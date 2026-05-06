Ministarstvo predstavilo veliku novinu za kraj školske godine: 'To ima čitav niz prednosti'

Otkrivamo odlaze li papirnate svjedodžbe u povijest: 'Vaše vrijeme je predragocjeno'
Digitalna dokumentacija u obrazovanju s vremenom bi mogla zamijeniti papirnatu.
10:19 19 d 17.04.2026
06. svibanj 2026.
MZOM želi uvesti izmjene oko pedagoške dokumentacije, a svi učenici, uključujući maturante, ove će godine uz papirnate dobiti i digitalne svjedodžbe.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) predstavilo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Jedna od glavnih novosti vezana je za izdavanje digitalnih svjedodžbi. Učenici koji u lipnju završavaju školu, uz papirnatu će dobiti i svoju digitalnu svjedodžbu.
Marijana Gojčeta iz MZOM-a je objasnila je da Pravilnik trenutačno ne propisuje mogućnost izdavanja dokumenata u elektroničkom obliku, već isključivo u pisanom. Predložena izmjena je da se Razredna svjedodžba, Svjedodžba o završnom radu i Uvjerenje o završenom dvogodišnjem općeobrazovnom programu za stjecanje zdravstvene kvalifikacije mogu izdati i u pisanom i u elektroničkom obliku.
- Što promjena donosi u stvarnosti? Ovim je omogućeno digitalno izdavanje javnih isprava. Dakle, škole mogu izdavati svjedodžbe i uvjerenja u elektroničkom obliku uz postojeći pisani oblik. Time se ubrzavaju administrativni procesi, dakle, roditelji i učenici mogu primati dokumente elektronički. Smanjuje se i papirnati otpad, dakle, smanjujemo potrebu za tiskanim predlošcima. Povećava se i dostupnost, odnosno dokumenti su dostupni u oba oblika, ovisno, naravno, o potrebi korisnika, pojasnila je Gojčeta.
Nekoliko prednosti digitalnih svjedodžbi navodi i Antun Matija Filipović, voditelj Službe za operativnu sigurnost u CARNET-u. Kako kaže, zbornice će biti usmjerene na učenika, a ne na arhivu. Više je prednosti koje se ističu.
- Olakšan pristup dokumentima za sve bivše i sadašnje generacije i značajno smanjenje administrativnog tereta za ravnatelje i stručno osoblje. Izgrađen je i čvrst temelj za buduće napredne usluge u obrazovanju. Sustav je dizajniran i za integraciju u europske digitalne novčanike. Vaše vrijeme je predragocjeno da biste ga trošili na arhiviranje papira, rekao je Filipović.
Svjedodžbe će se dakle osim u papirnatom izdavati i u digitalnom obliku, a sve će se nalaziti u središnjem digitalnom registru. Moći će se preuzimati preko sustava e-građani, a ispravnost će se provjeravati putem QR koda. Resorni ministar Radovan Fuchs naveo je da će ovako biti nemoguće falsificirati svjedodžbe.
- Na ovaj način idemo i u digitalni oblik svjedodžbi, da su na jednom mjestu unutar e-građani dostupni podaci o uspjesima kroz čitavu vertikalu obrazovnog sustava. To ima čitav niz prednosti što se tiče samih roditelja, ali i svih korisnika. Sjetite se samo velikog procesa analize svih mogućih diploma što se dogodilo prije nekoliko godina, o tome je li netko nešto lažirao ili nije lažirao. Na ovaj način QR kodom sve je validirano i praktički ga je nemoguće falsificirati, rekao je Fuchs.
Otkrivamo odlaze li papirnate svjedodžbe u povijest: 'Vaše vrijeme je predragocjeno'
Digitalna dokumentacija u obrazovanju s vremenom bi mogla zamijeniti papirnatu.
10:19 19 d 17.04.2026
Što ako izgubite svjedodžbu? Postupak baš i nije tako jeftin
07:12 606 d 07.09.2024
Svjedodžbe će se pečatirati od prošle školske godine, dodao je Tihomir Markulin, pomoćnik ravnatelja CARNET-a.
- Svjedodžbe ćemo pečatirati od prošle godine, ali važno je napomenuti da u trenutku kad uđete u aplikaciju neće odmah biti dostupna svjedodžba vašeg djeteta od prošle ili ove godine. Ravnatelj na razini škole mora pokrenuti taj proces digitalnog pečatiranja zato što je on odgovorna osoba. On zapravo potvrđuje ispravnost tih izdanih svjedodžbi i on ih pečatira. Postoji jedan proces unutar e-Matice kojim on dohvaća stare svjedodžbe od prošle godine i pečatira ih i tek onda one postaju vidljive. Dakle, kada ćete vi to vidjeti ovisi o ravnateljima škole, kad oni izvrše pečatiranje, kao što je i u papirnatom obliku - tek kad izdaju svjedodžbe one mogu biti dodijeljene učenicima. I ovogodišnji maturanti će dobiti digitalne, pojasnio je Markulin.
Iduća izmjena odnosi se na sadržaj elektroničke razredne svjedodžbe. Jasno se definira sadržaj - bez potpisa, s kvalificiranim pečatom i QR kodom, što osigurava pravnu sigurnost i usklađenost s e-upravom. Izmjena se predlaže i u sadržaju e-svjedodžbe o završnom radu i e-uvjerenju. Uveo bi se jedinstveni standard za sve tri vrste javnih isprava, što omogućuje konzistentnost, jednostavniju provedbu i pravnu jednoznačnost. Posljednja izmjena povezana je s unosom podataka i morfološkim obilježjima i sposobnostima.
Otvoreno je e-Savjetovanje kojemu se možete priključiti ovdje.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Kako od kaotičnih materijala za učenje napraviti preglednu skriptu za učenje? Donosimo vodič korak po korak
Gomila papira i neuredni materijali za učenje često su demotivirajući, a kako jednostavno urediti skripte otkrio je omiljeni profesor Dejan Nemčić.
10:00 9 h 06.05.2026
Profesor otkrio kako učiti za maturu: Isprobala sam njegove savjete, evo kako je prošlo
Matura je iza ugla, vremena za pripremu je još malo. Ovo su savjeti popularnog profesora Nemčića kako se pripremiti i koji koraci su najvažniji.
11:00 7 d 29.04.2026
Danas je dekanica, ali nekoć ni sama nije znala što studirati: Pitali smo ju kako odabrati faks i ne požaliti
Dekanica FOI-ja, čiji je studij nedavno dobio prestižnu ASIIN akreditaciju, otkrila nam je na što morate obratiti pažnju prilikom izbora studija.
10:40 1 d 05.05.2026
Potpuno novi pristup nastavi: Nastavnicima u modularnoj se nude inovativni alati za poučavanje
Izdavačka kuća Alfa predstavit će sustav koji nadilazi tradicionalne okvire udžbenika i nudi cjelovit ekosustav za postizanje vrhunskih rezultata.
16:00 1 d 05.05.2026
Studenti otkrili razloge zbog kojih bi odmah prekinuli vezu: '10 je, ali more zove voda? To je -20'
Dok jedni bez problema opraštaju neznanje o moru, drugi studenti Pomorskog u Splitu imaju vrlo jasna pravila kad je riječ o potencijalnim partnerima.
09:36 3 d 03.05.2026
Natječaj ekoLucija 101 ponovno nagrađuje najbolje eko-projekte srednjih i osnovnih škola, prijavite se
Ako je vaša škola brinula o planetu kroz 2025. godinu, prijavite svoj eko-projekt do 13. svibnja i osvojite put u Strasbourg ili druge nagrade.
18:56 14 d 22.04.2026
Velika reforma ušla je u škole, ali pravi test tek dolazi: 'U stalnim smo promjenama'
Na natjecanju WorldSkills ravnatelj ASOO-a Mile Živčić opisao je kako je izgledala reforma strukovne nastave. Idući korak je novi ciklus anketa.
14:40 5 h 06.05.2026
Koji su sve problemi poslodavaca sa strukovnjacima? 'Očekuju da će im netko uliti znanje'
Na natjecanju WorldSkills održan je panel na kojem se govorilo o izazovima i prednostima modularne nastave u vidu zapošljavanja učenika.
11:00 8 h 06.05.2026
Objavljena imena učenika koji su najbolji u matematici, pogledajte i iz kojih škola dolaze
U posljednjem tjednu travnja održano je državno natjecanje iz Matematike. Imena najboljih učenika u svim kategorijama već su poznata.
10:21 9 h 06.05.2026
Psihologinja o nizu problema s mladima: 'Marko brine da ima 5,0, a ne zna zavezati cipele'
Psihologinja Nataša Jokić Begić smatra da su mladi optrećeni problemima koje ne mogu rješiti, dok istovremeno zanemaruju zadatke koji su im primjereni
15:44 1 d 05.05.2026
Koliko mladih u Hrvatskoj zapravo radi? Ove tri djelatnosti posebno se izdvajaju
Mladi radnici do 29 godina čine između 17 i 18 posto zaposlenih u državi. Najčešće rade u djelatnosti trgovine na veliko i malo.
14:53 1 d 05.05.2026
Roditelji i osmaši, obratite pažnju: Već ovaj tjedan održava se veliki događaj za upise u srednju
Već ovoga petka u Zagrebu se održava manifestacija 'Dojdi osmaš, Zagreb te zove!'. Na njoj će se uoči upisa predstaviti 80-ak srednjih škola i domova.
10:21 1 d 05.05.2026