Ministarstvo predstavilo veliku novinu za kraj školske godine: 'To ima čitav niz prednosti'

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) predstavilo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Jedna od glavnih novosti vezana je za izdavanje digitalnih svjedodžbi. Učenici koji u lipnju završavaju školu, uz papirnatu će dobiti i svoju digitalnu svjedodžbu.

Marijana Gojčeta iz MZOM-a je objasnila je da Pravilnik trenutačno ne propisuje mogućnost izdavanja dokumenata u elektroničkom obliku, već isključivo u pisanom. Predložena izmjena je da se Razredna svjedodžba, Svjedodžba o završnom radu i Uvjerenje o završenom dvogodišnjem općeobrazovnom programu za stjecanje zdravstvene kvalifikacije mogu izdati i u pisanom i u elektroničkom obliku.

- Što promjena donosi u stvarnosti? Ovim je omogućeno digitalno izdavanje javnih isprava. Dakle, škole mogu izdavati svjedodžbe i uvjerenja u elektroničkom obliku uz postojeći pisani oblik. Time se ubrzavaju administrativni procesi, dakle, roditelji i učenici mogu primati dokumente elektronički. Smanjuje se i papirnati otpad, dakle, smanjujemo potrebu za tiskanim predlošcima. Povećava se i dostupnost, odnosno dokumenti su dostupni u oba oblika, ovisno, naravno, o potrebi korisnika, pojasnila je Gojčeta.

'Nemoguće ih je falsificirati'

Nekoliko prednosti digitalnih svjedodžbi navodi i Antun Matija Filipović, voditelj Službe za operativnu sigurnost u CARNET-u. Kako kaže, zbornice će biti usmjerene na učenika, a ne na arhivu. Više je prednosti koje se ističu.

- Olakšan pristup dokumentima za sve bivše i sadašnje generacije i značajno smanjenje administrativnog tereta za ravnatelje i stručno osoblje. Izgrađen je i čvrst temelj za buduće napredne usluge u obrazovanju. Sustav je dizajniran i za integraciju u europske digitalne novčanike. Vaše vrijeme je predragocjeno da biste ga trošili na arhiviranje papira, rekao je Filipović.

Svjedodžbe će se dakle osim u papirnatom izdavati i u digitalnom obliku, a sve će se nalaziti u središnjem digitalnom registru. Moći će se preuzimati preko sustava e-građani, a ispravnost će se provjeravati putem QR koda. Resorni ministar Radovan Fuchs naveo je da će ovako biti nemoguće falsificirati svjedodžbe.

- Na ovaj način idemo i u digitalni oblik svjedodžbi, da su na jednom mjestu unutar e-građani dostupni podaci o uspjesima kroz čitavu vertikalu obrazovnog sustava. To ima čitav niz prednosti što se tiče samih roditelja, ali i svih korisnika. Sjetite se samo velikog procesa analize svih mogućih diploma što se dogodilo prije nekoliko godina, o tome je li netko nešto lažirao ili nije lažirao. Na ovaj način QR kodom sve je validirano i praktički ga je nemoguće falsificirati, rekao je Fuchs.

Pečatirat će se i svjedodžbe od prošle godine, a sve ovisi o ravnateljima

Svjedodžbe će se pečatirati od prošle školske godine, dodao je Tihomir Markulin, pomoćnik ravnatelja CARNET-a.

- Svjedodžbe ćemo pečatirati od prošle godine, ali važno je napomenuti da u trenutku kad uđete u aplikaciju neće odmah biti dostupna svjedodžba vašeg djeteta od prošle ili ove godine. Ravnatelj na razini škole mora pokrenuti taj proces digitalnog pečatiranja zato što je on odgovorna osoba. On zapravo potvrđuje ispravnost tih izdanih svjedodžbi i on ih pečatira. Postoji jedan proces unutar e-Matice kojim on dohvaća stare svjedodžbe od prošle godine i pečatira ih i tek onda one postaju vidljive. Dakle, kada ćete vi to vidjeti ovisi o ravnateljima škole, kad oni izvrše pečatiranje, kao što je i u papirnatom obliku - tek kad izdaju svjedodžbe one mogu biti dodijeljene učenicima. I ovogodišnji maturanti će dobiti digitalne, pojasnio je Markulin.

Iduća izmjena odnosi se na sadržaj elektroničke razredne svjedodžbe. Jasno se definira sadržaj - bez potpisa, s kvalificiranim pečatom i QR kodom, što osigurava pravnu sigurnost i usklađenost s e-upravom. Izmjena se predlaže i u sadržaju e-svjedodžbe o završnom radu i e-uvjerenju. Uveo bi se jedinstveni standard za sve tri vrste javnih isprava, što omogućuje konzistentnost, jednostavniju provedbu i pravnu jednoznačnost. Posljednja izmjena povezana je s unosom podataka i morfološkim obilježjima i sposobnostima.

Otvoreno je e-Savjetovanje kojemu se možete priključiti ovdje.