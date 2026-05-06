Velika reforma ušla je u škole, ali pravi test tek dolazi: 'U stalnim smo promjenama'

Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) Mile Živčić izjavio je da reforma modularne nastave nije završena, već da će se nadograđivati svakih nekoliko godina. Istaknuo je da se školski sustav više nikad ne smije dovesti situaciju da se radi po pravilnicima starim trideset godina te da obrazovanje mora ići u korak s realnim promjenama na tržištu i u tehnologiji.

Živčić je držao riječ u sklopu panela povodom natjecanja učenika strukovnih škola WorldSkills, koje se održava na Zagrebačkom velesajmu od petog do sedmog svibnja.

'Kurikuli su bili stari 30 godina'

Na reformi je uz ASOO radila i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP). I njena predsjednica Irena Weber pozdravila je okupljene ravnatelje, poduzetnike i predstavnike medija.

- Često nas pitaju zašto vam je obrazovanje tako važno. To nam je iznimno važna tema. S ASOO-m smo zajednički radili reformu strukovnog obrazovanja. Uočili smo da je potrebno napraviti reformu kurikula s obzirom na to da su kurikuli bili stari 30 godina. Naša podrška cijelom sektoru je snažna i vrlo fokusirana. HUP je potpuno fokusiran na što snažniju integraciju obrazovanja i realnog i javnog sektora, rekla je u uvodnoj riječi Weber.

'Moramo shvatiti da svake godine moramo očekivati neke promjene'

Predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZOM) Ivana Pilko Čunčić izjavila je da Ministarstvo ove godine planira novi Zakon o srednjoškolskom obrazovanju, koji bi trebao donijeti neke inovacije.

- Ovo je prilika ne samo vidjeti kako Agencija radi i da je produktivna, nego i susresti se s ravnateljima, učenicima i poslodavcima. Uvijek možemo teme prokomentirati i vidjeti što nam je za činiti u narednim godinama. Sustav obrazovanja je relativno spor i učinke reformi možete vidjeti tek za nekoliko godina. Moramo znati da smo u stalnim promjenama, da nema konačnosti reformi, da sustav moramo stalno razvijati i unaprjeđivati. Mi moramo shvatiti da svake godine moramo očekivati neke promjene i prilagoditi se ubrzanom tempu, rekla je Pilko Čunčić.

Ministarstvo se nada da će rezultati modularne vidjeti u nekim zanimanjima već za tri, odnosno četiri godine. Naglasila je važnost cjeloživotnog učenja i podsjetila da obrazovanje ne staje završetkom srednje škole. Za kraj je rekla da cijeli život moramo raditi na sebi i zaželjela da se promjene u obrazovnom sektoru vrlo pozitivno reflektiraju na tržište rada.

Kako je nastala modularna?

Prije panel rasprave riječ je još jednom preuzeo ravnatelj ASOO-a te ispričao kako je došlo do uvođenja modularne nastave u strukovnom obrazovanju. Rezultat je to, kako priča, bliske suradnje Ministarstva, Agencije i HUP-a.

- Reforma je započela ove godine. Neka temeljita promjena se nije dogodila posljednjih 30 godina. Najviše nastavnih planova i programa je napisano upravo prije toliko godina. Napokon je vrijeme da napravimo veliki korak radi cjelovite promjene, a ne da periodično mijenjamo plan i program ovisno o situacijama i krizama u pojedinim sektorima, naglasio je Živković.

Sastavili su 147 novih kurikula

Rekao je da su poslodavci najviše prigovarali jer su učenici dolazili na radno mjesto s premalo praktičnog znanja. Pokazalo se da su nastavni planovi i programi zastarjeli u odnosu na stvarna očekivanja. Stoga je ASOO od 2018. godine krenuo u proces promjene nastavnih programa u kojem su do sad izradili 147 novih kurikula.

- Radili smo ankete u kojima smo prikupili odgovore 1.400 poslodavaca i mapirali smo vještine i znanja potrebna učenicima da bi po završetku obrazovanja bili relevantni na tržištu rada. Informacije koje smo prikupili ispunile su 28.000 stranica i analizom svega toga smo krenuli u daljnje postupke na putu do izrade kurikuluma. Od tih vještina smo izlučili konkretne ishode učenja. Na tom putu radio se cijeli niz dokumenata koje smo onda morali sažimati da dobijemo moderne kurikule koji odgovaraju tržištu rada, priča Živković kako je tekao cijeli proces.

'Puno je veća zastupljenost učenja temeljenog na radu'

Kao brojčani pokazatelj ističe da su od 2018. do ovamo izradili set od otprilike 70.500 stranica informacija, zbog čega kaže da Agencija ima za pravo misliti da je pokrila ono što učenicima treba.

- U novim kurikulima je puno veća zastupljenost učenja temeljenog na radu. Naglasak tog dijela kurikula je na tome da je baš poželjno, pa gotovo i obvezno da učenici taj dio nastave pohađaju upravo kod poslodavaca. Ovo je prekretnica koju možemo zajednički kreirati te buduće stručnjake u svim sektorima uz zajednički angažman i rad s učenicima dovesti do onoga što se od obrazovnog sustava očekuje, a to je da učenici iz obrazovanja izlaze sa stvarnim znanjima i vještinama, poručio je Živković.

Naglasio je da novi kurikuli nisu napisani za narednih 30 godina te da će prolaziti revizije koje će raditi na isti način. Već za nekoliko godina ponovno će slati ankete poslodavcima i vidjeti što se promijenilo na bolje, a što se tek treba mijenjati.