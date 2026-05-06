Objavljena imena učenika koji su najbolji u matematici, pogledajte i iz kojih škola dolaze

U Vodicama je protekloga tjedna održano državno natjecanje iz Matematike. Ono se provodi za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda i za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola. U slučaju srednjih škola natjecanje se provodi u dvjema varijantama, A i B.

Učenici prirodoslovno-matematičkih gimnazija mogu se natjecati samo u A varijanti. Učenici ostalih srednjih škola na školskoj razini mogu odabrati natjecanje u A ili B varijanti. Testovi za sve kategorije sastoje se od pet zadataka koji vrijede po deset bodova. Koji su ih učenici u 2026. riješili najbolje, već je poznato.

Tko su najbolji osnovci?

U kategoriji učenika petih razreda osnovnih škola najbolji je bio Filip Sučija iz OŠ Ivana Meštrovića u Zagrebu, dok u šestim razredima prvo mjesto dijele Kristijan Funduk iz OŠ Bukovac u Zagrebu i Mihael Katić iz OŠ Dominik Savio u Zagrebu. Među sedmašima je najbolji bio Filip Kocijan iz OŠ Petar Zrinski Šenkovec, a među osmašima Gabriel Kos iz OŠ Vjenceslava Novaka u Zagrebu.

Koji su srednjoškolci briljirali na državnom?

U varijanti A za prirodoslovno-matematičke gimnazije u prvim je razredima najbolji bio Filip Šuškavčević iz XV. gimnazije, dok je među učenicima drugih razreda pobjedu odnio Matej Križanić iz Prve gimnazije Varaždin. U kategoriji trećih razreda A varijante državni prvak u matematici je Fran Pilipović iz XV. gimnazije Zagreb. I u slučaju maturanata koji su se natjecali u ovoj varijanti na vrhu imamo izjednačenje – prvo mjesto dijele Mila Maretić iz Prve gimnazije Varaždin i Emil Missoni iz XV. gimnazije u Zagrebu.

Kada je riječ o B varijanti, od učenika prvih razreda najbolji je bio Gabrijel Brebrić, učenik Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu. Pobjedu na državnom iz Matematike među drugašima koji su se natjecali u ovoj varijanti odnio je Josip Eranović iz IV. Gimnazije Marko Marulić u Splitu. Među učenicima trećih razreda najbolji je bio Wenhang Jiang iz XV. gimnazije u Zagrebu, a među maturantima u B varijanti prvak je Nikola Borčić iz Gimnazije Karlovac.

