregleda i da zaradu u iznosu većem od 50.000 dolara (gotovo 43.000 eura) u samo mjesec dana. U tužbi stoji da je platforma davala upute 'predatorima koji žele iskorištavati žene na društvenim mrežama. Ondje stoji da je platforma 2025. godine imala više od 8.000 pretplatnika koji su stvarali AI influencere, s ukupno više od 500.000 generiranih slika i videozapisa.

Odvjetnik tužiteljica Nick Brand rekao je da su mladići protiv koje su pokrenule tužbu ciljali obične, svakodnevne ljude koji imaju prosječne profile na društvenim mrežama. U tužbi stoji da je platforma poticali korisnike da ciljaju žene s manje od 50.000 pratitelja kako bi izbjegli pravne probleme.

Tužba također navodi niz TikTok računa koji su promovirali ovu platformu. Glasnogovornik TikToka izjavio je da je utvrđeno da ti računi krše pravila zajednice te su uklonjeni.

Nije uspjela dokazati krađu identiteta

M. G. kaže da su slike generirane slike, unatoč tome što koriste njeno lice i imaju tetovaže identične njezinima, dovoljno različite od njezinih stvarnih fotografija da, nije uspjela dokazati da se radi o krađi identiteta, što je također kršenje pravila Instagrama.

Iako sad živi u strahu da će ljudi iz njenog života naići na pornografske slike na kojima izgleda kao da je ona, kaže da joj je podnošenje tužbe donekle vratilo osjećaj kontrole. Međutim ovaj slučaj pokazuje na koliko se strašan i bezobziran način može zloupotrebljavati umjetna inteligencija.